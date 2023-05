YK valmis aloittamaan Jemenin rannikolla vuosia lojuneen öljytankkerin tyhjentämisen

Yli miljoonaa barrelia raakaöljyä sisuksissaan säilövää tankkeria on kuvailtu kelluvaksi aikapommiksi.

Mikäli FSO Saferin sisuksissa oleva öljy vuotaisi mereen, on sen puhdistuksen arvioitu maksavan noin 20 miljardia dollaria eli noin 18,7 miljardia euroa. Alus kuvattiin 30. toukokuuta.

YK kertoo olevansa valmis aloittamaan Jemenin rannikolla lojuvan öljytankkerin tyhjentämisen.

Tankkeri on lojunut Punaisellamerellä rannikon tuntumassa vuosikausia kyydissään yli miljoona barrelia raakaöljyä. Ympäristöjärjestöt ovat kuvailleet tankkeria kelluvaksi aikapommiksi.

YK:n on määrä aloittaa tyhjennysprojektin valmistelut keskiviikkona. Jos kaikki menee suunnitellun aikataulun mukaisesti, kriittisimmät vaiheet tankkerin tyhjentämisessä on saatu päätökseen kesä–heinäkuun taitteessa.

”Olemme iloisia päästyämme paikalle ja voidessamme aloittaa työt”, sanoi YK:n Jemenin koordinaattori David Gressly.

Tyhjennyssuunnitelman mukaisesti YK on ostanut toisen öljytankkerin, Nautican, jonka on tarkoitus pumpata öljy pois vaurioituneesta FSO Safer -tankkerista. Pumppaus on määrä aloittaa kahden viikon kuluessa.

Riskinä tulipalo tai räjähdys

Tyhjennysoperaation hinnaksi on arvioitu yli 140 miljoonaa dollaria eli noin 130,6 miljoonaa euroa. Myös Suomi on ollut mukana rahoittamassa öljynsiirto-operaatiota miljoonalla eurolla.

Mikäli FSO Saferin sisuksissa oleva öljy vuotaisi mereen, on sen puhdistuksen arvioitu maksavan noin 20 miljardia dollaria eli noin 18,7 miljardia euroa.

Operaatiossa YK:n Nauticaa avustava tukialus saapui paikalle tiistaina. Tyhjennys­pumppauksessa avustamisen jälkeen tukialuksen on määrä hinata FSO Safer pois paikalta.

”Olemme saavuttaneet tärkeän virstanpylvään”, sanoi operaatiosta vastuussa olevan YK:n kehitysohjelman johtaja Achim Steiner tukialuksen päästyä vaurioituneen tankkerin luokse.

Tyhjennettävä öljytankkeri on lillunut merellä vuodesta 2015 eli Jemenin sisällissodan alkamisesta lähtien. Tankkeria ei ole sodan aikana huollettu millään lailla. Asiantuntijoiden mukaan on riskinä, että tankkeri syttyy tuleen tai räjähtää.

Tankkeri sijaitsee lähellä Hodeidan satamaa, joka on tärkeä kauttakulkupaikka esimerkiksi Jemenin sodassa kärsivälle siviiliväestölle toimitettavalle humanitaariselle avulle.

FSO Saferin kyydissä on neljä kertaa niin paljon öljyä kuin mitä joutui mereen Exxon Valdezin katastrofissa Alaskan liepeillä vuonna 1989. Tapaus oli YK:n mukaan yksi maailman pahimmista ekokatastrofeista.