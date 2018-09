Aamulehden Jukolan julkkisjoukkue: "Suunnistaminen on vähän kuin polkupyörällä ajo" – Armeijan yösuunnistuksessa aikoinaan loistanut yleisurheilija toivoo, ettei huku metsään

Noora Takamäki Aamulehti

Jukolan viestissä 2019 Kangasalla kirmaa Aamulehden 23-henkisen lukijajoukkueen lisäksi myös paikallisista nimimiehistä ja -naisista koostuva julkkisjoukkue.

Esittelemme kahdeksanhenkisen julkkisjoukkueen yksi kerrallaan. Nyt vuorossa on entinen pituushyppääjä ja nykyinen valmennuspäällikkö Tommi Evilä.

Miksi lähdit mukaan Aamulehden julkkisjoukkueeseen?

–Viisas mies sanoi joskus, että miksi ei. Yhteydenotto tuli vielä erittäin sopivaan saumaan, ja asiahan on tietysti mitä tärkein, kun lasten eduksi touhutaan, kahden "pikku tirriäisen" isä kertoo.

–Ja vielä tällainen haaste, tykkään haasteista ja kokemuksista. Niitä on tullut jo aika paljon hankittua, mutta hankitaan lisää.

Osaatko käyttää kompassia ja tunnetko karttamerkit?

–Armeijastahan on jo tovi vierähtänyt, mutta tässä on elävä todiste siitä, että kunniakkaasti yösuunnistuksesta selvittiin. Armeijan ja Jukolan kartoissa voi olla vähän eroa, mutta onhan se vähän kuin polkupyörällä ajo, ja kyllä ne sieltä muistiin tulevat.

Viihdytkö metsässä?

–Metsä on ihan huippulatautumispaikka. Elämä on nykyisin paljon pääteduunia, ja palavereissa ja julkisissa liikennevälineissä istumista. Kun pääsee vehreyden keskelle haistelemaan hyviä hajuja, niin silloin kaikki unohtuu. Suoritukseni urheilu-uran aikoina kesti 4,5 sekuntia ja se kertoo aika paljon keskittymiseni kestosta. Luonnossa taas tulee liikuttua tosi pitkiä matkoja vaihtelevassa maastossa ympäristöä ihmetellen. Siinä ikään kuin hukkaa positiivisella tavalla itsensä – toivottavasti nyt en sitten huku sinne metsään, Evilä veistelee.

Onko liikunta osa arkeasi?

–Lapset ovat sellaisen etäisyyden päässä päivähoidossa, että polkupyörällä heidät voi viedä ja hakea. Taloudesta löytyy mopsi, ja se ei ihan hirveän pitkiä lenkkejä jaksa, mutta kyllä me puoli tuntia sen kanssa tallustellaan. Hyötyliikunnan lisäksi tulee tehtyä jonkin verran pitkäkestoista kuntosalitreeniä.

Mikä on paras urheilumuistosi?

–Uskon, että paras on vielä tulematta, ei toki omalla uralla.

–Itse kun tekee, niin ei oikein muuta huomaa. Mutta kun joku toinen tekee, niin sitä elää mukana kaikissa tunteiden kirjoissa. Ihan huippuhetkiin lukeutuu Ruotsi-ottelu, jossa olin kapteenina. Carolina Klüft oli loukkaantunut, stadion Göteborgissa oli hipi hiljaa ja keihäänheittopaikalla hullut suomalaiset kannustivat omiaan ja Järvenpään Teroa. Tero heitti ennätyksensä, roimasti yli 85 metriä – siinä oli hillitön fiilis. Toinen on, kun 2006 juuri ennen polvileikkausta poljin kuntopyörällä ja katselin Jukka Keskisalon kultajuoksua Göteborgissa. Ne ovat olleet todella säväyttäviä hetkiä.

Oletko enemmän joukkuepelaaja vai yksilöurheilija?

–Kyllä minä vahvasti olen joukkuepelaaja. Urheilut alkoivat minulla aikoinaan joukkuelajeista, joista siirryin yksilölajeihin. Nuoruusvuosina tuli valmennuksen puolelta kannustusta, että yksilölaji voisi olla sinulle sopiva, mutta ei mennä yksityiskohtiin, Evilä naurahtaa.

–Olin maajoukkueessa monta vuotta kapteeni ja ymmärsin hyvin, mitä on joukkuehenki. Kun päästään hyvään yhteishenkeen, niin joukkue voi olla enemmän kuin osiensa summa. Jos kaiken takana on nainen, niin jokaisen yksilölajin urheilijan takana on tiimi. Ei T. Evilä olisi yksin pystynyt yhtään mihinkään.

Millaiseksi luulet roolisi joukkueessa muotoutuvan?

–Olen profiloitunut enemmän teholajien urheilijaksi, mutta on minulla parin vuoden takaa polkujuoksutapahtuma, josta ihan kunniakkaasti suoriuduin. Otan sen paikan, jonka yhteisö näkee parhaaksi. Sitten laitetaan kengän kärjet tiukasti maahan ja pyritään tulemaan maaliin mieluummin ennemmin kuin myöhemmin.