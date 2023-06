Ukrainan Hersonissa sijaitseva Kahovkan pato tuhoutui varhain tiistaina. Padon tuholle on kolme mahdollista selitystä, mutta etenkin ajankohta on nyt sotadosentin mukaan epäilyttävä.

Kahovkan padon tuhoutumisella on suuria ja pitkäaikaisia vaikutuksia niin sotatoimiin Ukrainassa kuin laajemminkin alueella. Näin arvioi Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija, sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö.

Ukrainan Hersonin alueella Dneprjoella sijaitseva pato tuhoutui tiistaiaamuna. Käihkö sanoo, että tuhoista on sekä etua että haittaa molemmille osapuolille. Ukraina ja Venäjä ovat syyttäneet padon tuhoista toisiaan.

Käihkö sanoo, että mahdollisia skenaarioita on kolme: joko tuhoamisen taustalla on Ukraina tai Venäjä tai sitten pato on sortunut itsestään. Tapahtumien ajankohta on Käihkön mukaan kuitenkin epäilyttävä.

”Vaikka sortumista ei nykytiedoilla voida sulkea pois, väistämättä sitä pohtii, onko tässä ihmiskäsi takana,” hän summaa. Padon mahdollisesta räjäyttämisestä varoiteltiin jo viime syksynä mutta vasta nyt, kun Ukraina hyökkää toisilla rintamilla, Venäjältä katsottuna länsirintamalla sortuu pato.

”Yllättävää tapahtunut on siinä suhteessa, että jos pato on tarkoituksella räjäytetty, kyse on sinänsä massiivisesta sotarikoksesta. Tästä syntyy valtavia tuhoja niin siviili-infralle, alueen asukkaille kuin luonnolle eli melkoinen humanitaarinen ja luontokatastrofi.”

Joen ylitys vaikeutuu

Yksi jättimäisen padon tuhoutumisen välittömistä ja sotatoimiin vaikuttavista seurauksista on, että Dneprjoki laajenee. Jokialtaan on arvioitu voivan leventyä jopa viiden kilometrin levyiseksi järveksi.

Dneprjoki on marraskuusta lähtien muodostanut yhden taistelujen rintamalinjoista.

”Jos Venäjä on pelännyt, että Ukraina pyrkisi tulemaan joen yli, mikä on Ukrainan suunnitelmissa voinut olla ihan mahdollista, se muuttuu nyt huomattavasti vaikeammaksi”, Käihkö sanoo. ”Uhka ei ole täysin poistunut, mutta kyllä uhan koko on pienentynyt merkittävästi.”

Käihkö arvioi, että Ukraina voisi yhä saada joukkojaan joen yli laivoilla – ellei tulviva vesi ole vienyt niitä mukanaan. Raskaan kaluston, kuten panssaroitujen ajoneuvojen ja tykistön, siirtäminen vaatisi kuitenkin sillan. Sellaista Ukraina tuskin pystyy nyt tekemään.

Tuhoutunut, yli 3 kilometriä pitkä pato on osa Kahovkan vesivoimalaitosta ja sijaitsee Venäjän tällä hetkellä miehittämällä alueella. Vaikka teoriassa onkin siis mahdollista, että padon tuhoamisen taustalla olisi Ukraina, olisi se ollut sille vaikeaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi (keskellä takana) kutsui tiistaina 6. kesäkuuta koolle hätäkokouksen Kahovkan padon tuhoutumisen vuoksi.

Keino saada huomiota

Ukrainan on pitkin kevättä odotettu käyvän vastahyökkäykseen ja voi olla, hyökkäys on jo alkanutkin. Asiasta on liikkunut viime päivinä ristiriitaisia tietoja. Vastahyökkäyksen näkökulmasta Kahovkan padon tuhoutumisella on vaikutusta ainakin Dneprjoen rintamalla.

”Tuskin Venäjä tai Ukrainakaan on pitänyt alueella parhaita joukkojaan. Jos Ukraina nyt luopuu mahdollisista aikeista ylittää joki täällä, se vapauttaa joukkoja Venäjältäkin, joka on kärsinyt miehistöpulasta”, Käihkö sanoo. Toisaalta venäläisten sotabloggaajien mukaan venäläisiä sotajoukkoja tarvitaan nyt enemmän padon yläpuolella, jossa veden pinta laskee.

Hän arvioi, että Ukraina pyrkinee pakottamaan Venäjää keskittämään joukkojaan. Käytännössä Ukraina siis luultavasti yrittää katsoa useammasta paikasta, pääsisikö sieltä läpi, pakottaa Venäjän joukkoja sinne ja iskeä sitten jostain muualta.

”Ukrainan pitää ainakin saada aikaan tällainen paikallinen ylivoima, jotta heillä olisi realistisia mahdollisuuksia päästä rintamalinjojen ja puolustusasemien läpi”, Käihkö sanoo. ”Ukraina yrittää nyt selvästi ottaa aloitetta haltuunsa.”

Yhden uhkakuvan poissulkemisen lisäksi Venäjälle padon tuhoaminen voisi olla keino kerätä huomiota. ”Jos ei sotilaallisesti pysty iskemään, tämä tuhoaminen olisi helppo tapa saada paljon huomiota ja näyttää, että Venäjäkin pystyy asioihin.”

Kenen ongelmia?

Jos punnitsee patotuhon etuja ja haittoja, seuraukset lienevät kokonaisuudessaan ikävämpiä Ukrainalle, Käihkö sanoo. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

”Venäjän miehittämällä puolella on ymmärtääkseni alavampaa maata, jolloin sinne tulee valumaan enemmän vettä. Eli ehkä tilanne vaikeuttaa elämää siellä vielä enemmän.”

Käihkö kuitenkin muistuttaa, että kaikkia padon tuhoutumisen seurauksia ei vielä tiedetä. Se on kuitenkin selvää, että ainakin kahdella saralla vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia, ja epäselvää on sekin, ketä ne haittaavat lopulta enemmän.

Toinen näistä koskee Zaporižžjan ydinvoimalaa, toinen Krimin niemimaata. Euroopan suurin ydinvoimala saa jäähdytysvetensä Dneprjoesta. Jos joen vedenpinta laskee, saadaanko enää jäähdytysvettä? Venäjän miehittämällä Krimillä patovuoto taas haittaa makean veden saantia.

”Tämäkin on kysymys siitä, kummalle tämä on ongelma. Tällä hetkellä Venäjälle, mutta jos Ukraina saa alueitaan takaisin, Krimin huonoissa kantimissa olevasta vesihuollosta tulisi sen ongelma.”