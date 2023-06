Kanadan maastopalot verhosivat New Yorkin sankkaan savusumuun – ilmanlaatua tarkkaileva sivu pitää laatua jo vaarallisen huonona

Kanadassa yli 20 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa maastopalojen vuoksi. Maastoa on palanut noin 3,8 miljoonaa hehtaaria.

Ihmiset katselivat New Yorkissa auringonlaskua Manhattanille. Kanadan maastopalojen savusumu on ollut niin sankkaa, että New Yorkin ilmanlaatu on ollut maailman suurkaupungeista huonoin.

Kanadan maastopaloista leviävä savu on verhonnut Yhdysvalloissa New Yorkin sankkaan savusumuun, ja maan itäosissa on annettu ilmanlaatuun liittyviä varoituksia useisiin kaupunkeihin.

Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) mukaan saastevaroitusten alaisena on Yhdysvalloissa yli sata miljoonaa ihmistä. Varoitusalue ulottuu lännessä Chicagoon saakka ja etelässä Atlantaan.

Kanadassa yli 20 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa maastopalojen vuoksi. Maastoa on palanut noin 3,8 miljoonaa hehtaaria. Kanadan pääministeri Justin Trudeau on kuvaillut maastopalokautta maan historian pahimmaksi.

New Yorkin kaupungin pormestari on kehottanut asukkaita pysymään sisätiloissa. Manhattanin kuuluisat pilvenpiirtäjät syleilyynsä ottaneen paksun saastepilven vuoksi on muun muassa lykätty urheilutapahtumia, ja lennot ovat niin ikään olleet myöhässä.

”Haisee siltä kuin joku grillaisi”, sanoo Nicha Suaittiyanon.

43-vuotias asianajaja Hugh Hill puolestaan sanoo, että hänen kurkkuaan on pistänyt haitallisen sumun vuoksi. Koiraansa Central Parkissa ulkoiluttava Hill on monien newyorkilaisten tavoin peittänyt kasvonsa ulos lähtiessään. Hän ei ole varma onko maskin käyttäminen täysin psykologinen asia.

”Tiedän, että maskin käyttämisestä on jotain hyötyä. On selvää, että se ei estä kaikkea, mutta koira on ulkoilutettava”, hän kertoo uutistoimisto AFP:lle.

Ilmanlaatu pahin sitten 1960-luvun

Ilmanlaatua ympäri maailman tarkkailevan IQAir.com-sivuston mukaan ilmanlaatuindeksi on ollut viime aikoina New Yorkissa huonoin maailman suurkaupunkien joukossa.

Toisena listalla oli Intian pääkaupunki Delhi, joka tunnetaan saasteistaan. Sivuston mukaan New York ei lukeudu tavallisesti edes 3 000 pahimman kaupungin joukkoon ilmansaasteiden osalta.

Toisen ilmanlaatua tarkkailevan sivuston Airnow'n mukaan New Yorkin ilmanlaatuindeksi saavutti vaarallisen tason Suomen aikaa puoliltaöin. Ilmanlaatuindeksi oli tuolloin 413, kun enimmäislukema on 500.

Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan tutkija Ryan Stauffer kertoo AFP:lle, että New Yorkissa tuore lukema oli korkeampi kuin aiempi ennätyslukema, joka oli rekisteröity 21 vuotta sitten.

New Yorkin kaupungin terveyskomissaarin Aswin Vasanin mukaan metropolialue kärsii parhaillaan huonoimmasta ilmanlaadustaan sitten 1960-luvun. New Yorkin osavaltion kuvernööri Kathy Hochul puolestaan kutsui tilannetta kriisiksi, joka voi kestää useita päiviä.

”New York haisee usein oudolta”

New Yorkin julkisissa opinahjoissa on keskeytetty kaikki suunniteltu ulkotoiminta. Kaupungin pormestari Eric Adams on kehottanut asukkaita liikkumaan ulkona vain sen verran kuin on välttämätöntä.

”Tämä ei ole päivä harjoitella maratonia varten”, Adams sanoo toimittajille.

Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA on kertonut rajoittaneensa lentoliikennettä New Yorkin kentille ja niiltä pois heikentyneen näkyvyyden vuoksi.

New Yorkissa 76-vuotias eläkeläinen Jack Wright kertoo saasteiden aiheuttaneen yskää koko päivän ajan. Hän kertoo lopettaneensa tupakoinnin 50 vuotta sitten mutta kuvailee nyt savusumun aiheuttamaa yskää samanlaiseksi, mitä hänellä esiintyi tupakoidessaan.

Brittinäyttelijä Jodie Comer oli jättänyt Broadwaylla lavan hengitysvaikeuksien vuoksi, ja varanäyttelijä oli kutsuttu avuksi Comerin Prima Facie -esitykseen. Musiikin saralla oli puolestaan Brooklynissa peruttu konserttisarjan avajaisilta, jossa brittiartisti Corinne Bailey Raen oli ollut määrä nousta lavalle.

Kaikkia kaupungin yllä leijuva karmea haju ei kuitenkaan haitannut.

”Se ei häiritse minua. New York haisee usein oudolta”, sanoo 78-vuotias eläkeläinen Pamela Roderick.

Valkoinen talo: Hälyttävä esimerkki

Washingtonissa viranomaiset varoittivat, että ilmanlaatu oli epäterveellinen sydän- tai keuhkosairautta sairastaville, vanhemmille aikuisille sekä lapsille ja teini-ikäisille. Washingtonissa peruttiin niin ikään kaikki ulkoilut julkisissa kouluissa, mukaan lukien urheilutunnit.

Valkoisen talon tiedottajan Karine Jean-Pierren mukaan tilanne on hälyttävä esimerkki tavoista, joilla ilmastonmuutos häiritsee elämäämme.

Tutkijoiden mukaan kasvavat lämpötilat lisäävät kuuman ja kuivan sään riskiä. Tällainen sää taas usein kiihdyttää metsäpaloja.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi Twitterissä, että Yhdysvalloista on lähetetty yli 600 ihmistä Kanadaan auttamaan tulipalojen torjunnassa. Avustajien joukossa on muun muassa palohenkilöstöä.