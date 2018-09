Aamulehden Jukolan julkkisjoukkueen ensimmäinen jäsen on tässä: Kiireinen malliyrittäjä muistelee lintsanneensa suunnistustunnit koulussa

Noora Takamäki Aamulehti

Jukolan viestissä 2019 Kangasalla kirmaa Aamulehden 23-henkisen lukijajoukkueen lisäksi myös paikallisista nimimiehistä ja -naisista koostuva julkkisjoukkue.

Esittelemme kahdeksanhenkisen julkkisjoukkueen yksi kerrallaan.

Ensimmäisenä vuoden mittaisesta matkastaan kertoo tamperelainen yrittäjä Jenni Ahola.

Miksi lähdit mukaan Aamulehden julkkisjoukkueeseen?

–Olemme Susanna Lohiniemen (Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n toiminnanjohtaja) kanssa pitkään tehneet yhteistyötä ja se tietenkin lähtökohtana oli hyvä. Tässä onkin monta hyvää asiaa yhdessä: hyväntekeväisyysaspekti, liikunta ja luonnossa oleminen, uusiin ihmisiin tutustuminen sekä itsensä haastaminen. Ainakin kerran kahdessa viikossa tulee kahden tunnin pakollinen liikunta, siinähän on syitä kerrakseen, Ahola nauraa.

Mikä on paras urheilumuistosi?

–Yksi huippujutuista on, kun juoksin vuonna 2003 Tukholman maratonin aikaan 4.34. Ehkä ennemmin korostaisin kuitenkin arkiliikuntaa ja sen tärkeyttä kuin tällaista maratonin juoksua.

Oletko enemmän joukkuepelaaja vai yksilöurheilija?

–Minulla on pitkä tausta ryhmäliikuntatuntien vetäjänä. Ihan nuorena tyttösenä, 15-vuotiaana, aloitin ammattimaisesti ryhmäliikuntatuntien vetämisen ja sehän on ryhmäliikuntaa parhaimmillaan, todella sosiaalista. Mutta ehkä kuitenkin olen enemmän yksilösuorittaja.

Onko liikkuminen osa arkeasi?

–Liikunta on minulle aivan älyttömän tärkeää, en voisi kuvitella eläväni ilman liikuntaa. Vaikka olisi kuinka kiirettä, väsymystä ja huolia painamassa mieltä, niin lenkiltä palattuani olen aivan eri ihminen, minulla on sellainen voittaja-olo. Liikunta on parasta mielialalääkettä.

Osaatko käyttää kompassia ja tunnetko karttamerkit?

–Ne ovat ihan aidosti vieraita. Taisin lintsata peruskoulun tunnit, kun en muista, että karttaa tai kompassia olisin kädessä pitänyt. Totta kai karttamerkeistä tietää korkeuskäyrät ja ymmärtää, että maastossa on silloin korkeuseroja. Jos joku laittasi minut umpimetsään ja käskisi lähteä tiettyyn suuntaan, niin tällä hetkellä olisi täysin mahdotonta löytää eteenpäin, Ahola nauraa.

Viihdytkö metsässä?

–Tykkään olla metsässä, se on rauhoittumista ja stressin lievitystä. Olen lähdössä parin viikon päästä ruskaretkelle Karhunkierrokselle Kuusamoon. Se on ollut haave useamman vuoden ajan, kun koskaan en ole ruskan aikaan Lapissa käynyt. Se on ihana asia, että saa pitkän viikonlopun viettää luonnossa.

Millaiseksi veikkaat oman roolisi julkkisjoukkueessa muotoutuvan?

–Mielenkiintoista nähdä. Sitä ei tietenkään ole vielä sovittu, että kuka menee minkäkin matkan. Pimeys ehkä vähän jännittää, metsähän näyttää täysin erilaiselta pimeässä kuin päivänvalossa. Mietin, että voisinko saada sellaisen helposti suunnistettavan – vaikkapa jonkin suoran – reitin, Ahola nauraa.