Näin Kahovkan padon räjäyttäminen vaikuttaa ympäristöön – ”Tulvan mukana lähtee liikkeelle kaikkea haitallista”

Asiantuntijoiden mukaan Kahovkan padon murtumisesta aiheutuu laajoja vaikutuksia. Tulvapulssi etenee hyökyaallon tavoin ja tekee tuhoa, mutta tulvan mukana ympäristöön pääsee haitallisia aineita.

Kahovkan padon murtumisesta uutisoitiin tiistaina aamuyöllä. Satelliittikuvien mukaan murtuneesta padosta vyöryy vesimassoja Dneprjoen alajuoksulle. Johtava vesitalousasiantuntija Eija Isomäki maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo, että Kahovkan tekojärvessä on noin Päijänteen verran vettä.

Kansainvälisen patorekisterin tietojen mukaan pato on 30 metriä korkea ja yli kolme kilometriä pitkä.

Mikä? Kahovkan pato ja tekojärvi Kahovkan tekojärvi on Euroopan kahdeksanneksi suurin. Tekojärven pituus on 240 kilometriä, leveys 23 kilometriä. Tekojärvessä on vettä 18 kuutiokilometriä, mikä vastaa arviolta Päijänteen vesimäärää. Pato on 3,2 kilometriä pitkä ja 30 metriä leveä.

Ukrainan valtiollinen energiayhtiö Ukrhydroenergo kertoi tiistaina aamupäivällä, että Kahovkan vesivoimalaitos ja siihen kuuluva pato ovat ”tuhoutuneet täysin”. Energiayhtiön lausunnosta kertoivat uutistoimisto Reuters ja CNN. Eri uutislähteiden mukaan tulvan vuoksi tuhansia ihmisiä joudutaan evakuoimaan. Alueella on kymmeniä asutuskeskuksia.

Laajat tuhot

Johtava tutkija Seppo Hellsten Suomen ympäristökeskuksesta pitää selvänä, että tuhot ovat suuret. Sekä Hellsten että Isomäki sanovat, että kaikkiaan tiedot tapahtuneesta ovat vielä hyvin hajanaisia, ja siksi tuhojen kokonaisarviointi on vaikeaa.

Padon murtumasta on lähtenyt hyökyaallon kaltainen tulvapulssi. Puoli kahdeksalta Suomen aikaa Hersonin alueen johto kertoi, että tulvan huippu saavutetaan noin viiden tunnin kuluessa.

Hellsten sanoo, että tulvapulssissa vesi voi nousta useita metrejä minuuteissa, mutta tulvan levittäytyessä alavirtaan nousunopeus vaimenee.

”Tulvapulssi aiheuttaa paljon tuhoa. Vesi vie mukanaan rakenteita ja leviää myös ulkopuolisille alueille.”

Käytännössä hyöky tekee massiivista tuhoa vyöryessään eteenpäin. Vaikka pahin tuhotulva menee ohi, muualle levittäytyvä tulva kestää Hellstenin arvion mukaan pitkään, jopa kuukausia. Virtaama kuitenkin pienenee ajan kuluessa.

Kahovkan tekojärveen laskee vettä koko ajan sen yläpuolisesta vesistöstä.

Haitallisia aineita

Tulvan laskemisen jälkeen välitön seuraus on maan liettyminen. Tulvasta seuraa myös laajojen maa-alueiden pitkäkestoista pilaantumista.

”Tulvan mukana lähtee liikkeelle kaikkea haitallista: jätevedenpuhdistamoiden lietettä, öljyä, raskasmetalleja. Kaikkea mitä nyt vesi kuljettaa mukanaan rannoilta ja sotatoimialueelta”, Hellsten sanoo.

Dnepr laskee Mustaanmereen, jonne kaikki tulvan mukanaan tuoma lopulta päätyy.

Vaikutuksia Mustaanmereen on vaikea arvioida. Hellsten sanoo, että tyypillisesti haitalliset aineet laskeutuvat pohjaan ja hautautuvat lopulta pohjan sedimentteihin. Mustanmeren tila on jo ennestään huono, eikä Hellsten usko sen tulvan seurauksena huononevan. Myrkyt kertyvät silti helposti ravintoverkkoon kuten suuriin petokaloihin.

Kahovkan padon murtumisella on laajoja vaikutuksia myös alueen energia- ja vesihuoltoon. Tekojärvestä lähtee Krimin miehitetylle alueelle kanava, joka turvaa alueen vesihuoltoa. Myös Zaporižžjan ydinvoimalan lauhdevesi otetaan tekojärvestä. Suomen säteilyturvakeskuksen Stukin mukaan välitöntä säteilyriskiä ei ole.

Nopea korjaus tarpeen

Sota vaikeuttaa tulvan tuhojen korjaamista. Hellstenin mukaan rauhallisessa tilanteessa isojen tulvien jälkeen ympäristö ja rakenteet saadaan ennallistettua muutamassa vuodessa.

Tuhojen välttämiseksi patoa pitäisi päästä korjaamaan mahdollisimman pian, Isomäki näkee. Energiayhtiö Ukrhydroenergo kertoi tiistaina, että padon korjaaminen on mahdotonta.

Vaikka vaikutukset ovat laajoja, niitä on myös kartoitettu usein ennakolta. Isomäen mukaan monissa maissa yleinen käytäntö on, että patojen sortumisen riskit ja seuraukset on arvioitu.

Esimerkiksi Suomessa padot on luokiteltu kolmeen luokkaan sen mukaan, millaiset riskit ja padon murtumisen seuraukset ovat.