Sudanin taisteluiden osapuolet sopivat uudesta 72 tunnin tulitauosta

Noin 2,2 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan taisteluiden vuoksi.

Sudanissa taistelevat kenraalit ovat päässeet sopuun uudesta 72 tunnin mittaisesta tulitauosta, jonka on määrä alkaa sunnuntaiaamuna kello 7 Suomen aikaa.

Tulitauosta kertoivat sovitteluja välittäneet Yhdysvallat ja Saudi-Arabia.

Taisteluissa on kyse Sudanin asevoimien ja sitä vastaan taistelevien puolisotilaallisten RSF-joukkojen edustajien konfliktista.

Sovun syntymisen alla taistelut ovat kiihtyneet Sudanissa ja pääkaupunki Khartumissa on kuollut lauantaina ainakin 17 siviiliä ilmaiskuissa. Kuolonuhreista kertoneen kansalaisjärjestön mukaan kuolleiden joukossa on viisi lasta. Lisäksi Sudanin länsiosassa sijaitsevalta Darfurin alueelta on paennut viime päivinä satoja haavoittuneita rajan yli Tshadiin hakemaan hoitoa.

Yli kaksi kuukautta kestäneitä taisteluita on yritetty suitsia useilla tulitauoilla, joita on kuitenkin säännöllisesti rikottu. Edellinen vuorokauden mittainen tulitauko viime viikonloppuna antoi Khartumin asukkaille lyhyen hengähdystauon ilmaiskuista ja tykistötulesta, jotka ovat tuhonneet kokonaisia kaupunginosia. Taistelut Khartumissa jatkuivat vain kymmenen minuuttia sen jälkeen, kun viime viikonlopun tulitauko päättyi.

YK on kertonut 25 miljoonan ihmisen olevan avun tarpeessa Sudanissa. Maassa on noin 49 miljoonaa asukasta.

Ilmaiskut kiihtyneet Khartumissa

Silminnäkijät ovat kertoneet, että ilmaiskut ovat kiihtyneet Khartumissa viime päivinä. Asukkaat ovat aiemmin kertoneet, että ilmaiskuja on tehty Yarmoukin alueella Khartumin eteläosassa. Siellä sijaitsee asetehtaita sekä asevarikko, jota RSF-joukot ovat pitäneet hallinnassa kesäkuun alussa.

Sudanin asevoimien apulaiskomentaja Yasser Atta kehotti siviilejä pysymään poissa rakennuksista, joissa RSF:n joukkoja on, sillä asevoimat iskee niihin minä hetkenä hyvänsä. Hän esitti varoituksensa asevoimien Facebook-sivulla perjantaina julkaistulla videolla.

El Geneinassa kuollut yli tuhat

Khartumin ohella taistelut ovat riehuneet muun muassa Länsi-Darfurin osavaltiossa. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan Darfurin alueella sijaitsevan osavaltion pääkaupungissa El Geneinassa on kuollut jopa 1 100 ihmistä.

Kuolleiden joukossa on myös osavaltion kuvernööri Khamis Abdullah Abakar, joka surmattiin sen jälkeen, kun hän oli kritisoinut puolisotilaallisia joukkoja tv-haastattelussa. RSF-joukot ovat kiistäneet olleensa kuvernöörin surman takana.

Väkivaltaisuuksien jatkuessa Länsi-Darfurissa, haavoittuneita saapuu aalloissa Tshadin puolella Adressa sijaitsevaan sairaalaan, kertoo Lääkärit ilman rajoja -järjestö. Kolmen päivän aikana sairaalaan on saapunut yli 600 potilasta, joista valtaosalla on ampumahaavoja. Potilaista yli puolet saapui järjestön mukaan perjantaina.

YK:n kansainvälinen siirtolaisjärjestö IOM on kertonut, että ainakin 149 000 ihmistä on paennut Darfurin alueelta Tshadiin.

Kaikkiaan noin 2,2 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan taisteluiden vuoksi Sudanissa. Heistä yli 528 000 on hakenut turvaa Sudanin naapurimaista.

Konfliktia seuraavan ACLED-tutkimuslaitoksen mukaan Sudanin taisteluissa on kuollut yhteensä jo yli 2 000 ihmistä.

”RSF-joukot vastuussa Darfurin julmuuksista”

Yhdysvaltain ulkoministeriö sanoi torstaina, että Darfurissa tapahtuneista julmuuksista ovat ensisijaisesti vastuussa RSF-joukot. Väkivaltaisuudet ja julmuudet Darfurissa ovat Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan pahaenteinen muistutus alueen aiemmasta kansanmurhasta, joka tapahtui 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana.

Vuonna 2003 Darfurissa alkaneet taistelut saivat Sudanin silloisen diktaattorin Omar al-Bashirin antamaan vapaat kädet janjaweed-taistelijoille. Janjaweedit surmasivat aikoinaan Darfurin alueella kymmeniätuhansia ihmisiä. RSF-joukot ovat syntyneet janjaweed-taistelijoiden keskuudesta.