Yhdysvaltojen Blinken aloitti keskustelut Kiinassa – tapaaminen ulkoministerin kanssa ”rakentava”

Vierailulta haetaan ennen kaikkea keskusteluyhteyttä suurvaltojen välille.

Yhdysvaltain ja Kiinan ulkoministerien Antony Blinkenin ja Qin Gangin sunnuntaisen tapaamisen Pekingissä kerrotaan sujuneen rakentavasti. Kiinan ulkoministeri on luvannut tulla vastavierailulle Yhdysvaltoihin, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja Matt Miller.

Uutiskanava CNN:n mukaan ulkoministerien tapaaminen kesti yli viisi tuntia.

Blinkenin ja Qinin kerrotaan olleen samaa mieltä tarpeesta lisätä lentoliikennettä Yhdysvaltain ja Kiinan välille. Asiasta kertoi nimettömänä pysyttelevä yhdysvaltalais­viranhaltija. Koronapandemian jäljiltä Yhdysvaltain ja Kiinan välillä on kulkenut vähemmän lentoja kuin aiemmin.

Kiinan ulkoministerin mukaan Taiwan muodostaa suurimman riskin suhteissa Yhdysvaltojen kanssa.

”Taiwanin kysymys on Kiinalle keskeisten asioiden ytimessä, se on Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteiden tärkein kysymys ja merkittävin riski”, Qin kertoi Blinkenille Kiinan valtiollisen CCTV-kanavan mukaan.

Taiwanin asema on hiertänyt Yhdysvaltojen ja Kiinan välejä merkittävästi. Kiina pitää demokraattisesti hallittua saarta itselleen kuuluvana ja on ilmaissut olevansa tarvittaessa valmis palauttamaan Taiwanin emämaan yhteyteen sotilasvoimin. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden puolestaan on sanonut Yhdysvaltojen olevan valmis puolustamaan Taiwania sotilaallisesti.

Blinkenin vierailu Pekingissä jatkuu maanantaina. Hänen odotetaan tapaavan myös Kiinan presidentin Xi Jinpingin. Blinken on aikaisemmin korostanut, että hänen matkansa tärkein tehtävä on välttää virhearvioita ja pyrkiä siihen, että maiden suhteet etenevät vastuullisella tavalla.

Peruutti edellisen visiitin

Blinkenin oli alun perin tarkoitus matkustaa Kiinaan helmikuussa. Visiitti kuitenkin peruttiin viime hetkellä, kun Yhdysvallat kertoi kiinalaisen vakoilupallon leijuneen ilmatilaansa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vähätteli vakoilupalloepisodia Blinkenin suunnatessa Kiinaan. ”En usko Kiinan johdon tietäneen, missä se oli, mitä siinä oli tai mitä oli tapahtumassa. Uskon, että tapahtuma oli enemmänkin nolo kuin tarkoituksellinen”, Biden sanoi.

Biden sanoi myös toivovansa, että hän voisi tavata kiinalaiskollegansa Xin uudelleen. Presidentit tapasivat G20-kokouksen yhteydessä Balilla marraskuussa. ”Toivon, että tulevien kuukausien aikana tapaan Xin uudelleen ja voimme puhua aidoista eroavaisuuksistamme, mutta myös niistä asioista, joissa tulemme toimeen.”

Xi ja Biden voisivat tavata syyskuussa seuraavassa G20-kokouksessa Delhissä. Xi on myös kutsuttu marraskuussa San Franciscossa pidettävään Aasian ja Tyynenmeren talousfoorumiin.

Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen suhde on viime vuosina ollut jännitteinen. Suurvaltojen välejä ovat kiristäneet muun muassa Taiwanin tilanne, kauppasuhteet ja ihmisoikeus­kysymykset. Yhdysvaltain ulkoministeri vieraili Kiinassa viimeksi vajaat viisi vuotta sitten.

Konflikti halutaan välttää

Blinkenin vierailulta ei odoteta läpimurtoja tai muutoksia, sanoi Yhdysvaltain Itä-Aasian ja Tyynenmeren alueen asioiden apulaisulkoministeri Daniel Kritenbrink toimittajille tällä viikolla. Minimitavoitteena on Kritenbrinkin mukaan pienentää virhearvioiden riskiä ja välttää suistuminen konfliktiin.

Samansuuntaiset odotukset ovat myös STT:n haastattelemilla asiantuntijoilla, tutkimusprofessori Mikael Mattlinilla Ulkopoliittisesta instituutista (Upi) sekä Maanpuolustus­korkeakoulun erikoistutkija Matti Purasella.

”Varmaan lopputulos on se, että molemmat toteavat, että käytiin rehellisiä keskusteluja ja siinä kaikki”, Puranen sanoi aiemmin tällä viikolla.

Maiden ulkoministerit keskustelivat puhelimessa aiemmin tällä viikolla. Yhdysvallat kertoi Blinkenin muun muassa puhuneen avointen viestintälinjojen tärkeydestä konfliktien ja virhearviointien välttämiseksi sekä tehneen selväksi Yhdysvaltojen jatkavan diplomaattista toimintaansa sekä huolenaiheiden että mahdollisten yhteistyöalueiden tuomiseksi esiin.

Kiinan versiossa esiin nousi negatiivisempi sävy: se muun muassa kertoi ulkoministeri Qinin varoittaneen, että maat ovat kuluvan vuoden aikana kohdanneet suhteessaan uusia vaikeuksia ja haasteita. Ulkoministerin mukaan on selvää, kuka asiasta on vastuussa, tiedotteessa kerrottiin.