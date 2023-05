Ranskassa sadattuhannet ovat lähteneet kaduille vastustamaan eläkeuudistusta – kyynelkaasu on levinnyt monissa kaupungeissa

Macronin yritykset kääntää keskustelu pois kiistellystä laista ovat toistaiseksi epäonnistuneet.

Ranskassa sadattuhannet ihmiset ovat lähteneet jälleen kaduille osoittamaan mieltään presidentti Emmanuel Macronin eläkeuudistusta vastaan. Ammattiyhdistysliike on vannonut taistelevansa uudistusta vastaan siitäkin huolimatta, että muutos on jo kirjattu lakiin.

Uudistus muun muassa nosti eläkeiän 62 vuodesta 64 vuoteen. Sitä on vastustettu mielenosoituksilla ja lakoilla kuukausien ajan.

Vapunpäivänä ammattiliitot kannustivat ihmisiä lähtemään liikkeelle horjuttamaan Macronin asemaa. Kyse oli ensimmäisestä kerrasta sitten vuoden 2009, kun kaikki Ranskan kahdeksan merkittävintä liittoa vetosi yhdessä mielenosoitusten puolesta.

Päämarssia pääkaupungissa Pariisissa kiusasi ensi alkuun rankkasade, joka alkoi juuri samalla hetkellä kun protesti alkoi.

Paikoin tunnelma on käynyt kireäksi, ja joissakin kaupungeissa on esimerkiksi lennellyt esineitä, levinnyt poliisin käyttämää kyynelkaasua ja särjetty tai yritetty särkeä liikkeiden näyteikkunoita. Ranskalaismedioiden mukaan useissa kaupungeissa on myös otettu ihmisiä kiinni.

Esimerkiksi Toulousessa poliisi käytti kyynelkaasua, kun tilanne alkoi kiristyä mielenosoituksen aikana. Lyonin kaupungissa auto sytytettiin tuleen, ja Nantesissa poliisi vastasi kyynelkaasulla mielenosoittajien heiteltyä esineitä.

Macronin suosio matelee

Viime vuonna toiselle viisivuotiskaudelleen valitun Macronin kansansuosio on tällä hetkellä surkea. Presidentti on yrittänyt kääntää keskustelua pois eläkelaista maakuntamatkoillaan, mutta häntä vastassa ovat monin paikoin olleet patoja ja kattiloita paukuttavat kansalaiset, jotka ovat metelillään hukuttaneet Macronin puheen.

37-vuotias Celine Bertoni kertoi uutistoimisto AFP:lle maanantaina Clermont-Ferrandissa toivovansa, että laki vielä vedetään pois. Rennesissä mieltään osoittanut Karine Catteau puolestaan sanoi haluavansa Macronin luovuttavan valtansa kansalle.

Ammattiliitto CGT:n johtaja Sophie Binet sanoi Pariisin mielenosoituksessa, että tilanne ei muutu niin kauan kuin uudistusta ei peruta. Samanlaista viestiä välitti ammattiliitto CFDT:n johtaja Laurent Berger. ”Liike on edelleen hyvin, hyvin vahva. Se on merkki, etteivät närkästys ja kiukku ole häviämässä”, Berger sanoi.

Tammikuun puolivälin jälkeen mielenosoituksia ja lakkoja on ollut Ranskassa toistakymmentä. Osallistujamäärät ovat kuitenkin laskeneet viime aikoina.