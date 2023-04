Sudanilaisjoukot estävät brittejä pääsemästä evakuointilennoille, sanoo Britannian ulkoasiainvaliokunnan edustaja.

Taistelut Sudanissa voivat kärjistyä yhdeksi maailman pahimmista sisällissodista, jos niitä ei pysäytetä ajoissa, varoittaa Sudanin entinen pääministeri Abdalla Hamdok.

Yli 500 ihmistä on saanut surmansa taisteluissa, jotka alkoivat Sudanin asevoimien ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen välillä noin kaksi viikkoa sitten.

Osapuolet ovat sopineet useaan otteeseen tulitauosta, mutta näitä on rikottu toistumiseen. Maan pääkaupungissa, noin viiden miljoonan asukkaan Khartumissa monet ihmiset ovat jääneet jumiin koteihinsa ja ovat vailla ruokaa, vettä ja sähköä.

Hamdokin mukaan kukaan ei selviä taisteluista voittajana.

”Siksi sen täytyy loppua”, hän lisää.

Hän kuvailee tämänhetkistä konfliktia järjettömäksi sodaksi ja mahdollista sisällissotaa painajaiseksi, jolla olisi useita seurauksia.

Hän vertaili mahdollista sisällissotaa myös muihin vastaavanlaisiin konflikteihin ja arvioi Syyrian, Jemenin ja Libyan tilanteiden jäävän pieniksi Sudanin rinnalla, jos sisällissota syttyy.

Sudanin taistelut alkoivat huhtikuun puolivälissä, kun armeijan komentajan Abdel Fattah al-Burhanin ja hänen varamiehensä, kenraali Mohamed Hamdan Dagalon pitkään jatkuneet erimielisyydet Dagalon komentamien RSF-joukkojen sulauttamisesta Sudanin armeijaan kärjistyivät avoimeksi yhteenotoksi.

Hamdok oli puolestaan Sudanin hauraan siirtymäajan hallinnon pääministeri siihen saakka, kun hänet syöstiin vallasta ja otettiin kiinni vallankaappauksen yhteydessä. Hänet palautettiin myöhemmin tehtäväänsä, mutta hän erosi tammikuussa.

Taisteluita on lähdetty karkuun myös ulkomaille ja lukuisat valtiot ovat evakuoineet omia kansalaisiaan maasta.

Britannia ilmoitti lauantaina, että Sudanista on evakuoitu liki 1 900 ihmistä yhteensä 21 lennolla. Valtaosa näistä on ollut Britannian kansalaisia ja heidän läheisiään.

Britannian ulkoasiainvaliokunnan edustaja Alicia Kearns sanoi kuitenkin tätä aiemmin, että Sudanin asevoimien edustajat ovat estäneet lukuisten brittien pääsyn viimeisille Sudanista lähteville evakuointilennoille.

”Olen saanut joitakin viestejä, joiden mukaan Sudanin asevoimat on estänyt ihmisiä kulkemasta Khartumin läpi päästäkseen lentokentälle. Mielestäni meidän on tutkittava asiaa ja katsottava, onko siinä mitään totuutta”, Kearns sanoi brittilehti The Observerille.

Satoja ihmisiä on kehotettu suuntaamaan Khartumin pohjoispuolella sijaitsevalle Wadi Saeednan lentokentälle, joka on reilun 20 kilometrin päässä pääkaupungista.

Samaan aikaan sudanilaisjoukot ovat jatkaneet hyökkäyksiä RSF-joukkoja vastaan. Kearnsin kommentteja seurasivat lehden mukaan tuoreet ilmaiskut ja tykistötuli Sudanin pääkaupungissa.

Lehden mukaan huolta on ollut myös humanitaarisesta katastrofista Sudanin rajoilla, jossa tuhannet ihmiset ovat päiväkaupalla odottaneet taivasalla pääsyä Egyptiin. Osa on puolestaan kävellyt satoja kilometrejä päästäkseen Etelä-Sudanin puolelle.

Osa taisteluita pakenevista briteistä on väittänyt, että he ovat joutuneet jättämään sukulaisiaan taakseen Britannian hallinnon sääntöjen vuoksi.

Britannian ilmavoimien operoimat lennot alkoivat tiistaina. Evakuoinnit rajoittuivat aluksi ihmisiin, joilla on Britannian passi, sekä heidän lähisukulaisiinsa, joilla on oleskelulupa Britanniassa.

Kovan kritiikin jälkeen maan hallinto kuitenkin myöhään perjantaina salli Britannian kansalliselle terveydenhuoltojärjestelmälle (NHS) työskentelevien sudanilaisten lääkäreiden pääsyn lennoille.

Britannian ulkoministeriön edustaja Andrew Mitchell on kiistänyt väitteet siitä, että hallinto hylkäisi ihmisiä Sudaniin.

”En usko, että Khartumissa on yhtäkään brittiä, joka ei tietäisi evakuoinnista”, Mitchell sanoi Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle.

Mitchellin mukaan hänen arviotaan tukee se, miten paljon lentokentälle on saapunut ihmisiä.

Hänen mukaansa operaatio ihmisten evakuoimiseksi Sudanista on ollut erittäin onnistunut. BBC:n mukaan takaraja Khartumin pohjoispuolella sijaitsevalle lentokentälle ja Britannian viimeisille pelastuslennoille on umpeutunut.

”Emme voi jäädä sinne ikuisesti tällaisissa vaarallisissa olosuhteissa”, Mitchell sanoi BBC:lle.