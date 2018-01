Aamulehti Chicagossa: Patrik Laine keskittyy uuteen asiaan NHL:ssä – katso videolta, miten sen harjoittelu sujui

Lauri Lehtinen Aamulehti, Chicago

Jääkiekon NHL raivostutti ennen kuluvan kauden alkua osan faneistaan julistamalla, että linjatuomarit alkavat kiinnittää yhä enemmän huomiota sääntöön, jonka mukaan aloituksen ottajan jalkojen on oltava aloituspisteiden rajojen takana.

Mikäli saman joukkueen aloittaja syyllistyy kahdesti rikkeeseen samassa aloituksessa, jäähyboksin ovi aukeaa.

Tältä näyttivät Patrik Laineen aloitusharjoitukset:

Olemme torstaipäivänä Chicagossa Johnny's Ice Housessa. Winnipeg Jetsin aamuharjoitukset ovat päättymässä, mutta Patrik Laine jää vielä tekemään ekstraa.

Moni voisi kuvitella, että tamperelainen käyttäisi suurimman osan ajastaan kuuluisan laukauksensa hiomiseen, mutta ei.

Laitahyökkääjä Laine hioo kaukalon keskellä aloituksia!

–Uudet aloitussäännöt tulivat ja aika usein sentteri vaihdetaan. Silloin joutuu ottamaan itsekin joitain aloituksia, Laine perustelee Aamulehden videohaastattelussa.

Laine on harjoitellut aloituksia tällä kaudella, mutta niiden merkitys harjoittelussa on kasvanut, sillä joukkueen ykkössentteri Mark Scheifele on loukkaantuneena. Tämä siirsi laiturina viihtyneen Blake Wheelerin sentteriksi ja Laineen hänen rinnalleen.

–Kapteeni (Wheeler) ei ole sentteri, eikä ole ottanut niin paljon aloituksia. Hän joutuu vähän varastamaan ja silloin tulee vaihtoja.

Scheifelen puuttuessa Wheeler on ottanut isompaa roolia ja ripustanut joukkueen reppuselkäänsä. Wheeler on tehnyt 11 viime otteluun tehot 6+8=14.

–Siinä on varmaankin yksi aliarvostetuimmista pelaajista NHL:ssä. Pelaa helposti yli pinna per peli -tahdilla ja on hyvä esimerkki nuorelle pelaajalle. Jos hän istuu vaihtopenkille, kannattaa aina istua viereen. Silloin saa oppia seuraavaan vaihtoon, Laine ylistää.

Winnipeg Jets kohtaa perjantai-iltana paikallista aikaa Chicago Blackhawksin vierasottelussa. Vastakkain ovat divisioonaviholliset.

–Nämä ottelut ovat tärkeitä. Pelaamme varmaankin kovimmassa divisioonassa ja pisteet ovat erittäin tärkeitä. Viime kaudella saimme paljon pisteitä. Nyt tarvitaan lisää, jotta kasvatamme eroa.