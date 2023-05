Venäjän mukaan isku torjuttiin, eikä Putin loukkaantunut, koska hän ei ollut Kremlissä. Ukraina on kiistänyt osallisuutensa iskuun.

Venäjä väittää Ukrainan yrittäneen tehdä lennokki-iskun Moskovan Kremliin viime yönä, kertovat muun muassa venäläiset uutistoimistot Tass ja Interfax.

Kremlin lehdistöpalvelun mukaan iskuyrityksessä käytettiin kahta miehittämätöntä ilma-alusta, jotka torjuttiin. Vielä ei tiedetä, kuka tai mikä taho väitetyn iskun takana on.

Kreml kutsuu iskua Ukrainan hallinnon suunnittelemaksi terrori-iskuksi, jonka tarkoitus oli uhata presidentti Vladimir Putinin henkeä.

Putin ei ollut Kremlissä väitetyn iskuyrityksen aikaan, joten hän ei loukkaantunut, uutistoimisto Reuters kertoo viitaten venäläisen Ria Novostin uutiseen. Putinin kerrotaan työskentelevän normaalisti Novo-Ogarjovossa lähellä Moskovaa.

”Venäjä katsoo oikeudekseen vastata tekoon sopivassa paikassa ja sopivalla hetkellä”, Kremlin lehdistöpalvelu kommentoi lausunnossaan.

Venäjän duuman puhemies Vjatšeslav Volodin vaatii aseita "Kiovan terroristihallinnon" pysäyttämiseksi ja tuhoamiseksi.

HS kokosi tähän juttuun uutistoimistojen tietoja ja asiantuntijoiden arvioita väitetystä iskusta.

Miten Ukraina reagoi syytöksiin?

Helsingissä parhaillaan vieraileva Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiisti Venäjän väitteet. Hän sanoi, että Ukraina ei hyökkää Putinia tai Moskovaa vastaan.

”Taistelemme omalla maaperällämme ja puolustamme omia kyliämme ja kaupunkejamme. Meillä ei ole riittävästi aseita edes siihen. Siksi emme käytä niitä missään muualla”, Zelenskyi vastasi syytöksiin.

Hänen mukaansa Ukrainan ainoa tavoite on Venäjän vetäytyminen Ukrainan maaperältä,

Zelenskyin mukaan Ukraina jättää Putinin kohtalon oikeuden käsiin. Venäjä yrittää syytöksillään motivoida sotilaitaan Ukrainan vastaiseen sotaan, jossa se ei ole menestynyt suunnitelmiensa mukaan, Zelenskyi sanoi.

Aiemmin keskiviikkona Zelenskyin neuvonantaja Myhailo Podoljak sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan Venäjän syytöksien viittaavan siihen, että Venäjä saattaa valmistella laajaa ”terroristihyökkäystä” Ukrainaa vastaan lähipäiville.

Ovatko videot aitoja? John Helin analysoi

Keskiviikkona sosiaalisessa mediassa levinneissä videoissa näkyy, kuinka lentävä esine näyttää lähestyvän Kremlin senaatiksi kutsutun rakennuksen kupolikattoa.

Videolla lentävä esine räjähtää. Samalla videolla näkyy myös, kuinka kupolin vasemmalla laidalla liikkuu kaksi ihmistä.

Toisissa videoissa näyttää siltä, että Kremlin senaatin katto olisi tulessa.

Ukraina-asiantuntija ja HS:n faktantarkastaja John Helin arvioi, että videot vaikuttavat olevan aitoja.

Helinin mukaan videot on julkaistu muutaman tuhannen henkilön Telegram-kanavalle.

”Isompi kysymys tässä on nyt narratiivin oikeellisuus. Varsinkin video, jossa lennokki räjähtää, vaikuttaa vähän oudolta siksi, että siinä ei näy mitään, mikä ampuisi sen alas.”

Vaikka videot siis vaikuttavat aidoilta, Helinin mukaan on epäselvää, missä määrin kerrotut tapahtumat ovat totta. Moni yksityiskohta videolla tekee kyseenalaiseksi väitteen, että kyse olisi Ukrainan lennokki-iskusta.

”Jossain määrin herättää epäluottamusta se tapa, jolla lennokki videolla räjähtää.”

Silti Ukrainalla voisi hyvinkin olla tekninen valmius toteuttaa vastaavanlainen isku, John Helin arvioi. Lennokki kuitenkin vaikuttaa hänen mukaansa melko pienikokoiselta.

Moskovan ympärille on Helinin mukaan tuotu suhteellisen paljon ilmapuolustusta. Mikäli kyseessä todellisuudessa olisi Ukrainan pitkän kantaman lennokki, olisi Venäjän ilmapuolustus oletettavasti havainnut sen.

”Lennokin räjähdemäärä vaikuttaa aika pieneltä verrattuna siihen, mitä sillä on väitetysti yritetty saada aikaan. Mutta asiasta tiedetään toistaiseksi aika vähän.”

Käihkö: Venäjä voi katsoa oikeudekseen hyökätä kohti Zelenskyiä

Sotatieteiden dosentin Ilmari Käihkön mukaan toistaiseksi on vaikeaa arvioida, mitä väitetyssä lennokki-iskussa on todellisuudessa tapahtunut.

Käihkön mukaan on tiedossa, että Ukrainan lennokkeja on sodan aikana ollut syvälläkin Venäjällä, ja sen seurauksena venäläisten suurkaupunkien talojen katoille on viety ilmatorjunta­välineitä.

”Kyllä siellä on siis selvästi ainakin pelätty tällaista. Että ei se [väitetty isku] välttämättä mahdoton ole.”

Tällainen isku olisi Käihkön mukaan suhteellisen vaikea operaatio suorittaa.

”Iso kysymys on, onko Ukraina kuitenkaan halukas ottamaan tällaista riskiä. Koska on melkoinen eskalaatio, jos Ukraina yrittää Putinin ottaa hengiltä.”

Toisaalta mahdollinen tulkinta Käihkön mukaan on myös se, että tällaisen iskun mahdollisuudesta olisi Venäjällä puhuttu juuri pelon ja hysterian lietsomiseksi. Venäjä saattaa myös yrittää käyttää väitettyä iskua oikeuttaakseen omia vastatoimiaan.

”Kyllä tämä eskalaatio joka tapauksessa on, oli tapahtunut mitä tahansa.”

Käihkön mukaan Kremlin puheet vastatoimista voivat tarkoittaa, että Venäjä katsoo oikeudekseen hyökätä kohti Zelenskyiä.

”Mielenkiintoista tässä on, että hän [Zelenskyi] on tällä hetkellä Suomessa, ja että miten tämä vaikuttaa Suomen turvallisuus­tilanteeseen ja kokouksen turvajärjesteltyihin.”

Raik: Väite Putinin salamurhayrityksestä on epäuskottava

Tapauksen uutisointiin tutustunut virolainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija Kristi Raik sanoo, että tässä vaiheessa on mahdoton sanota, kuka voisi olla iskun takana.

”Onko Ukrainalla jotakin osuutta vai ovatko asialla venäläiset partisaanit, kuten Kiova väittää?” Raik kysyy.

”Kaikki on mahdollista. Sekin, että koko juttu on keksitty”, Raik arvioi.

Raik työskentelee varajohtajana kansain­välisessä puolustus- ja turvallisuus­keskuksessa Tallinnassa.

Siihen Raik ei usko, että isku olisi ollut salamurhayritys Vladimir Putinia vastaan, kuten Kreml on väittänyt.

”En pidä väitettä uskottavana. Eiköhän se ole ollut hyökkääjänkin tiedossa, että Putin ei ole Kremlissä yöaikaan”, Raik sanoo.

Raikin mukaan on joka tapauksessa tärkeä kysymys, kuka tai ketkä tällaisesta iskusta voisivat hyötyä.

”Venäjälle iskusta voisi olla hyötyä sisäisen koheesion vahvistamisen kannalta. Kotimaiselle yleisölle voidaan perustella, että ollaan hyökkäyksen kohteena ja että lisämobilisaatiota tarvitaan”, Raik sanoo.

”Kiinan ja muun kansainvälisen yleisön suuntaan Venäjä taas voi viestiä olevansa hyökkäyksen kohteena, ja pyytää esimerkiksi Kiinalta lisää apua.

Kiinnostavaa spekulointia on Raikin mukaan myös se, miten länsi tulee suhtautumaan Venäjän terroristisena pitämään iskuun.

”Aikaisemmin länsi oli selkeämmin kielteinen, jos Ukraina tekee hyökkäyksiä Venäjän alueelle. Matkan varrella kanta on hieman muuttunut jollakin tapaa sallivammaksi. Moraalisesti ja sotilaallisesti ei ole kuitenkaan kovin helppoa perustella, miksi Ukraina ei saisi periaatteessa tehdä tällaista.”

Raikin mukaan myös Ukrainan kannalta iskussa Kremliin voi myös nähdä hyötyjä.

”Tällainen on Venäjälle kiusallista. Isku myös osoittaa, että hyökkäyksellä Ukrainaan on hintansa myös Venäjälle. Isku myös luo tiettyä pelkoa Venäjällä”, Raik arvioi.

Ajallisesti väitetyn iskun voi Raikin mukaan kehystää lähinnä vain Ukrainan odotetulla vastahyökkäyksellä.

”Tässä mielessä isku voi herättää lännessä myös pelkoa siitä, että sota voi laajeta.”

Moskovan pormestari julisti lennokkikiellon

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin ilmoitti keskiviikkona, että lennokkien lennättäminen Moskovan yllä on kielletty.

Lennättäminen on sallittua ainoastaan viranomaisten myöntämällä erikoisluvalla.

Sobjaninin mukaan kielto on asetettu siksi, ettei viranomaisten työskentely häiriintyisi.

Venäjällä vietetään ensi viikolla 9. toukokuuta voitonpäivää, joka on Venäjällä merkittävä kansallinen juhlapäivä.

Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken sanoi keskiviikkona suhtautuvansa Kremlin väitteisiin epäileväisesti. Blinken sanoi, ettei voi vahvistaa Venäjän syytöstä siitä että Ukraina olisi yrittänyt tappaa Putinin lennokki-iskulla, mutta sanoi, että ottaisi ”kaikki Kremlistä tulevat väitteet” vastaan suurella epäilyksellä.

Kysyttäessä, kritisoiko Yhdysvallat Ukrainaa, jos se päättäisi iskeä Venäjälle, Blinken vastasi, että Ukraina tekee itse päätökset liittyen omaan puolustukseensa.

Venäjän rautateillä väitettyjä sabotaaseja

Viime päivinä Venäjällä on uutisoitu rautateillä tapahtuneista väitetyistä sabotaaseista. Viimeksi tiistaina tavarajuna ja sen 20 vaunua suistuivat raiteilta Brjanskissa lähellä Ukrainan rajaa.

Viranomaisten lausuntojen mukaan suistuminen johtui raideliikenteen ”luvattomasta häirinnästä”.

Uutistoimisto AFP kertoi illalla, että juna olisi suistunut raiteilla olleen räjähteen tai räjähteiden vuoksi.

Juna suistui raiteilta samalla alueella myös maanantaina. Paikallisviranomaisten mukaan tuolloinkin kiskoille olisi asetettu räjähteitä.

Sekä Venäjällä että Valko-Venäjällä on tapahtunut useita rautateihin kohdistuneita sabotaaseja sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuosi sitten helmikuussa. Iskuista on syytetty ukrainalaisia partisaaneja.