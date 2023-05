WHO: Apinarokko ei ole enää maailman­laajuinen kansan­terveysuhka

Apinarokko ei enää aiheuta maailmanlaajuista kansanterveysuhkaa, Maailman terveysjärjestö WHO linjasi torstaina.

Järjestön johtajan Tedros Adhanom Ghebreyesusin mukaan päätös tehtiin, koska apinaruttotapausten määrä on vähentynyt jyrkästi. Hän kuitenkin korosti, että tauti on yhä uhka etenkin niillä alueilla Afrikassa, joissa sitä on esiintynyt pitkään. Tedrosin mukaan apinarokko leviää yhä ja tappaa ihmisiä.

Apinarokkoa on esiintynyt Keski- ja Länsi-Afrikassa pitkään, mutta tauti alkoi levitä maailmanlaajuisesti noin vuosi sitten. Apinarokko julistettiin maailmanlaajuiseksi kansanterveysuhaksi heinäkuussa.

WHO:n tilastojen mukaan yli 87 000 ihmistä sairastui ja 140 ihmistä kuoli apinarokkoon noin vuoden aikana.