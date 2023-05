Japanin pääministeri vieraili Etelä-Koreassa ensimmäistä kertaa yli vuosikymmeneen

Historiallista vierailua kuvailtiin onnistuneeksi.

Japanin pääministeri Fumio Kishida saapui sunnuntaina historialliselle vierailulle Etelä-Koreaan, rakentamaan Japanin ja Etelä-Korean välisiä suhteita.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta yli vuosikymmeneen, kun Japanin pääministeri vieraili Etelä-Koreassa. Maat pyrkivät lähentymään torjuakseen yhteistä vaaraa eli viime aikoina kasvanutta Pohjois-Korean ydinuhkaa.

Kishida tapasi Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa maan presidentin Yoon Suk-yeolin, joka on ollut raivaamassa tietä maiden suhteiden parantamiselle vierailemalla itse Tokiossa maaliskuussa.

Pohjois-Korea on tehnyt tänä vuonna lukuisia ohjuskokeita, joissa ainakin osa ohjuksista on pudonnut ilmeisesti myös Japanin talousalueelle. Pohjois-Korea on ilmeisesti myös saavuttanut tason, jossa sen asevoimilla olisi mahdollisuus tehdä vastahyökkäys ydinasein.

Historian painolasti yhä raskas

Vierailua pidettiin sunnuntaina onnistuneena, ja Yoon sanoi edistävänsä syvempää kahdenvälistä yhteistyötä perustuen ”ystävyyteen ja luottamukseen” Kishidan kanssa.

Etelä-Korean presidentin maaliskuisella Tokion-matkalla maat onnistuivat jo sopimaan kaupparajoitteiden lopettamisesta ja Kishida kutsui presidentin G7-kokoukseen tässä kuussa.

Naapureita Itä-Aasiassa yhdistää liittolaisuus Yhdysvaltojen kanssa sekä yhteiset turvallisuusuhat, Pohjois-Korea ja Kiina, mutta niiden välejä on hiertänyt historian raskas painolasti.

Japanin miehitysvallan aikana 1910–1945 japanilaiset kohtelivat korealaisia erittäin julmasti, alistaen heitä esimerkiksi pakko­japanilaistamisella, pakkotyöllä sekä käyttämällä naisia seksiorjina.

”Sydäntäni särkee se, että niin moni koki tuolloin hyvin vaikeita ja surullisia asioita kovissa olosuhteissa”, Kishida sanoi tavattuaan Yoonin. Joidenkin arvostelijoiden mukaan Kishidan lausunto jätti toivomisen varaa, mutta hänen sanojaan pidettiin vilpittöminä.

Kishida vieraili Soulissa myös hautausmaalla, jonne on haudattu eteläkorealaisia sotaveteraaneja – myös Japanin siirtomaavaltaa vastaan taistelleita. Hän laski hautausmaalle kukkia.