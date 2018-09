Aamulehden Jukolan julkkisjoukkue: Jalkapallovaikuttajanakin tunnettu toimitusjohtaja haluaa alittaa hiihtäjä Sami Jauhojärven väliajan

Noora Takamäki Aamulehti

Jukolan viestissä 2019 Kangasalla kirmaa Aamulehden 23-henkisen lukijajoukkueen lisäksi myös paikallisista nimimiehistä ja -naisista koostuva julkkisjoukkue.

Esittelemme kahdeksanhenkisen julkkisjoukkueen yksi kerrallaan.

Mietteitä alkaneesta taipaleesta kertoo Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä.

Miksi lähdit mukaan Aamulehden julkkisjoukkueeseen?

–Oikeastaan siihen on kolme syytä. Tarkoitus on mitä parhain eli lisätään tietoisuutta ja kerätään rahaa Lastenklinikan Tuelle, ja sitä kautta pienille potilaille nyt ja tulevaan lastensairaalaan. Tämä on myös aikamoinen mahdollisuus ylittää itsensä. Vaikka olen urheiluihminen, niin tunnetusti en ole mikään kartanluvun mestari enkä ole välttämättä juoksussakaan niin vahva. Kolmas syy on se, että tässä pääsee nostamaan Jukolan ja suunnistuksen huomioarvoa, koska se on tosi upea laji, jota pystyvät toivon mukaan ihan kaikki harrastaa. Minä aion olla yksi elävä esimerkki siitä.

–Minulla on myös henkilökohtaisesti kunnianhimoinen tavoite. Innostuin katsomaan tämänvuotisen Jukolan ja pisti silmään, että maastohiihtäjä Sami Jauhojärvi oli ensimmäistä kertaa suunnistamassa. Vaikka suunnistusradat eivät ole samanlaisia, niin ajattelin asettaa itselleni tavoitteeksi, että olisin Jauhojärveä nopeampi ensimmäisellä väliaikapaikalla, Seppälä suunnittelee.

Mikä on paras urheilumuistosi?

–Parhaat muistoni liittyvät suuriin tunteisiin, hienoihin voittoihin ja tappioihin, joissa olen saanut tavalla tai toisella olla mukana. Pelkästään yhtä en pysty nimeämään.

Oletko enemmän joukkuepelaaja vai yksilöurheilija?

–Luulen, että minut tunnetaan enemmän joukkuepelaajana ja joukkuelajien ihmisenä, mutta arvostan valtavasti yksilöurheilijoita. Tässähän yhdistyvät molemmat.

Osaatko käyttää kompassia ja tunnetko karttamerkit?

–Olen suunnistanut viimeksi joskus 6-vuotiaana ja silloin siitä tuli puolen sivun juttu Ilta-Sanomiin. Yläasteella taas suunnistimme hyvin tiimilähtöisesti. Että eivät ole oikeastaan tuttuja.

Viihdytkö metsässä?

–Tulee liikuttua metsässä ja luonnossa, ja muutenkin liikun kyllä tosi paljon, mutta yleensä suksilla tai pyörällä.

Onko liikkuminen osa arkeasi?

–Liikkuminen on arjessa mukana. Mutta kun painaa 110 kiloa, niin silloin ei yleensä tule liikuttua juosten eikä kauheasti edes kävellen, joten tämä on siinäkin mielessä ihan hyvä juttu, Seppälä murjaisee.

Millaiseksi veikkaat oman roolisi julkkisjoukkueessa muotoutuvan?

–Olen se kokoava voima, joka yhdistää koko joukkuetta, kun he joutuvat raahaamaan minua perässä, Seppälä nauraa ja jatkaa, että toivoo, ettei pilaa joukkueen suoritusta.