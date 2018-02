Aamulehti arvioi Liigan kärkijoukkueiden voimasuhteet: Kärpät on ykkössuosikki, mutta Tapparan eväät riittävät haastamaan Oulun ylpeyden

Tapani Salo Aamulehti

Jääkiekkoliigan runkosarjan loppuhuipennus lähestyy. Panosten koveneminen näkyi hyvin Tapparan ja JYPin kärkipään yhteenotossa.

Tappara vei laadukkaan kamppailun voiton Niko Mikkolan jatkoaikamaalilla 3–2.

Kiekko putoaa jäähän runkosarjassa viimeisen kerran 10. maaliskuuta.

Mikä joukkue on suosikki nostamaan Kanada-maljaa huhtikuun lopulla?

Tässä Aamulehden arvio Liigan kärkijoukkueiden voimasuhteista juuri nyt.

Suosikki: Kärpät

Oululaisryhmä johtaa runkosarjaa ylivoimaisesti. Kärpät pelaa luovaa, nopeaa ja modernia jääkiekkoa.

Vahvuudet: Maalivahtikaksikko on Liigan kärkeä, puolustuksessa on laajuutta ja sopivasti erilaisia tyyppejä. Mikael Ruohomaan ykkösketju miehittää pistepörssin kärkeä, mutta myös Nicklas Lasun kakkonen on noussut vahvasti esiin. Nelosketjussa on särmää ja taklausvoimaa.

Mitä puuttuu: Ei paljon, mutta yhdelle sentterille olisi vielä käyttöä.

Haastaja numero 1: Tappara

Alkukauden suosikkipuheet ovat vähentyneet, mistä Jukka Rautakorpi on vain mielissään. Tappara rakentaa kaikessa rauhassa huippukuntoa keväälle.

Vahvuudet: Loistava ja monipuolinen puolustuskalusto, maalivahtikaksikko myös Liigan kärkipäätä.

Mitä puuttuu: Kärkihyökkääjiltä kaivataan vielä tasonnostoa, yhdelle sentterille on tilausta myös Tapparassa.

Haastaja numero 2: JYP

Keski-Suomen ylpeys on kokenut ja tasapainoinen joukkue. Joukkue pelaa perinteistä JYP-kiekkoa hiukan uusilla mausteilla.

Vahvuudet: Hyökkäyksessä on tulivoimaa kolmen ketjun verran. Kokeneet Jarkko Immonen, Juha-Pekka Hytönen ja Mikko Mäenpää vertyvät kevään tullen.

Mitä puuttuu: Maalivahtikaksikko ei ole Kärppien ja Tapparan tasoa, hyvälle "rightin" pakille olisi tilausta.

Haastaja numero 3: TPS

TPS on pelannut parhaimmillaan pirteää jääkiekkoa. Viisikkopeli on hyvin balanssissa.

Vahvuudet: Konkarihyökkääjät Tomi Kallio, Eric Perrin ja Ilari Filppula kantavat joukkuetta.

Mitä puuttuu: Materiaalin laajuudessa TPS ei pärjää JYPille, Tapparalle ja Kärpille.

Haastaja numero 4: HIFK

Stadin kingit ovat saaneet peliään järjestykseen vaikean alkukauden jälkeen. Joukkue on juuri nyt kauden parhaassa iskussaan.

Vahvuudet: Valmentaja Ari-Pekka Selin on pannut sakanneen viisikkopelin kuntoon. Nuori puolustaja Miro Heiskanen on kenties koko Liigan hohdokkain yksilö.

Mitä puuttuu: Hyökkäyksessä käsiä ja ratkaisuvoimaa saisi olla nykyistä enemmän.

