Aamulehti Chicagossa: NHL:n uusi kuningas Connor McDavid huokuu tuskaa kaukalossa – näin vierasyleisö häneen reagoi

Lauri Lehtinen, teksti, Jukka Ritola, kuvat Aamulehti, Chicago

Connor McDavid riistää kiekon hyökkäyssiniviivalla Chicago Blackhawksin Brandon Saadilta ja kiihdyttää vauhtiin.

Edmonton Oilersin kapteeni vie kiekon oikealle puolelleen, suojaa pelivälinettä Duncan Keithiltä ja ajaa maalille.

United Centerin chicagolaisyleisö kohahtaa heti, kun McDavid saa kiekon. Reaktio kasvaa, kun supertähti lähestyy Anton Forsbergin vartioimaa maalia, ja laukeaa, kun yritys ei onnistu. Faneista on aistittavissa helpotusta.

Kun McDavid saa kiekon tai pääsee maalipaikkaan, United Centerin yleisö reagoi samaan tapaan kuin silloin, kun vastaavassa tilanteessa on Blackhawksin tähti, yleisön suosikki Patrick Kane.

Kanen kohdalla reaktioiden sävy on innostunut, McDavidin saadessa kiekon huolestunut.

McDavidilla on tällainen pelkoa herättävä vaikutus 30 NHL-seuran faneihin, vaikka hän täyttää lauantaina vasta 21 vuotta.

Kanadalaissentteri on jääkiekon tuleva maailmanvaltias, mutta vuonna 2018 McDavid elää jääkiekkouransa tuskaisinta aikaa.

Ensimmäiset luistimet

Tähden matka nykyhetkeen alkoi lähes tasan 18 vuotta sitten. Isä Brian ja äiti Kelly McDavid ostivat pojalleen rullaluistimet, jotka kolme vuotta täyttänyt Connor McDavid veti jalkaansa tunneiksi päivittäin.

Tuolloin McDavid loi ensiaskeleet pelinsä suurimmalle vahvuudelle – luistelulle.

On henkeä salpaava näky, kun McDavid räjähtää täyteen vauhtiin. Vaikka NHL:ssä pelaavat maailman parhaat pelaajat, McDavid saa muut näyttämään tossulätkän pelaajilta.

Ontarion mies pelaa digiboksin 8-kertaisella kelausnopeudella.

McDavidin NHL-uran alku vetää vertoja aiemmille suuruuksille. Viime kaudella kanadalainen voitti NHL:n pistepörssin ja valittiin sarjan parhaaksi pelaajaksi. McDavid oli kummankin palkinnon kolmanneksi nuorin voittaja kautta aikain.

Maailman parhaan pelaajan titteli on käytännössä kahden kauppa: Sidney Crosby vai McDavid?

Debatti on kiinnostava, mutta Crosby on johdattanut Pittsburgh Penguinsin kolmeen Stanley Cupiin. McDavid on pelannut urallaan vasta 13 pudotuspeliottelua NHL:ssä.

Mistä päästäänkin NHL-historian nuorimman kapteenin tuskaan.

Jukka Ritola

Kovat paineet

United Centerin jäällä viilettävä McDavid vaikuttaa ilottomalta.

McDavid antaa yleensäkin jäällä tekojen puhua puolestaan, mutta nyt suu pysyy mutrussa entistä tiukemmin. Hukattujen maalipaikkojen jälkeen Edmonton Oilersin tähti näyttää turhautuneisuutensa.

Tuska johtuu kovista paineista.

Edmonton Oilers nousi viime kaudella pudotuspelijoukkueeksi ja McDavidille annettiin 12,5 miljoonan dollarin vuosipalkan takaava kahdeksanvuotinen jatkosopimus. Odotukset nousivat, mutta eivät ole saaneet katetta.

Oilersin kausi on ollut NHL:n surullisimpia tarinoita ja pudotuspelipaikka on livennyt jo yhdeksän pisteen päähän. Nyt McDavidilta odotetaan supersankaritekoja – joukkueen nostamista kahdeksan parhaan joukkoon.

Jääkiekko on kuitenkin joukkuepeli. Yli piste per peli -tahdissa (44 ottelua, 48 pistettä) pelaava McDavid ei pysty yksin tekemään kaikkea.

Paineet näkyivät sunnuntai-iltana Chicagossa. Kun McDavid luisteli joukkueensa ensimmäisenä pelaajana jäälle, jokainen kamera oli kohdistunut häneen. Ottelun aikana kanadalaisen huippuhetket löysivät valotaululle salamannopeasti.

Kuorma on näkynyt myös kentän ulkopuolella. Viime lauantaina Dallasissa McDavid tiuski toimittajalle. United Centerissä Oilers-kapteeni ei ollut lainkaan haastateltavissa.

Vaikka McDavidin työkuorman soisi laskevan mahdottomasta erittäin korkeaksi, hänen on kasvettava ja totuttava vaikeuksiin ja supertähden paineisiin. Vain siten McDavid voi pysyä jääkiekkohistorian aiempien suuruuksien tasolla myös jatkossa.