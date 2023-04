Yhdysvaltojen entinen varapresidentti Mike Pence on yrittänyt välttää Capitol-mellakasta todistamisen oikeudessa, samoin kuin entinen presidentti Donald Trump.

Yhdysvaltojen entinen varapresidentti Mike Pence oli torstaina liittovaltion suuren valamiehistön kuultavana todistajana vuoden 2021 Capitol-mellakoiden rikostutkinta­jutussa.

Pencen oli todistettava oikeudessa entisen presidentti Donald Trumpin kanssa käymistään keskusteluista, jotka koskivat yllyttämistä kongressitalo Capitolin valtaamiseen 6. tammikuuta 2021.

Suuri valamiehistö kokoontui Washingtonissa hieman ennen aamuyhdeksää torstaina. Oikeustalon turvatoimia lisättiin ennen käsittelyn alkamista.

Asiasta kertovat muun muassa CNN, Britannian yleisradioyhtiö BBC sekä The New York Times (NYT).

Trump-tutkintoja johtava erikoissyyttäjä Jack Smith ja Pencen edustaja kieltäytyivät kommentoimasta asiaa torstaina.

Vuoden 2020 presidentinvaalit hävinnyt väistyvä presidentti Trump väitti vaalitulosta väärennetyksi, ja hänen kannattajansa valtasivat joukolla Capitolin. Samaan aikaan kansanedustajat, mukaan luettuna silloinen varapresidentti Pence, olivat kongressi­talossa sisällä vahvistamassa Joe Bidenin vaalivoittoa.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen kongressitalon hyökkäystä pitkään tutkinut erityisvaltio­kunta, niin sanottu Capitol-komitea, julkaisi viime joulukuun lopulla odotetun, 845 sivun mittaisen loppuraporttinsa.

Donald Trumpin kannattajat valtasivat Yhdysvaltain kongressitalon loppiaisena 2021. Valtauksessa kuoli viisi ihmistä ja tiettävästi yli sata loukkaantui.

Raportin tiivistelmän mukaan loppiaisena 2021 tapahtuneen hyökkäyksen pääsyyllinen oli ”yksi mies, entinen presidentti Donald Trump”. Raportti kävi läpi yksityiskohtaisesti, kuinka Trump oli toteuttanut ”moniosaista suunnitelmaa kumota vuoden 2020 presidentin­vaalien tulos”.

Pencen todistaminen on rikostutkinnan kannalta merkittävä käännekohta. Samalla ensimmäistä kertaa Yhdysvaltojen lähihistoriassa varapresidentin on ollut pakko todistaa jutussa, joka käsittelee entistä presidenttiä, jonka alaisena varapresidentti on itse työskennellyt.

CNN:n haastatteleman lähteen mukaan Pencen todistajanlausunto kesti yli viisi tuntia. Pencen edustaja Marc Short ei vahvistanut CNN:lle torstaina Pencen todistaneen.

”Hän (Pence) oli valmis noudattamaan lakia, ja tuomioistuimet ovat määränneet hänet todistamaan”, Short myönsi kuitenkin myöhemmin News Nation-kanavalle antamassaan haastattelussa.

Pence kertoi torstaina ensimmäistä kertaa valan velvoittamana Trumpin kanssa loppiaisena 2021 käymistään keskusteluista. Trump oli painostanut Penceä toistuvasti estämään marraskuisten presidentinvaalien lopullista tulosta. Trump oli soittanut asiasta erikseen Pencelle vielä varhain aamulla 6. tammikuuta 2021.

Liittovaltion tuomari totesi aiemmin, että Pence voitaisiin pakottaa kertomaan oikeudessa kahdenvälisten yksityiskeskusteluiden sisällöistä, jotka saattavat osoittaa Trumpin toimineen korruptoituneesti.

NYT kertoi aiemmin, että sen haastattelemien lähteiden mukaan sekä Pence että Trump ovat toistuvasti pyrkineet lakiteitse estämään Pencen todistuksen Trumpin kanssa käymistään keskusteluista.

Pencen asianajajat ovat vedonneet esimerkiksi Pencen rooliin senaatin puheenjohtajana, jotta tämä välttyisi todistamasta.

Maaliskuussa Trumpin asianajajat pyysivät tuomioistuimen päätuomaria rajoittamaan Mike Pencen todistusta vedoten presidentin ja hänen hallintonsa väliseen luottamukselliseen viestintään.