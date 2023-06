Donald Trumpin hallussa oli salaisia asiakirjoja muun muassa Yhdysvaltain ydinaseista ja aseohjelmista

Yhdysvaltain entistä presidentti Donald Trumpia vastaan on nostettu syyte lähes 40 syytekohdassa.

Yhdysvaltain entisellä presidentillä Donald Trumpilla oli hallussaan salaisia asiakirjoja, jotka koskivat muun muassa ydinaseita, aseohjelmia ja maan puolustussuunnitelmia. Osa tiedoista koski ulkovaltoja. Asia käy ilmi syytehakemuksesta, jonka liittovaltion syyttäjät julkaisivat perjantaina.

Asiakirjat oli haalittu muun muassa puolustusministeriöstä, CIA:lta ja eri turvallisuuselimistä.

Oikeusministeriön mukaan Trumpin hallussa olleet salaiset asiakirjat saattoivat vaarantaa maan turvallisuuden.

Trumpia vastaan on nostettu syyte lähes 40 syytekohdassa, joita ovat esimerkiksi salaliitto oikeuden estämiseksi, maanpuolustussalaisuuksien säilyttäminen vakoilulain vastaisesti ja väärien lausuntojen antaminen.

New York Timesin mukaan syyttäjät esittävät todisteita muun muassa siitä, että Trump esitteli erittäin arkaluontoista suunnitelmaa hyökkäyksestä Iraniin vierailleen golfklubillaan New Jerseyn Bedminsterissä heinäkuussa 2021. Tilaisuudessa tallennetussa nauhoituksessa Trump vielä luonnehtii materiaalia "erittäin luottamukselliseksi" ja "salaiseksi".

Tiistaina tuomioistuimen eteen

Trumpin lisäksi syytteessä on hänen avustajansa Waltine Nauta, jota syytetään Trumpin auttamisesta asiakirjojen salaamisessa.

Trump kertoi syytteistä torstaina paikallista aikaa omassa Truth Social -viestipalvelussaan. Trumpin mukaan hänet on kutsuttu Miamiin liittovaltion tuomioistuimen eteen ensi tiistaina.

Hän on toistuvasti kiistänyt tehneensä mitään väärää.

Tapauksessa on kyse siitä, että Trump oli pitänyt hallussaan salattuja asiakirjoja presidenttikautensa jälkeen. Trump oli säilönyt noin 11 000 asiakirjaa Floridassa sijaitsevaan Mar-a-Lagon kartanoonsa.

FBI teki kotietsinnän elokuussa

Asian tutkiminen alkoi viime vuonna. Lopulta Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI kärräsi kartanosta tuhansia asiakirjoja elokuussa tehdyn kotietsinnän yhteydessä. Trump oli kuukausien ajan yrittänyt estää asiakirjojen palauttamisen.

Trump on ensimmäinen Yhdysvaltain entisistä presidenteistä, jota vastaan on nostettu liittovaltiotason syytteitä. Trump on ilmoittanut pyrkivänsä uudelleen presidentiksi. Vaikka Trump onkin saamassa syytteitä, se ei estä hänen presidentinvaalikampanjaansa.

Niin ikään vaikka Trump saisi tuomion, se ei estäisi häntä toimimasta presidenttinä, jos hänet valitaan virkaan, sanoo oikeustieteen professori Anna G. Cominsky Washington Post -lehdelle.

Useat republikaanien johtavat poliitikot luonnehtivat Trumpin syytettä lain "aseistamiseksi". Näin sanoi muun muassa Ron DeSantis, joka myös tavoittelee puolueen presidenttiehdokkuutta.

Päivitys 9.6. klo 21.30: Päivitetty kauttaaltaan lisätiedoilla.

Päivitys 9.6. klo 21.55: Päivitetty kauttaaltaan lisätiedoilla.