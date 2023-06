Poliisi kertoo etsivänsä yhtä tai useampaa rikoksesta epäiltyä lennokkien ja koirapartioiden avulla.

Koululaisten epäillään saaneen teräaseesta johtuvia vammoja Ruotsin Eskilstunassa. Asiasta kertoo muun muassa ruotsalainen televisiokanava TV4.

Poliisi on vahvistanut, että ainakin kolme ihmistä on viety sairaalahoitoon. TV4:n mukaan hoitoon viedyt olisivat koululaisia, joilla on teräaseesta tulleita vammoja.

Dagens Nyheterin mukaan loukkaantuneita olisi neljä. Lehden mukaan loukkaantuneet olisivat teini-ikäisiä. Poliisi ei ole vahvistanut tietoa loukkaantuneiden iästä.

Alueella on käynnissä suuri poliisi­operaatio. Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n mukaan hälytys tapahtuneesta tuli paikallista aikaa kello 13:n aikoihin.

Poliisi ilmoittaa tapahtuneesta ”murhan yrityksenä”, SVT kertoo. Kyseessä on siis epäilty vakava rikos. Poliisin mukaan kyseessä ei ainakaan ole ampuminen, TV4 kertoo.

Poliisi kertoo etsivänsä yhtä tai useampaa rikoksesta epäiltyä lennokkien ja koirapartioiden avulla. Aftonbladetin mukaan ketään ei ole välittömästi pidätetty.

Koulun rehtori ei välittömästi kertonut yksityiskohtia tapahtuneesta TV4:lle, sillä tiedot olivat hänen mukaansa vielä hyvin vähäisiä.

Rehtorin mukaan tilanne ei kuitenkaan olisi tapahtunut koululla, vaan jossain muussa paikassa, jossa koulun oppilaat olisivat olleet. SVT:n mukaan koululaiset olisivat olleet viettämässä jonkinlaista teemapäivää.

Aftonbladetin haastattelema silminnäkijä kertoo nähneensä koko tapahtuma­sarjan ikkunastaan. Hänen mukaansa tilanteessa oli vastakkain kaksi noin 20 hengen porukkaa.

”Se oli 20 vastaan 20, jotka ottivat yhteen”, silmin­näkijä sanoi Aftonbladetin mukaan.

