Ukrainassa on veden peitossa nyt miltei Tampereen kokoinen alue – Etenkin yksi asia vaikeuttaa auttamis­töitä: ”Mittakaava on varmasti erilainen”

Ukrainan Hersonissa tulvavesien keskelle jääneitä autetaan nyt vaikeissa oloissa. SPR:n asiantuntijan mukaan tärkeintä on nyt auttaa ihmisiä pois tulva-alueilta, mutta osaan veden alle jääneistä alueista pitää viedä apua.

Pelastustyöntekijät auttoivat paikallista asukasta pakenemaan tulva-veden täyttämältä alueelta Ukrainan Hersonissa keskiviikkona 7. kesäkuuta. Siitä, monenko ihmisen elämään tulvat alueella vaikuttavat, on esitetty erilaisia arvioita.

Aamulehti

Pelastus- ja avustustyöt Kahovkan patotuhoalueella Ukrainassa ovat jatkuneet pitkin viikkoa. Hersonissa, Dneprjoen varressa sijaitseva pato murtui tiistaiaamuna. Taloja, viljelysmaita ja kokonaisia kyliä on peittynyt tulvaveden alle.

Olot alueella ovat haastavat, sanoo kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski Suomen Punaisesta Rististä (SPR). Dneprjoki on viime talvesta lähtien muodostanut yhden Venäjän aloittaman hyökkäyssodan taistelujen rintamalinjoista.

”Työ on aina haastavampaa, jos ollaan taistelulinjoilla. Varsinkin avunsaajien luokse pääsemisen näkökulmasta”, Saarikoski sanoo. ”Punaisen Risti käy jatkuvasti osapuolten kanssa neuvotteluja siitä, että päästäisiin kaikkien avuntarvitsijoiden luo.”

Tällä hetkellä tärkeintä on Saarikosken mukaan ihmisten auttaminen pois tulva-alueilta. Moni on paennut alueelta taistelujen alta jo aiemmin, osa on onnistunut pakenemaan nousseen veden alta itse.

”Nyt autetaan erityisesti niitä, jotka eivät ole itse päässeet pois, esimerkiksi liikunta­rajoitteisia ja vanhuksia”, Saarikoski kertoo. Hän lisää, että tulvia pakenevia varten on perustettu väliaikaisia evakuointikeskuksia.

Uutiskertaus Kahovkan patotuho Kahovkan pato murtui varhain tiistaiaamuna 6. kesäkuuta. Padon räjäyttämisestä oli varoitettu jo viime syksynä. Tulvaveden alle on jäänyt kymmeniä asuinalueita ja osa Hersonin kaupungista. Ukraina on arvioinut, että tulvat vaikuttavat noin 42 000 ihmiseen. Padon tuhoutumisen syystä ei ole vielä selvyyttä. Venäjä ja Ukraina ovat syyttäneet padon räjäyttämisestä toisiaan. Tulvat ovat aiheuttaneet kuolonuhreja. Ukrainalaismedia on kertonut ainakin kolmesta kuolleesta, Venäjän asettama miehityshallinto viidestä. Yli 3 kilometriä pitkä ja 30 metriä korkea pato rakennettiin vuonna 1956 Dneprjoelle osaksi Kahovkan vesivoimalaa.

Vaikeuttaa tilannetta

Oman haasteensa avustus- ja pelastustöihin tuo se, että osa tulva-alueesta sijaitsee Venäjän miehittämällä alueella. Hersonin alueen kuvernööri Oleksandr Prokudinin mukaan lähes 70 prosenttia tulva-alueesta on Venäjän miehittämällä alueella ja reilut 30 prosenttia Ukrainan hallitsemalla alueella.

”Emme ole tähän saakka saaneet Venäjän hallinnoimilta alueilta kovin tarkkoja tietoja tilanteesta. Pääsyä tuhoalueille ei välttämättä ole ollut”, Saarikoski sanoo. ”Mittakaava on varmasti erilainen kuin Ukrainan hallinnoimalla puolella.”

Saarikosken mukaan arviota tilanteesta tehdään koko ajan. Kansainvälisen Punaisen Ristin komitea on hänen mukaansa paikalla Venäjän hallinnoimilla alueilla, mutta pääsy Hersonin avunsaajien luo on ollut jo pidempään vaikeaa.

Prokudinin mukaan vedenpinnan keskimääräinen taso tulva-alueella oli torstaiaamuna yli 5,5 metriä. Veden peitossa oli tuolloin liki Tampereen kokoinen alue eli noin 600 neliökilometriä. Tampereen kaupungin pinta-ala on vesialueet mukaan lukien noin 690 neliökilometriä.

SPR ei Saarikosken mukaan ole toistaiseksi saanut Ukrainasta uusia avunpyyntöjä. ”Toki, jos tarpeita on ja meiltä lisämateriaalia tai henkilöitä löytyy, olemme valmiita niitä lähettämään.”

Vapaaehtoiset pelastivat tulvan keskelle jääneitä koiria Hersonissa keskiviikkona 7. kesäkuuta. Eläimet oli rauhoitettu ennen kuljetusta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja sisäministeri Ihor Klymenko vierailivat Hersonin tulva-alueella torstaina 8. kesäkuuta. Zelenskyi on luvannut avustuksia tulvista kärsineiden alueiden asukkaille.

Kestävyys koetuksella

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on arvostellut YK:ta ja Punaista Ristiä hitaasta toiminnasta katastrofin hoidossa. Zelenskyi on sanonut olevansa järkyttynyt järjestöjen poissaolosta, koska ihmishenkien pelastamisen pitäisi olla niiden tehtävä.

Saarikoski sanoo, että Punainen Risti on avustanut tulva-alueen evakuoinneissa alusta lähtien. ”En tiedä, mihin hän viittaa. Samana aamuna, kun pato sortui, Punaisen Ristin väkeä ja vapaaehtoisia on auttanut paikan päällä.”

Kahovkan padon tuhoutumisen aiheuttamat tuhot ovat valtavat. Pelkästään ilman puhdasta juomavettä on arvioitu olevan noin 180 000 ukrainalaista. Saarikoski muistuttaa, että lopullisesti tuhot selviävät vasta, kun vedenpinta alkaa laskea.

”Vasta sitten nähdään, moniko paenneista pääsee palaamaan takaisin ja millaisia korjaustöitä tarvitaan”, Saarikoski sanoo. ”Kokonaisuudessaan tämä on iso rasite myös ihmisten henkiselle kestävyydelle.”

Venäjän helmikuussa 2022 aloittama hyökkäyssota käynnisti suurimman pakolaiskriisin Euroopassa sitten toisen maailmansodan. Maansisäisiä pakolaisia arvioidaan olevan nyt noin 5 miljoonaa.

”Tämä tuo heitä nyt lisää ja varmasti luo ihmisille äärimmäisen suurta painetta.”