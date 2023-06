Zaporižžjan ydinvoimalassa ei turvallisuusriskiä – Asiantuntija: "Tässä on ehkä IAEA:n lausuntoa tulkittu vähän turhankin pitkälle”

Säteilyturvakeskuksen valmiusyksikön johtava asiantuntijan mukaan Zaporižžjan ydinturvallisuustilanne on ollut vakaassa tilassa pitkään. Vaikka patoaltaasta ei saada enää jäähdytysvettä, ei se muuta turvallisuustilannetta.

Zaporižžjan ydinvoimala on venäläisjoukkojen hallinnassa. Voimalan ydinturvallisuustilanne on kuitenkin ollut vakaassa tilassa pitkään.

Aamulehti

Ukrainassa Kahovkan padon tuhoutuminen on johtanut siihen, ettei patoaltaasta saada enää jäähdytysvettä Zaporižžjan ydinvoimalan reaktoreihin, kertoo ukrainalaisviranomainen. Pato-operaattori Ukrhydroenergon johtaja Ihor Syrota sanoi, että patoaltaan vedenpinta on laskenut alle kriittisen 12,7 metrin.

Säteilyturvakeskuksen valmiusyksikön johtava asiantuntija Jukka Kupila kertoo Aamulehdelle, että tilanteella ei kuitenkaan ole vaikutusta ydinvoimalan turvallisuuteen. Kupilan mukaan Zaporižžjan ydinturvallisuustilanne on ollut vakaassa tilassa pitkään.

"Tässä on ehkä IAEA:n lausuntoa tulkittu vähän turhankin pitkälle. Laitoksella on jäähdytysvettä ja sitä on ihan riittävästi.”

Myös kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n johtaja Rafael Grossi on sanonut, että ydinvoimalan jäähdytysallas on täynnä vettä: sitä riittää useiksi kuukausiksi ydinvoimalan reaktorien ja reaktorirakennuksissa olevan käytetyn ydinpolttoaineen jäähdyttämiseen. Ydinvoimalan kaikki kuusi reaktoria ovat tällä hetkellä alasajettuina.

”Vaikka ydinreaktori on ollut sammutettuna kahdeksan yhdeksän kuukautta, se vaatii koko ajan jäähdytystä. Määrä on kuitenkin äärimmäisen pieni verrattuna siihen, että laitosta ajettaisiin teholla”, Kupila kommentoi.

Muitakin keinoja

Kupilan mukaan voimalan tämänhetkiseen turvallisuuteen vaikuttaa eniten sotilaalliset toimet. Ydinvoimala on venäläisjoukkojen hallinnassa. ”He ovat siellä laitoksen sisällä ja valvovat paikkaa tällä hetkellä.” Kupilan mukaan enemmän kannattaisikin seurata sitä, minkälaisia asioita laitosalueella tapahtuu sodan puitteissa. ”Sillä on heijastevaikutuksia eikä ole kenenkään etu, että siellä tapahtuu mitään pahaa.”

Laitoksia ei ole suunniteltu niin, että niihin kohdistettaisiin sotilaallisia iskuja. Pääpiirteissään ne ovat kuitenkin hyvin raskaita ja vahvoja rakennuksia. ”Mutta totta kai jos tahallisesti vahingoittaa, niin silloin saa vahinkoja aikaankin”, Kupila toteaa.

IAEA:n johtaja Rafael Grossi muistutti, että on tärkeää, ettei jäähdytysallasta vahingoiteta. Vaikka allasta vahingoitettaisiin, veisi sen vaikutusten näkyminen Kupilan mukaan vähintään päiviä. Jäähdyttämiseen on myös muita keinoja.

”Voidaan esimerkiksi tuottaa höyryä ja puhaltaa sitä ilmakehään. Jostain vesilähteestä toki tarvitaan vettä silloinkin”, Kupila kertoo.

Laitoksella ei ole Kupilan mukaan hätää niin kauan, kun laitoksella on henkilöstöä, joka siitä huolehtii. ”IAEA pystyy jollakin tasolla valvomaan, että siellä edes jotain perusasioita tapahtuu oikein. Tämä on perusedellytys.”