EU:n ulkosuhteiden korkea edustaja kommentoi aikeita hävittäjäkoalitiosta, kun hän saapui ulkoministerien kokoukseen Brysselissä.

STT

EU:n ulkosuhteiden korkea edustaja Josep Borrell toivotti maanantaina tervetulleeksi uutiset, joissa on kerrottu ukrainalaisten hävittäjälentäjien kouluttamisesta ja hävittäjien luovuttamiseen tähtäävän koalition kasaamisesta. Hän kommentoi asiaa saapuessaan EU-maiden ulkoministerien kokoukseen Brysselissä.

”On hyvä, että he alkoivat valmistella maaperää Ukrainalle toimitettavista hävittäjistä, joita ukrainalaiset tarvitsevat”, Borrell sanoi.

Sen sijaan EU-maiden uusissa yhteisissä Venäjä-pakotteissa ja uudessa tuessa Ukrainalle on ollut toistaiseksi vähemmän juhlittavaa. Jäsenmaihin kohdistuu jälleen painetta siitä, että ratkaisut etenevät ja yhtenäisyys löytyy järkevässä ajassa.

Myös Valko-Venäjän tilanne nousi esille kokousväen saapuessa paikalle Brysselissä. Liettuan ulkoministeri Gabrielius Landsbergis sanoi, että lähes puoleen vuoteen EU ei ole saanut aikaan Valko-Venäjään kohdistuvaa pakotepakettia.

Hän sanoi, että useat maat ovat pyytäneet poistamaan valkovenäläisyhtiöt Belaruskalin ja Belarusian Potash Companyn pakotteiden piiristä ennen uusien pakotteiden hyväksymistä. Samaan aikaan Valko-Venäjää käytetään Landsbergisin mukaan yhä Venäjä-pakotteiden kiertämiseen.

Unkari yhtenä jarruna

Yksi päätösten jarru uuden Ukraina-tuen ja uusimman pakotepaketin valmistelussa on ollut Unkari. EU-pöytiin on valunut maiden kahdenvälinen kiista siitä, että Ukraina on listannut unkarilaisen OTP-pankin Venäjän hyökkäyssodan tukijoiden listalle.

Borrell kuitenkin sanoi, että kyse ei ole vain Unkarista. Tämä vastaa myös muualta tulleita tietoja.

EU:ssa on suunniteltu, että sen asettamien pakotteiden kiertämistä kolmansien maiden kautta estettäisiin tarvittaessa sanktioilla. Diplomaattilähteiden mukaan osa maista on ollut huolissaan siitä, mitä päätöksestä seuraisi.

Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock sanoi keskustelun yhdennestätoista Venäjä-pakotepaketista jatkuvan, jotta se tulee muotoilluksi selvästi, täsmällisesti ja oikein.

Niin ikään ratkottavana on puolen miljardin euron tuen vapauttaminen Ukrainan sotilaalliseksi tukemiseksi EU:n rauhanrahastosta.

Suomea Brysselissä edustaa toimitusministeristön ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).