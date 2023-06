Venäjällä ainakin 29 ihmistä on kuollut juotuaan siideriä, jossa uskotaan olleen metanolia

Lisäksi yli 60 ihmisen kerrotaan sairastuneen. Venäläismedian mukaan alkoholijuomassa oli ollut metanolia

Venäjällä ainakin 29 ihmistä on kuollut juotuaan pilaantunutta siideriä, sanovat viranomaiset. Lisäksi 61 ihmisen kerrotaan sairastuneen.

Aiemmin oli jo kerrottu 15 ihmisen kuolleen ja useiden kymmenien sairastuneen Uljanovskin alueella. Maan terveysministeriö on uutistoimistojen mukaan kuitenkin päivittänyt uhriluvun nousseen nyt yhteensä 90:een. Ministeriön mukaan neljä ihmistä on erittäin vakavasti sairaita. Lisäksi 30 ihmisen tila on määritelty vakavaksi.

Uljanovsk sijaitsee Moskovan itäpuolella linnuntietä noin 700 kilometriä pääkaupungista.

Alueen kuvernöörin mukaan uhrit olivat sairastumisia ennen juoneet Samaran alueella valmistettua Mister Cider -juomaa. Kuvernöörin mukaan lainvalvonta­viranomaiset takavarikoivat tuotteita Uljanovskissa, minkä lisäksi viranomaiset ovat aloittaneet tapahtuneesta tutkinnan.

Venäläismedia kertoi maanantaina, että alkoholijuomassa oli ollut metanolia, joka on erittäin myrkyllistä. Metanolia käytetään muun muassa pakkasnesteessä.

Vastaavanlaiset tapaukset eivät ole epätavallisia Venäjällä, missä halpa alkoholi on jatkuva ongelma erityisesti maaseutualueilla, joissa elintaso on erittäin alhainen.

Vuonna 2021 ainakin 34 ihmistä kuoli juotuaan metanolia sisältävää alkoholijuomaa. Kyseessä on yhteenlaskettu uhriluku kahdesta eri tapauksesta. Vuonna 2016 yli 60 ihmistä kuoli Siperian Irkutskin kaupungissa juotuaan kylpytuotetta, joka sisälsi metanolia.