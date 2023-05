Sudanista voi paeta yli 800 000 ihmistä, arvioi YK – pakolaisjärjestö tekee suunnitelmia pahenevaan kriisiin vastaamiseksi

"Jos kriisi jatkuu, rauha ja vakaus voivat olla vaakalaudalla koko alueella", arvioi UNHCR:n edustaja.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR kertoo varautuvansa 860 000 ihmisen pakenemiseen Sudanista. Samalla järjestö arvioi tiedotteessaan, että taisteluita pakenevien tukemiseksi tarvittaisiin pelkästään lokakuun loppuun saakka 445 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

UNHCR kertoo esittäneensä vetoomuksen lahjoittajamaille aiemmin tänään. Järjestön mukaan rahat menisivät ihmisille, jotka ovat paenneet taisteluita Tshadiin, Etelä-Sudaniin, Egyptiin, Etiopiaan ja Keski-Afrikan tasavaltaan.

Yli 100 000 ihmistä on jo paennut Sudanista sen jälkeen, kun tuoreet taistelut maan asevoimien ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen välillä puhkesivat huhtikuun puolivälin tienoilla. Tämän lisäksi noin 330 000 ihmistä on joutunut pakenemaan taisteluita Sudanin rajojen sisällä, selviää YK:n tilastoista.

Jo ennen taisteluiden puhkeamista valtaosa humanitaarisista operaatioista Sudanin naapurimaissa oli UNHCR:n mukaan vakavasti alirahoitettuja. Järjestön mukaan keskimäärin alle 15 prosenttia vuoden 2023 rahoitustarpeesta oli saatu katettua. ”Tarvitsemme kiireellisesti oikea-aikaista uutta rahoitusta vastataksemme kasvaviin tarpeisiin”, järjestön edustaja Raouf Mazou sanoi tiedotteessa. ”Tarpeet ovat valtavat ja haasteet lukuisat. Jos kriisi jatkuu, rauha ja vakaus voivat olla vaakalaudalla koko alueella”, hän lisäsi.

"Humanitaarinen tilanne on traaginen"

UNHCR:n mukaan kasvavaan pakolaiskriisiin vastaamiseen tähtäävä suunnitelma on laadittu 134 yhteistyökumppanin kanssa. Joukossa on mukana muita YK:n järjestöjä sekä muita kansallisia ja kansainvälisiä järjestöjä.

Vaikka suunnitelmissa on mainittu 860 000 pakolaisen rajapyykki, ei tämä tarkoita välttämättä sitä, että UNHCR odottaa näin monen pakenevan. Sen sijaan järjestö uskoo tämän voivan olla mahdollista ja valmistelee rahoituksellisia ja operatiivisia suunnitelmia mahdollisten valtavien tarpeiden kohtaamiseksi.

Tiedotteessa mainitussa luvussa on otettu huomioon mahdollisuus, että Sudanista pakenee noin 580 000 sudanilaista. Noin 235 000 Sudanissa ollutta pakolaista voisi puolestaan palata omiin kotimaihinsa, minkä lisäksi toiset 45 000 Sudanissa ollutta pakolaista voisi siirtyä toisiin maihin.

Taisteluita pakenevia uskotaan suunnitelman perusteella saapuvan eniten Egyptiin ja Etelä-Sudaniin. ”Humanitaarinen tilanne Sudanissa ja sen ympärillä on traaginen – ruoasta, vedestä ja polttoaineesta on pulaa”, Mazou muun muassa listasi. ”Tämä on vasta alkua. Lisää apua tarvitaan kiireellisesti.”