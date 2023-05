Venäläinen huipputoimittaja luettelee kolme mahdollista valtataistelua Putinin jälkeen – yksi vaihtoehto merkitsisi kaikkien sotaa kaikkia vastaan

Saksaan maanpakoon lähtenyt Eho Moskvy -radiokanavan ääni Maksim Kurnikov paiskii Berliinissä töitä 12 tuntia vuorokaudessa venäläistä propagandaa vastaan: ”Olen osa sotaa, halusin tai en”.

Aamulehti

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on ihmisten ja materian tuhoamista rintamilla sekä mielten tuhoamista propagandalla venäläisessä mediassa. Kaikki venäläiset toimittajat eivät onneksi alistuneet Putinin propagandakoneen palvelukseen. Osa heistä siirtyi ulkomaille ja he pitävät maanpakolaisina yhä hengissä venäjänkielistä riippumatonta journalismia. Yksi heistä on 38-vuotias Maksim Kurnikov.

Kurnikov työskenteli Venäjän viimeisen riippumattoman radiokanavan, Eho Moskvyn, kakkospäätoimittajana, kunnes Putinin hallinto hääti kanavan pois aalloilta. Kesällä 2022 Kurnikov siirtyi Saksaan Berliiniin. Siellä hän on jatkanut venäläisen propagandan vastaista työtään Axel Springer -mediayhtiön Bild-lehden palveluksessa toimituspäällikkönä ja Bild Review -tv-ohjelman uutisankkurina.

Kuka? Maksim Kurnikov Venäläinen riippumaton maanpakolainen toimittaja, 38-vuotias, kotoisin Orenburgin alueelta. Toimittaa Berliinissä muun muassa Bild Review -nimistä venäjänkielistä ajankohtaisohjelmaa, jossa hän haastattelee venäläisiä riippumattomia asiantuntijoita muun muassa Venäjän politiikasta ja hyökkäyssodasta Ukrainassa. Ohjelmaa voi katsoa Youtubessa ja Telegramissa. Tekee haastatteluja myös Eho Moskvyn seuraajalle, Eholle, jota voi kuunnella puhelinsovelluksen kautta. Putinin sensorit eivät ole estäneet venäläisiltä Youtuben ja Telegramin käyttöä eivätkä ole onnistuneet estämään Eho-sovelluksen käyttöä.

”Teen suoran lähetyksen haastatteluja joka päivä. Työskentelen yleensä kahdeksasta kahdeksaan. Näin vältyn ajattelemasta elämääni. Olen osa sotaa, halusin tai en. Vaikka en osallistu sotaan, sota osallistuu kyllä minuun”, Kurnikov kertoo Berliinistä Aamulehdelle Telegram-videopuhelulla.

Kurnikoville jatkuva työnteko on ainoa keino selvitä Venäjän hyökkäyksen aiheuttamasta syyllisyydentunteesta, vaikka hänellä ei ollut mitään tekemistä sodan aloituksen kanssa.

”Kun heräsin 22. helmikuuta vuonna 2022, tuntui siltä, ettei minulla ollut enää elämää. Se oli juuri varastettu minulta.”

Juustot jyrän alle

Kurnikov on paitsi toimittaja myös elokuvaohjaaja. Hänen uusi dokumenttielokuvansa Famine kertoo Neuvostoliitossa vuosina 1921–1922 Ural- ja Volga-jokien alueella kärsitystä nälänhädästä, jossa kuoli arviolta viisi miljoonaa ihmistä. Elokuva esitettiin 6. toukokuuta myös Tampereen Lenin-museossa, jossa Kurnikov oli paikalla kertomassa työstään. Elokuvan voi katsoa myös Youtubessa.

Kurnikov päätyi tekemään elokuvaa, kun Venäjä valtasi Krimin vuonna 2014. Venäjälle julistettiin pakotteita, ja Venäjä vastasi niihin omilla pakotteillaan. Venäjä kielsi eurooppalaisten ruokien maahantuonnin.

”Olin katsomassa, kun liettualaista juustoa jyrättiin traktoreilla. Tätä tehtiin samalla alueella, jolla vajaa sata vuotta aiemmin ihmiset kuolivat nälkään.”

Juustojen litistys oli Kurnikovista niin järjenvastainen näky, että hän alkoi ensin kirjoittaa vuosien 1921–1922 nälänhädästä juttuja ja puuhata kotikaupunkiinsa muistomerkkiä amerikkalaisille ja eurooppalaisille avustusjärjestöille, joita ilman kriisi olisi vienyt vielä miljoonia henkiä lisää.

Katastrofi saatiin loppumaan vain Herbert Hooverin johtaman American Relief Administrationin, ja norjalaisen tutkimusmatkailijan Fridtjof Nansenin johtaman International Committee for Russian Reliefin massiivisilla avustusoperaatioilla.

Osa söi jopa lapsiaan

Nälänhätä oli seurausta ensimmäisestä maailmansodasta, joka sitoi Venäjän rintamille liian ison osan maatyöläisistä. Sodan päätteeksi Venäjälle tuli kaksi vallankumousta.

Jälkimmäisestä, bolsevikkien vallankumouksesta, starttasi Venäjän sisällissota vuosiksi 1918–1921. Siinä vuorollaan punaiset ja vuorollaan valkoiset armeijat ryöstivät ruokansa Uralin ja Volgan alueen kylistä ja taistelivat toisiaan vastaan. Tuloksena oli totaalinen nälänhätä, jossa osa alueen ihmisistä söi jopa omia lapsiaan. Tämä kaikki tallentui paitsi katastrofia tutkineiden raportteihin, myös valokuviin, joissa kannibaaliperheet poseeraavat puoliksi syötyjen ihmisruumiiden äärellä.

”Emme ottaneet kuvista pahimpia mukaan elokuvaan. Ne olivat liian shokeeraavia. Itselleni vielä järkyttävämpiä asioita paljastui avustusjärjestöille työskennelleiden tutkijoiden raporteista. Ne olivat todella shokeeraavia”, Kurnikov sanoo.

Famine kiellettiin tuoreeltaan Venäjällä, mutta Youtubesta sitä on Venäjällä katsottu yli kaksi miljoonaa kertaa. Vaikka elokuva kuvaa tapahtumia yli sata vuotta sitten, se on erittäin ajankohtainen. Se muistuttaa, mihin sota pahimmillaan johtaa.

Edessä sisällissota?

Kurnikovin mukaan Venäjällä saattaa toistua samantyyppinen sisällissota kuin vuosina 1918–1921.

”Isoilla yhtiöillä, kuten Gazpromilla ja Sperbankilla on omat armeijansa, samaan tapaan kuin Jevgeni Prigožinilla. Ne vain eivät ole yhtä tunnettuja. Ne taistelisivat vain omasta puolestaan. Se olisi kaikkien sota kaikkia vastaan.”

Yksityisarmeijoiden sota on Kurnikovilla yksi kolmesta todennäköisestä tulevaisuudesta Venäjälle, kun Putinin hallinto joskus kaatuu. Kahta muuta vaihtoehtoa hän nimittää Stalinin-skenaarioksi sekä Brežnevin–Andropovin–Tšernenkon kuolemaksi.

Stalin-skenaariossa Putinin jälkeen vallasta Venäjällä taistelee keskenään pieni porukka ja tästä tappelusta nousee uusi johtaja, joka yrittää jatkaa Putinin tavoin. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa valtaan nousee tyyppi, joka ymmärtää, että vallassa pysyäkseen tai ainakin rahat pelastaakseen hänen pitää tehdä edes joitain muutoksia.

Onko Venäjällä mitään mahdollisuutta saavuttaa toimivaa liberaalia demokratiaa? Kurnikov ei ole menettänyt toivoaan.

”Uskon, että liberaali demokratia olisi mahdollista joissakin osissa Venäjää. Tämä tarkoittaisi Venäjän hajoamista. Te tunnette tämän vaihtoehdon Suomessa hyvin. Reilut sata vuotta sitten Suomelle tuli mahdollisuus irrottautua Venäjästä ja te tartuitte tilaisuuteen.”