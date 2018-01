Aamulehti Chicagossa: Nähdäänkö Lauri Markkanen ensi kesänä Suomen paidassa MM-karsinnoissa? "En kommentoi asiaa sen tarkemmin"

Lauri Lehtinen Aamulehti, Chicago

–Pyysittekö te faneja tänne?

Lauri Markkanen on hämmentynyt Chicago Bullsin harjoittelukeskuksen uloskäynnillä. Häntä on odottamassa noin kymmenpäinen fanilauma, joka himoaa nimikirjoitusta suomalaiselta.

Faneilla on mukana kuvia ja muuta tavaraa, johon he haluavat Markkasen allekirjoituksen. Kannattajat odottivat suomalaista treenien päätteeksi napakassa 15 asteen pakkasessa höystettynä Chicagon riipivällä tuulella.

Ja jos palataan Markkasen Aamulehden toimittajalle ja kuvaajalle esittämään hämmentyneeseen kysymykseen, ei, emme ole hankkineet paikalle faneja lavastukseksi kuvia varten.

Kyse on puhtaasti fanien kiinnostuksen kasvusta. Markkanen teki viime viikon keskiviikkona New York Knicksiä vastaan ennätyksensä 33 pistettä, otti 10 levypalloa ja heitti kahdeksan kolmosta sisään. Chicago Bulls voitti ottelun.

Kun pelaaja onnistuu noin yhdessä Yhdysvaltojen isoimmista mediamarkkinoista, suosio nousee – ei valtavasti, mutta kuitenkin.

Suomalainen on nyt kuuma nimi Chicagon koripallopiireissä.

Jukka Ritola / Aamulehti

Maajoukkueeseen?

Markkanen on todistanut hetkellisesti vielä kovempaa huumaa Suomessa. Viime kesän EM-kisojen hurmos pätkii United Centerin meiningin mennen tullen, vaikka vertailu ainutlaatuisten kotikisojen ja 82 ottelun runkosarjapelien välillä onkin epäreilua.

Chicago Bullsin 213-senttinen tulokas on mahdollista nähdä ensi kerran Suomen koripallomaajoukkueen paidassa aikaisintaan tulevana kesänä.

Suomi pelaa koripallon MM-karsintojen ensimmäisen vaiheen kaksi viimeistä otteluaan 29. kesäkuuta Tshekkiä vastaan vieraissa ja 2. heinäkuuta Islantia vastaan Helsingissä.

Nähdäänkö Markkanen tuolloin joukkueessa?

–En ole ajatellut paljoa vielä sitä. Toivottavasti pääsen. Katsotaan, miten kesä menee täällä, mutta toivottavasti ottavat vielä mukaan, Markkanen muotoili Aamulehdelle.

–En kommentoi asiaa sen tarkemmin, mutta minulle on ollut aina suuri kunnia päästä laittamaan Suomen paita päälle.

Kimmo Penttinen

NBA-pelaajat ovat osallistuneet maajoukkuetoimintaan vaihtelevasti. On ymmärrettävää, että tilanne on vielä auki. Päätöksessä on mukana monia muuttujia.

Suomen kannalta tilanne on selvä: joukkue pelaa tärkeitä karsintapelejä ja Markkanen olisi Suomen paras pelaaja.

Markkaselle jäi kotikisoista sekä positiivisia että negatiivisia muistoja. Suomen kisat päättyivät neljännesvälierätappioon Italialle.

–Kisat loppuivat liian aikaisin, se on fakta. Meidän olisi pitänyt päästä pidemmälle, Markkanen sanoo.

–Alkulohko oli aivan mahtava asia koko suomikorikselle. Fantastinen kokemus.

Markkanen on tarkkaillut etäältä kotikisojen buumin seurauksia.

–Ainakin Susijengin Instagram-seuraajien määrä on noussut huomattavasti. Kertoo sekin jostain, Markkanen heittää puoliksi vakavasti, puoliksi huumorilla.