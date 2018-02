70 sonnia omassa navetassa ei ole edes hidaste – Ilkka Tuomisto tavoittelee komean uran kruunaavaa kultamitalia

Mikko Husa

Ilkka Tuomisto avaa navetan leveän oven. Niko ja Nuhde kääntävät ensimmäisinä uteliaat silmänsä kohti tulijoita. Sarvet ovat terhakkaasti pystyssä, kuten arvonsa tuntevilla sonneilla kuuluukin olla.

Tuomiston sonnit saavat kasvaa sarvet päässään, eikä niiden alkuja ole poltettu vasikkaiässä.

Nikon ja Nuhteen jälkeen muutkin havahtuvat siihen, että isäntä on saapunut. Mylvintä on sen mukainen.

Tuomiston navetassa keskellä hämeenkyröläistä kansallismaisemaa sonneja on 70. Nuorimmat ovat muutaman viikon ikäisiä poikavasikoita, isoimmat jykeviä 800-kiloisia jässiköitä.

Kuten herrat Niko ja Nuhde.

Ilkka Tuomistoa ei kuitenkaan tunneta lihakarjan kasvattajana, vaan huippu-urheilijana. Hämeenkyrössä asuva parahiihtäjä on kahden paralympia- ja kolmen MM-mitalin mies, joka parhaillaan valmistautuu uransa neljänsiin paralympialaisiin.

–Ne saavat olla viimeiset, Tuomisto sanoo navetan ovella.

Menestynyt paraurheilija aikoo lopettaa kilpauransa tähän kauteen. Syitä ei tarvitse arvailla. Niitä on silmiemme edessä 70 kappaletta.

Tuomiston aika ja energia riittävät kyllä kahden uran pyörittämiseen, mutta tilan kehittämisestä hän on joutunut tinkimään. Seuraavaksi on sen vuoro. Sitä ennen Tuomisto haluaa voittaa vielä puuttuvan paralympiakullan.

Katso video: Ilkka Tuomisto kertoo sonneistaan:

Puuttuvan kullan metsästys on vuorossa maaliskuussa olympialaisten jälkeen Etelä-Korean Pyeongchangissa. Maastot ovat jo tutut Tuomistolle, sillä siellä kisattiin parahiihdon maailmancupissa viime keväänä.

–Rankat ladut, sellaiset kunnon arvokisamaastot, että kukaan ei pääse helpolla. Luvassa lyhyitä, jyrkkiä nousuja, eikä selkeitä palautuspätkiä juuri löydy, Tuomisto tiivistää edessä olevan urakan.

Muitakin haasteita riittää, varsinkin voitelun kanssa. Lumi on pitkälti keinotekoista ja ilmassa on paljon pölyä ja likaa.

–Suksien pohjat ovat aika nopeasti kehnossa kunnossa.

Pyeongchangin maaliskuu tarjoaa myös lämpöä. Tuomiston mukaan ainakin viime maaliskuussa golf-kenttien viheriöt vihersivät latujen vieressä.

Tuomisto on jo valittu Suomen paralympiajoukkueeseen, joten sitä hänen ei tarvitse enää jännittää. Kisat ovat jo pyörineet miehen päässä.

–En sentään ajattele niitä ensimmäisenä asiana aamulla herätessä, mutta välillä ne käyvät mielessä, sopivasti silloin ja tällöin. Liikaa ei kannatta stressata.

Tietysti jokaiselle urheilijalle olympiavuosi on erityinen, mutta paraurheilijalle asia on vielä merkittävämpi.

–Joka neljäs vuosi paraurheilua nostetaan esille ihan eri tavalla, ja kerrankin huomiokynnys ylittyy. Laji pääsee televisioon, ja katsojaluvutkin ovat ainakin olleet ihan hyviä.

Eli kolmena perustalvena paraurheilijoita ei juuri muisteta, ja he saavat olla omassa rauhassa. Sitten tulee se neljäs talvi, valokeilan talvi.

–Näinhän se menee, Tuomisto sanoo.

Katarina Sällylä

Tuomisto aloitti paralympiauransa Torinossa vuonna 2006. Avauskisana oli hänen päämatkansa, kymppi perinteisellä. Se meni pieleen.

–Osaksi sen voi laittaa voitelun piikkiin, mutta kyllä se kisa meni siihen, että jännitin liikaa. Päämatka toi liikaa puristusta, ja pipo alkoi kiristää.

Kiristys helpotti sopivasti puolta pidemmälle matkalle, jolla isojen kisojen ensikertalainen oli neljäs.

Vancouverista 2010 Tuomisto toi kotiin sprintin pronssimitalin.

–Sielläkin oli voiteluongelmia ja sairastelin kisojen alla, joten kisat lähtivät yskähdellen liikkeelle. Loppua kohden sain kropan ja homman toimimaan, yhteenveto kuuluu.

Sotshissa neljä vuotta sitten Tuomisto nappasi hopeaa. Matkana oli 20 kilometriä ja tyylinä perinteinen.

–Kaiken kaikkiaan se oli hieno kisamatka, ja kaikki loksahti paikoilleen. Minulla oli rento fiilis ja pystyin tekemään maksimaaliset suoritukset.

Kaikesta päätellen kolmas kerta toden sanoi, eikä Tuomisto enää jännittänyt isoja kisoja.

–Ehkä se tosiaan vei oman aikansa, että osasin ottaa asiat oikealla tavalla.

Tuomiston paralympiaura on tuonut sijat neljäs, kolmas ja toinen. Pyeongchangin tavoite on ilmiselvä.

–Kulta puuttuu, ja se on tavoitteena. Sprintti ja kymppi ovat minulle hyviä matkoja. Avausmatka on 20 kilometriä vapaalla. Luulen, etten hiihdä sitä. Sen ja sprintin välissä on vain yksi päivä. Katsotaan, mitkä sääolot kisapaikalla ovat. Pehmeä vesikeli ei ole minulle paras mahdollinen olosuhde, ei varsinkaan vapaalla. Siitä voi tulla turhan kuluttava kisa.

Katarina Sällylä

Tuomiston keittiön ikkunasta näkyy, että järvellä aikaisemmin möykänneet joutsenet lähtevät lentoon kohti joulukuun lopun harmaata taivasta.

On siis oikea aika puhua Tuomiston toisesta elämästä, jonka maisemalliset puitteet ovat viimeisen päälle hienot.

Sonnit ovat navetassa, ja pihapiiriä ympäröivillä pelloilla Tuomisto viljelee pääasiassa kauraa ja vehnää. Välillä kierrossa on myös ruista ja rypsiä. Ja luomuna kaikki, totta kai.

–Pidän ajatuksesta, että pystyn tuottamaan puhdasta ruokaa, Tuomisto perustelee.

Tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos 1,5 vuotta sitten, ja Tuomisto otti vastuun.

–Olen syntynyt ja kasvanut täällä. Tilan jatkaminen on aina ollut pieni haave minulle. Tilan työt ovat sellaisia, joista tykkään.

Sonnipojat tulevat lähitienoon maitotiloilta vasikkaiässä, ja Tuomisto kasvattaa niistä vajaassa 20 kuukaudessa 800-kiloisia jässiköitä. Sitten kuljetusauto hakee sonnit, ja ne päätyvät pihveiksi ravintoloihin ja jauhelihaksi hampurilaispaikkoihin.

Lepo on haastava asia

On helppo ymmärtää, että 70 vasikasta ja sonnista huolehtiminen on kokopäivätyö. Vaikeampi käsitettävä on se asia, miten Tuomisto ehtii treenata niin, että paralympiakullasta kannattaa edes haaveilla.

–Kyllä treenaamiselle löytyy aikaa, mutta ongelma on se, löytyykö palautumiselle. Levon kanssa on haastavaa, kun tietää, että olisi yhtä ja toista hommaa.

Tällä perusrytmillä Tuomiston arki pyörii: hereille kello 6.30, navetassa kello 7.–8.30, harjoittelua keskipäivään, ruokaa ja päiväunet, navetalle myöhään iltapäivällä ja toiset treenit sen jälkeen.

–Navetta tietysti ottaa aikaa ja voimia, mutta myös antaa. On henkisesti mukavaa, kun ei ajattele kisoja koko ajan.

Tuomisto treenaa vuositasolla tuollaiset 750 tuntia. Iivo Niskanen on kertonut harjoittelevansa vuodessa 900 tuntia, mutta hänellä tuskin on edes kanarialintua huolehdittavana.

Ja Tuomisto tekee kaiken yhdellä kädellä. Hänellä on synnynnäinen käsivamma, ja käsi on amputoitu kyynärpään yläpuolelta.

Käsiproteesin hän totesi liian hankalaksi jo pikkupoikana.

–Hommat sujuvat ihan hyvin. Ei minulla ole mitään ongelmia, vaan saan otettua tarpeeksi tukea vasemmalla kädentyngällä vaikkapa talikosta.

Myös raivaussahan käyttö metsässä onnistuu. Hiihtouransa jälkeen Tuomisto aikoo opetella yhden käden moottorisahauksen salat.

Kiintiö täynnä

Nikon ja Nuhteen jyhkeiden olemusten vastapainoksi on vielä päästävä näkemään tulokkaat eli muutaman viikon ikäiset vasikat. Ne ovat navetan toisessa päässä.

Samalla on syytä palata paraurheilun arvostukseen, onhan sentään näkyvyyden talvi, ja Olympialiitekin on sen takia parahiihtäjää tapaamassa.

Tuomiston mukaan arvostusasia on hänen pitkän uransa aikana jossain määrin muuttunut parempaan päin ja jossain määrin mikään ei ole muuttunut.

Hänen mukaansa Leo-Pekka Tähden valinta Vuoden urheilijaksi oli hyvä merkki siitä, että maailma voi jopa muuttua.

Tosin Tähden titteli tarkoittaa sitä, että seuraavaa paraurheilijaa samalle paikalle saa odottaa ehkä ihmisiän. Ikään kuin kiintiö on täytetty.

Toni Piispanen saa kelata kultamitaleja vaikka kuinka, ja Liisa Lilja voi rauhassa tehdä vaikka ihmeitä paratriathlonissa ilman vaaraa valinnasta Vuoden urheilijaksi. Entä Ilkka Tuomisto?

–En usko. Toivottavasti pääsisin edes listoille. Sitäkin kautta arvostus näkyisi.

Raha on yksi arvostuksen mittari, tosin kylmä sellainen, mutta samalla kuumia tunteita nostattava.

Tämä on huomattu tälläkin hiihtokaudella, kun Kansainvälinen hiihtoliitto teki oman kilpailukykysopimuksensa ja uudisti maailmancupin palkintorahojen maksukäytäntöjä.

Tällä kaudella terveiden maailmancupin yksittäisen kisan voittaja saa tyytyä 8 500 euroon, kun summa oli vielä viime kaudella liki 13 000 euroa.

Onneksi parahiihdossa ei tarvitse tällaisesta kiivailla puoleen tai toiseen.

–Niin, meillä ei ole palkintorahoja, lämmintä kättä vain.

Vasikoiden nimet

Nyt on kuitenkin pakko unohtaa raha ja muut tämän maailman harmit, sillä uinuvat vasikat havahtuvat ihmisten läsnäoloon.

Tuomiston ääneen tulee uudenlaista lämpöä.

–Kaikkien sonnien nimiä en millään muista, mutta vasikoiden nimet tiedän. Ne ovat niin hellyttävässä vaiheessa ja tarvitsevat juottamista ja huolenpitoa.