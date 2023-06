Neljää ihmistä ammuttu Tukholmassa, yksi kuollut – kaksi epäiltyä otettu kiinni

Neljää ihmistä on ammuttu Farstassa eteläisessä Tukholmassa, poliisi kertoo. Yksi ammutuista on kuollut. Muut uhrit on toimitettu sairaalaan. Heidän vammojensa vakavuus ei ole vielä selvillä.

Tapauksen vuoksi on otettu kiinni kaksi ihmistä, jotka yrittivät paeta paikalta autolla. Heidät saatiin kiinni ajojahdin päätteeksi. Poliisi on aloittanut esitutkinnan murhasta ja murhan yrityksestä.

Hälytys ammuskelusta metroaseman lähettyvillä tuli poliisille iltakuudelta paikallista aikaa. Poliisi on eristänyt rikospaikan ja muita alueita Farstassa.

Poliisi sai ensin tiedon kahdesta ampumisessa haavoittuneesta, mutta löysi pian rikospaikan lähettyviltä toiset kaksi uhria.

Tekijöiden paon estämiseksi poliisi on estänyt metron pysähtymisen Farstan asemalla.

Vuorokauden kuluessa Tukholman alueella on ammuttu yhteensä seitsemää ihmistä. Eilen illalla kahta ihmistä ammuttiin Solnassa Tukholman pohjoispuolella ja yhtä Jordbrossa kaupungin eteläpuolella. Kukaan heistä ei haavoittunut hengenvaarallisesti.

Jordbron teosta on otettu kiinni 18-vuotias mies. Häntä epäillään murhan yrityksestä.