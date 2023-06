Riemu runsasväkisimmän maan tittelistä jumittuu Intiassa painajaismaiseen liikenneruuhkaan: ”Vietämme tuntikausia jumissa liikenneruuhkissa”

Työikäisten määrän odotetaan kasvavan ja lisäävän jättivaltion talouskasvua, mutta väestönkasvu tuo myös lukuisia vakavia ongelmia.

Intiasta on tänä vuonna tulossa maailman väkiluvultaan suurin maa. Tai ehkä on jo tullutkin.

YK:n väestöennusteen mukaan Intia olisi ollut huhtikuussa ohittamassa Kiinan maailman väkirikkaimpana. Sitä, onko tämä tapahtunut vai vasta tapahtumassa kuluvan vuoden aikana, on vaikea arvioida, sillä tiedot perustuvat arvioihin ja ennusteisiin, huomauttaa uutistoimisto AP. Niin Intian kuin Kiinan väestötiedot ovat osittain puutteellisia, mikä vaikeuttaa tarkan päivän ennustamista.

Joka tapauksessa asialla on vaikutusta paitsi Intian sisällä myös globaalisti. YK:n väestöennusteen mukaan Intian väkiluku kasvaa vielä useita vuosikymmeniä, kun Kiinan väestökasvu taas on hidastumassa. Intian väkiluvun arvioidaan saavuttavan huippupisteensä vuonna 2064, ja lähtevän laskuun sen jälkeen.

Syynä asiaan ovat muun muassa Intian nuoremman väestön suurempi määrä, korkeampi syntyvyys ja lapsikuolleisuuden vähentyminen. Myös Kiinan aiemmin harjoittama yhden lapsen politiikka on vaikuttanut asiaan.

”Tuntikausia jumissa”

Intiassa asuu tällä hetkellä joka kuudes maailman väestöstä. Maan väkiluvuksi on arvioitu noin 1,43 miljardia.

Maan pääkaupungin Delhin ruuhkaisilla kaduilla tieto väkiluvun kasvusta ei herätä silkkaa riemua. Kaupungin painajaismaisina tunnetut liikenneruuhkat kun tuottavat jo nyt päänvaivaa monille asukkaille.

”Maantiet ovat täynnä ajoneuvoja, joten vietämme tuntikausia jumissa liikenneruuhkissa”, kertoi intialaismies Satish Manchanda uutistoimisto AFP:lle.

Yli 270 miljoonan ihmisen arvioidaan asuvan Intian suurkaupungeissa vuoteen 2040 mennessä. Ihmismäärän kasvu tuottaa entisestään haasteita kaupunkeihin, jotka kärsivät vesipulasta, ilmansaasteista ja slummiutumisesta.

Ilmastonmuutos lisää ongelmia entisestään, ja YK onkin kehottanut Intiaa ja Kiinaa vähentämään riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista nopeasti. Esimerkiksi Delhin ilmansaasteiden arvioidaan aiheuttaneen yli 17 000 ennenaikaista kuolemantapausta vuonna 2019.

”Enemmän kärsimystä”

Pankkiiri Sonam Vardan huomauttaa, että Intiassa käydään jo nyt kiivasta kilpailua työpaikoista. Intiassa perheet odottavat lapsiltaan paljon, ja hyvistä opiskelu- ja työpaikoista käydään kiivasta kisaa.

”Kun väestö kasvaa, lisääntyy myös kilpailu. Se taas tarkoittaa enemmän kärsimystä”, intialaisnainen kertoi AFP:lle.

”Myös lasten saamisesta kouluihin käydään kilpailua. Paikkoja on vain rajallisesti, mutta lapsia on taas paljon.”

Lapset leikkivät keinussa sillan alla kuumana kesäpäivänä New Delhissä toukokuussa.

Intian pääministeri Narendra Modi on ilmaissut epäsuorasti huolta asiasta ja sanonut, että räjähdysmäinen väkiluvun kasvu on haaste. Jos väestö ei ole koulutettua tai tervettä, eivät kodit tai maa voi olla onnellisia, hän sanoi CNN:n mukaan.

”Meidän täytyy ajatella lapsiemme unelmia oikeudenmukaisesta näkökulmasta. Yhteiskunnassa täytyy käydä enemmän keskustelua ja lisätä tietoisuutta väestönkasvusta.”

Muuttoliikenne haaste

YK kuitenkin ennakoi, että työikäisten määrän kasvu Intiassa myös lisääntyy, mikä antaa maalle mahdollisuuksia nopeampaan talouskasvuun seuraavina vuosikymmeninä.

Intian vaalikomission entinen johtaja S.Y. Quraishi on todennut Foreign Policy -lehden mukaan, että ”intialaiset ovat koko maailman toimitusjohtajia”, viitaten intialaisten nousuun Googlen ja Microsoftin kaltaisten yritysten toimitusjohtajaksi. Quraisihin mukaan ulkomailla asuvat intialaiset ovat ”taloudellisen vallankumouksen lähde”, jonka rahansiirrot Intiaan ovat merkittävä tulonlähde.

Ulkomailla työskentelevät intialaiset huippuasiantuntijat ovat kuitenkin vain kolikon toinen puoli. Intiassa on yhä paljon köyhyydessä elävää väestöä, jolla on vaikeuksia löytää työpaikkaa.

Intian hallituksella onkin edessään iso haaste työpaikkojen luomisesta. Maassa vain 40 prosenttia työikäisistä on työelämässä tai haluaa työskennellä, kertoo ajatushautomo Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) BBC:lle.

Lisäksi muuttoliike maan sisällä on kasvanut, kun yhä useammat maaseudun väestöstä etsivät töitä kaupungeista.

”Kaupungit kasvavat entisestään, koska kylissä on pulaa työpaikoista ja alhaiset palkat. Voidaanko muuttajille tarjota kohtuulliset elinolot? Jos ei, meille syntyy yhä enemmän slummeja ja sairauksia”, sanoo BBC:lle intialainen muuttoliikkeen asiantuntija S. Irudaya Rajan intialaisesta tutkimuslaitoksesta Kerala International Institute of Migration and Developmentista.