Kaksi joukkoampumista sai serbialaiset kadulle vastustamaan väkivaltaa ja maan kahtiajakoa lietsovaa mediaa

Putinin kanssa läheisiä suhteita ylläpitävä presidentti Vucic on hyökännyt voimakkaasti protesteja vastaan ja esittänyt salaliittoja ”värivallankumouksesta”.

Serbiassa on tänään jälleen määrä kutsua koolle laajoja protesteja pääkaupunki Belgradiin. Protesteissa halutaan vastustaa ”maassa vallitsevaa väkivallan kulttuuria”.

Protestit saivat alkunsa kahdesta maata järkyttäneestä joukkoampumisesta. Ne ovat nyt laajentuneet presidentti Aleksandar Vučićia ja maan valtapuoluetta, Serbian edistyspuoluetta, vastustaviksi protesteiksi.

Aiemmin tässä kuussa Serbiassa tapahtui 48 tunnin sisällä kaksi joukkoampumista, joista toinen belgradilaisessa koulussa. Ampumisessa kuoli kahdeksan oppilasta ja yksi vartija.

Vain päivä tämän jälkeen Belgradista 60 kilometrin päässä tapahtui ampuminen, jossa hyökkääjä ampui ihmisiä automaattiaseella liikkuvasta ajoneuvosta ja pakeni paikalta. Ampuja surmasi kahdeksan ihmistä.

Presidentti nimitellyt vastustajia voimakkaasti

Protesteissa on vastustettu muun muassa väkivaltaista sisältöä maan valtamediassa ja vaadittu maan sisäministerin ja tiedustelupäällikön eroa.

Maan presidentti on kutsunut protesteja organisoivia opposition edustajia muun muassa ”haaskalinnuiksi ja hyeenoiksi”, jotka pyrkivät hyötymään tragedioista.

Perjantaina tuhannet presidentti Vučićin kannattajat osallistuivat presidentin tueksi järjestettyyn ”Toivon Serbia” -mielenosoitukseen.

Kyseessä on arveltu olleen vastamielenosoitus tulevalle hallinnonvastaiselle mielenosoitukselle.

Vučić sanoi perjantaisen kokoontumisen ”yhdistävän Serbiaa ja osoittavan, että sillä on tulevaisuus”.

”Hallitus näyttää elävän toisessa todellisuudessa. He käyttäytyvät kuin eivät näkisi näitä ihmisiä, kuulisi heidän huoliaan eivätkä haluaisi palvella heitä”, sanoi vasemmistolaista oppositiopuoluetta johtava Dobrica Veselinović.

Hallitusta vastustavien mielenosoitusten on määrä alkaa tänään iltakuudelta Suomen aikaa.

”Iso osa Serbiasta ei tiedä, mitä Belgradissa on tapahtumassa”

Mielenosoittajat ovat vaatineet muun muassa väkivaltaisten mediasisältöjen suitsimista maan mediassa. Protestoijat ovat myös kritisoineet sitä, että maan hallitusta lähellä olevat mediat ovat antaneet hallituksen edustajille alustan polarisoida kansakuntaa ja hyökätä vastustajiaan vastaan.

Myös nyt käynnissä olevia protesteja on pyritty mustamaalamaan hallituksen medioissa. Muun muassa niiden kokoa on vähätelty, ja samalla on levitelty salaliittoteorioita siitä, että ulkovallat olisivat protestien takana.

”Meille läheiset tiedustelupalvelut kertovat, että maassamme on pyrkimyksiä saada aikaan värivallankumous”, Vučić sanoi viitaten Ukrainassa vuonna 2014 tapahtuneeseen vallankumoukseen.

Serbialla on ollut läheinen suhde Venäjään, ja Vučić on pitänyt myös Ukrainan sodan aikana yhteyksiä Venäjän presidentti Vladimir Putiniin.

Erityisesti Serbian maaseudulla asuvilla on vain vähän tietolähteitä valtion television lisäksi.

”Iso osa Serbiasta ei edes tiedä, mitä Belgradissa on tapahtumassa”, sanoo Belgradin yliopiston yhteiskuntatieteiden professori Čedomir Čupić uutistoimisto AFP:lle.

Samalla Cupic huomauttaa, että nimenomaan mediaan kohdistuvat vaatimukset ovat niitä, jotka hallitusta pelottavat.

”He (hallitus) voisivat helposti korvata sisäministerin, jopa koko hallituksen. Se ei ole merkityksellistä. Mutta media on heidän valtansa pilari”, hän sanoi.