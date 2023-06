Yli 50 rauhanturvaajaa kuoli tukikohtaan tehdyssä hyökkäyksessä Somaliassa viime viikolla

Iskun takana on ääri-islamistinen al-Shabaab, joka on kapinoinut Somalian keskushallintoa vastaan yli vuosikymmenen.

Yli 50 Afrikan unionin rauhanturvaajina palvellutta sotilasta kuoli viime viikolla Somaliassa, kun heidän tukikohtaansa tehtiin aseellinen hyökkäys. Ugandan presidentti Yoweri Museveni kertoi asiasta Twitterissä myöhään lauantaina.

”Löysimme 54 kaatuneen sotilaan, mukaan lukien yhden komentajan, ruuumit”, Museveni kirjoitti.

Ääri-islamistinen al-Shabaab, joka on tehnyt kuolettavia iskuja Somalian keskushallintoa vastaan yli vuosikymmenen ajan, on ilmoittanut olevansa vastuussa 26. toukokuuta tapahtuneesta iskusta.

Hyökkääjät ajoivat räjähteillä lastatun auton tukikohtaan Bulo Mareriin, joka sijaitsee 120 kilometriä lounaaseen pääkaupunki Mogadishusta. Tilanne johti aseelliseen yhteenottoon, paikalliset asukkaat ja somalialainen sotilaskomentaja kertoivat uutistoimisto AFP:lle.

Kaksi komentajaa joutuu virheen vuoksi sotaoikeuteen

Isku on yksi eniten uhreja vaatineista sen jälkeen, kun hallintoa kannattavat joukot aloittivat vastahyökkäyksen al-Shabaabia vastaan viime elokuussa Afrikan unionin joukkojen tukemana.

Ugandan presidentti Museveni kertoi jo viime viikolla, että hyökkäyksen aiheuttama paniikkireaktio johti useiden ihmisten kuolemaan. Nyt hän avasi aihetta lisää ja sanoi kahden komentajan tehneen virheen käskiessään joukkonsa vetäytymään. Presidentin mukaan komentajat on pidätetty ja heitä vastaan tullaan nostamaan syytteet sotaoikeudessa.

Hän kehui kuitenkin sotilaidensa osoittaneen merkittävää sinnikkyyttä järjestäytyessään uudestaan, minkä ansiosta tukikohta saatiin vallattua takaisin.

Hallinnon kannattajien ja Afrikan unionin sotilaat muodostavat 20 000 jäsenen Atmis-joukot, joilla on edeltäjäänsä Amisom-joukkoja hyökkäävämpi tehtävä. Joukot on koottu Ugandasta, Burundista, Djiboutista, Etiopiasta ja Keniasta, ja niitä on sijoitettu Somalian etelä- ja keskiosiin. Joukkojen tavoitteena on siirtää vastuu alueen turvallisuudesta Somalian asevoimille ja poliisille vuoteen 2024 mennessä.