Aamulehti Chicagossa: Lauri Markkanen pelaa ensimmäistä kertaa maailman kuuluisimmalla areenalla – "Jordan teki siellä aika kovaa jälkeä"

Lauri Lehtinen Aamulehti, Chicago

Madison Square Garden, MSG, The Garden. New Yorkin rakkaalla areenalla on monta nimeä.

Madison Square Gardenia on jo pitkään kutsuttu maailman kuuluisimmaksi areenaksi, eikä syyttä. Yli miljardin maksanut rakennus on nähnyt vuosikymmenien aikana paljon, mutta säilyttänyt tyylikkyytensä.

Lauri Markkasen mietteet ensimmäisen MSG-vierailun alla:

Chicago Bulls vierailee New Yorkissa Knicksin vieraana ensi kertaa kuluvalla NBA-kaudella keskiviikkoiltana paikallista aikaa.

Bullsin suomalaispeluri Lauri Markkanen on vieraillut aiemmin Gardenissa vuoden 2015 NBA:n tähdistöpelissä, mutta nyt edessä on ensimmäinen oma ottelu koripallon mekkana pidetyssä hallissa.

–Ihan erilainen fiilis päästä pelaamaan. Odotan innolla, Markkanen hehkutti Aamulehdelle Suomen aikaa ensi yönä pelattavaa ottelua.

MSG on ansainnut maineensa osittain pitkän historiansa ja Knicksin menestyksen päivien, mutta myös koripallotähtien esitysten ansiosta.

Madison Square Garden on ollut paikka, jossa NBA:n suurimmat supertähdet ovat halunneet esiintyä hyvin, takoa hurjia pistemääriä ja näyttää New Yorkille osaamistaan.

Nykyinen Garden on hallin neljäs versio ja ollut pystyssä vuodesta 1968. Jos lasketaan kaikki neljä MSG:tä mukaan, Gardenin kautta aikain piste-ennätys on Wilt Chamberlainin hallussa. The Big Dipper teki vuonna 1962 73 pistettä San Francisco Warriorsille.

TANNEN MAURY

Nykyisen MSG:n pitkäaikainen piste-ennätys – Knicks-legenda Bernard King, 60 pistettä vuonna 1984 – murtui kahdesti viimeisen 10 vuoden aikana. Los Angeles Lakersin supertähti Kobe Bryant saalisti 61 pistettä vuonna 2009 ja vielä pistettä (62) paremmaksi pisti Carmelo Anthony vuonna 2014.

Myös Bulls-legenda Michael Jordan tuli tunnetuksi Knicksin tappajana juuri MSG:llä.

–Jordan teki siellä aika kovaa jälkeä, mutta päällimmäisenä mielessä on Stephen Curryn 54 pisteen ilta (toim. huom. vuonna 2013), kun Curry painoi jonkun 11 kolkkia, Markkanen muistelee.

Bulls on kohdannut Knicksin kahdesti aiemmin tällä kaudella ja voittanut molemmilla kerroilla. Nyt edessä on kolmas koitos myös Knicksin latvialaistähti Kristaps Porzingisia vastaan.

Aiemmissa kohtaamisissa kaksikon pistetilanne on Porzingisille 46–27.

–Odotan hauskaa matsia. Porzingis on tosi kovan luokan pelimies nuoresta iästä huolimatta. Ei häntä pysty kokonaan nollaamaan, mutta yritän tehdä hänen pelaamisensa mahdollisimman vaikeaksi.