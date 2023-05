Erdoğanin voitto toisella kierroksella saattaisi ajaa monen turkkilaisen pois maasta – Tätä kaikkea istuvan presidentin jatkokausi tarkoittaisi

Ulkopoliittisen instituutin Turkki-asiantuntijan Toni Alarannan mukaan istuva presidentti Recep Tayyip Erdoğan on vahvoilla presidentinvaalien toisella kierroksella.

Vaikka Turkkia jo kaksi vuosikymmentä johtanut presidentti Recep Tayyip Erdoğan ei saavuttanutkaan voittoa presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella, tulos antaa hänelle hyvät eväät päihittää haastaja Kemal Kılıçdaroğlu toisella kierroksella 28. toukokuuta.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija ja Turkki-asiantuntija Toni Alaranta sanoo aavistaneensa jo varhaisessa vaiheessa yöllä, että toinen kierros on todennäköinen. ”Kolmas ehdokas Sinan Oğan oli koko ajan viiden prosentin tuntumassa. Siitä saattoi päätellä, että kumpikaan kärkiehdokkaista ei saa 50:tä prosenttia täyteen.”

Kansallismielinen Oğan saattaa Alarannan mukaan olla ongelma Kılıçdaroğlulle toisella kierroksella. Oğan on ilmoittanut, että Kılıçdaroğlun olisi ajettava tiukkaa kansallismielistä linjaa, jotta hän kehottaisi kannattajiaan äänestämään Kılıçdaroğlua.

”Tämä taas karkottaisi Kılıçdaroğlun kurdikannattajia, jotka ovat hänelle hyvin tärkeitä. Tämä on iso pulma Kılıçdaroğlulle ja helpottaa Erdoğanin tilannetta toisella kierroksella.”

Presidentinvaalien kanssa samaan aikaan äänestettiin myös parlamentista. Erdoğanin AKP menetti paikkoja, mutta on yhä suurin puolue. "Se on hyvä psykologinen tuki hänen takanaan.”

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan tervehti kannattajiaan yhdessä vaimonsa Ermine Erdoğanin kanssa puolueensa AKP:n päämajassa pääkaupungissa Ankarassa. Erdoğan sanoi olevansa valmis toiseen kierrokseen.

Sama meno jatkuisi

Jos Erdoğan selviää voittajana toisella kierroksella, se tarkoittaisi ennen kaikkea hänen rakentamansa presidenttivaltaisen järjestelmän jatkumista Turkissa.

”Turkissa valta on keskitetty Erdoğanille ja hänen lähipiirilleen. Erdoğan on koonnut ympärilleen pienen joukon ihmisiä, joiden kanssa hän tekee kaikki päätökset”, Alaranta sanoo. ”Parlamentti on lähinnä keskustelukerho, ja sellaisena se myös pysyisi.”

Alaranta pitää todennäköisenä, että Erdoğanin voiton myötä yhä useampi maallistunutta ja länsimaalaismielistä yhteiskuntaa toivova kansalainen poistuisi maasta. ”Heitä on jo nyt lähtenyt jonkin verran. Opposition puolella on jo valmiina paljon turhautumista nykyjärjestelmään.”

Erdoğanin valtakaudella ote poliittisista vastustajista, mediasta ja oikeuslaitoksesta on ollut tiukka. Erdoğanin voiton myötä tiukka linja jatkuisi.

”Häiritsevä tekijä on, että kansalaiset eivät voi varmuudella tietää, minkätyyppinen kritiikki esimerkiksi sosiaalisessa mediassa minkäkinlaisiin seuraamuksiin johtaisi. Se lisää epävarmuutta hallinnon kriitikkojen elämään.”

Erdoğan on tavoitellut Turkille vahvaa asemaa Lähi-idässä. Hänen valtakaudellaan sota Kurdistanin työväenpuoluetta PKK:ta vastaan on saatu siirrettyä paljolti pois Turkin rajojen sisältä Syyrian ja Irakin puolelle. Erdoğanin voiton myötä myös tämä pyrkimys ja vaikutusvallan lisääminen Lähi-idän alueella jatkuisivat. ”Kysymys on lähinnä käytettävistä keinoista."

EU tarvitsee strategian

Turkki on EU:n tärkeä kauppakumppani. EU-jäsenehdokkaaksi Turkki hyväksyttiin jo 1999. Jäsenyysneuvottelut alkoivat vuonna 2005. Niissä ei ole Erdoğanin valtakaudella edistytty. Alaranta uskoo jumin jatkuvan, jos Erdoğan pysyy vallassa.

”EU:n pitäisi pyrkiä tekemään pitkän tähtäimen suunnitelma siitä, miten Erdoğanin johtaman Turkin kanssa eletään. Varsinkin nykytilanteessa, missä Venäjä käyttäytyy aggressiivisesti ja sotii Ukrainassa. ”

Alaranta uskoo, että Turkki aikoo Erdoğanin voittaessa jatkossakin pitää yllä suhteita Venäjään. ”Maailmanpolitiikassa Turkki pyrkii pitämään yllä suhteita kiistojen osapuoliin. Tämä pätee myös Kiinan ja Yhdysvaltain valtataisteluun.”

Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifiointiin Alaranta uskoo. ”Sitä en pysty arvioimaan, onko se mahdollista tehdä ennen Vilnan heinäkuista Nato-huippukokousta. Mutta kyllähän se ratifiointi sieltä tulossa on.”

Toiselle kierrokselle selviytynyt CHP:n Kemal Kılıçdaroğlu on luvannut Turkkiin suuria muutoksia, jos hänet valitaan presidentiksi.

Iso muutos

Jos Kılıçdaroğlu onnistuisi toisella kierroksella lyömään Erdoğanin Turkissa olisi edessä suuri järjestelmän muutos.

Kılıçdaroğlu on luvannut toteuttaa laajan demokratiareformin, mikäli hän nousee valtaan. Hän on luvannut romuttaa presidenttivaltaisen järjestelmän ja palauttaa parlamentille sen aseman ja itsenäisyyden oikeuslaitokselle.

”Se ei kuitenkaan tulisi olemaan helppoa, sillä hänen kokoamassaan koalitiossa on ristiriitaisia poliittisia suuntauksia, ja monesta asiasta pitäisi vääntää. Myös se monimutkaistaa asioita, että parlamentissa enemmistö on Erdoğanin AKP:llä.”

Manipulointia

Toisesta kierroksesta voi joka tapauksessa tulla tiukka, vaikka Erdoğanilla etulyöntiasema Alarannan mielestä onkin. ”Jos näin käy, vaaliyönä nähdään todennäköisesti monenlaisia keinoja, joilla tilannetta yritetään manipuloida. Myös väkivallan mahdollisuus on olemassa, jos tilanne kärjistyy.”

Suureen vaalivilppiin Alaranta ei silti usko, sillä Erdoğan on koko 20-vuotisen valtakautensa ajan korostanut sitä, että hän on suuri kansan tahdon ilmentymä. ”Erdoğan tarvitsee sen, että ainakin näyttää siltä, että hän on enemmistön kautta vallassa.”

Suurimittaisen vaalivilpin tekeminen Turkissa on itse asiassa hyvin vaikeaa, sillä vaalihuoneistoissa saa olla paikalla virkailijoita kaikista puolueista ja keskusvaalilautakuntaan lähtevä tulospaperi on kaikkien nähtävissä.

”Se on hyvin tarkan syynin alla. Jokainen voi valokuvata sen. Vaalivilppi voisi onnistua joillakin pienillä paikkakunnilla, mutta laajamittainen vaalivilppi ei ole mahdollista.”