Taistelut jatkuvat Sudanissa jo neljättä viikkoa, yli 750 saanut surmansa ja tuhannet haavoittuneet

Taisteluista ja räjähdyksistä raportoitiin keskiviikkona ainakin Khartumissa, Omdurmanissa ja Obeidissa.

Sudanissa taistelut jatkuivat keskiviikkona muun muassa pääkaupunki Khartumissa ja yhä useammat ovat lähteneet vaaralliselle matkalle päästäkseen turvaan maan rajojen ulkopuolelle.

”Räjähdykset ja raskas tykistötuli herättivät meidät”, eräs Khartumin naapurikaupungin Omdurmanin asukas kertoi.

Muut silminnäkijät ovat puolestaan kertoneet uusista ilmahyökkäyksistä pääkaupungin yllä sekä ilmatorjuntatykkien vastatulesta. Useiden naapurustojen asukkaat Khartumin metropolialueella kertoivat yön aikana kuuluneen kaksi valtavaa räjähdystä.

Taisteluista ja räjähdyksistä raportoitiin keskiviikkona myös Obeidissa, joka sijaitsee noin 350 kilometriä lounaaseen Khartumista.

Taistelut Sudanin asevoimien ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen välillä ovat jatkuneet jo neljättä viikkoa. Armed Conflict Location and Event Data Project -järjestön mukaan taisteluissa on kuollut yhteensä yli 750 ihmistä ja yli 5 000 on haavoittunut.

Sadattuhannet ovat paenneet taisteluita

Yli 700 000 ihmistä on joutunut pakenemaan taisteluita maan rajojen sisäpuolella ja noin 150 000 on paennut maasta, YK:n järjestöt kertoivat tällä viikolla.

Sudaniin jääneet puolestaan kärsivät ruuan ja muiden elintärkeiden tarvikkeiden puutteesta. Selviytyminen on ollut mahdollista vain ystävien ja naapureiden keskuudessa toimivien hyväntekeväisyysverkostojen ansiosta.

Neuvotteluissa avun turvallisen toimituksen takaamiseksi Sudaniin ei ole nähty merkittävää edistystä.

Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ovat sanoneet, että Sudanin asevoimat ja RSF kävisivät neuvotteluja edeltäviä keskusteluja Saudi-Arabian Jeddassa, mutta neuvottelujen edistymisestä ei ole ilmoitettu.

YK:n humanitaarisen avun johtajan Martin Griffithsin kerrotaan lähteneen Jeddasta. YK:n edustajan mukaan Griffiths oli kehottanut osapuolia antamaan julistuksen, jossa he sitoutuisivat varmistamaan humanitaarisen avun turvallisen kulun.

Useita avustustyöntekijöitä on surmattu taisteluissa ja humanitaaristen järjestöjen tiloja ryöstetty. YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman (WFP) pääjohtajan Cindy McCainin mukaan lähes 25 prosenttia WFP:n ruoasta on ryövätty.

Tulitauko tai ei, YK jatkaa avustusoperaatioita

Vaaroista ja haasteista huolimatta YK on lisännyt edelleen pyrkimyksiään kriisiin vastaamiseksi, kertoi järjestön pääsihteerin Antonio Guterresin edustaja Farhan Haq keskiviikkona.

Kolmasosa Sudanin väestöstä oli avun tarpeessa jo ennen tuoreita taisteluita ja niiden myötä syntynyttä vaikeaa humanitaarista tilannetta.

”On selvää, että paikan päällä olevien tarpeiden vuoksi jatkamme humanitaarisia operaatioita riippumatta siitä, vallitseeko tulitauko vai ei”, Haq sanoi aiemmin.

”Mutta varmistaaksemme, että turvallinen kulku on taattu, haluamme osapuolten noudattavan sitoumusjulistusta”, hän jatkoi viitaten tiettävästi Jeddassa esillä olleeseen ehdotelmaan.

AFP:n toimittajien mukaan Arabiemiraattien sotilaslentokone laskeutui keskiviikkona avustustarvikkeiden kanssa Sudanin rannikolla sijaitsevaan Port Sudanin kaupunkiin. Tiistaina samaiseen kaupunkiin oli laskeutunut kaksi saudiarabialaista lentokonetta, jotka oli lastattu avustustarvikkein.