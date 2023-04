Venäjä pommitti useita kohteita, kenraali: Kiovassa torjuttiin 11 ohjusta

Kiovassa BBC:n toimittaja kuvaili, miten ohjus tai raketti lensi hänen talonsa yli. Ainakin Umanin kaupungissa venäläisten isku osui asuinkerrostaloon, paikalliset viranomaiset kertoivat. Tässä artikkelissa on katsottavissa suora lähetys kerrostalon raunioiden raivauksesta.

Venäläiset iskivät varhain perjantaiaamuna useisiin kohteisiin ympäri Ukrainaa, raportoivat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC:n venäjänkielinen palvelu ja Unian.

Iskuja kohdistettiin myös Kiovaan, jossa BBC:n toimittaja kuvaili, miten ohjus tai raketti lensi hänen talonsa yli. Ilmatorjunta ampui kyseisen kohteen alas lähes välittömästi.

Räjähdyksiä raportoitiin myös muun muassa Dnipron, Pultavan ja Mykolajivin alueilla.

Hieman puoli kuuden jälkeen paikallisviranomaiset kertoivat, että ainakin Umanin kaupungissa venäläisten isku osui asuinkerrostaloon. Noin kuuden aikaan Unian kertoi, että Dniprossa ainakin kaksi ihmistä kuoli iskuissa. Toinen uhreista oli kolmevuotias lapsi.

Hieman myöhemmin aamulla Umanin kaupungin uhrilukujen kerrottiin nousseen viiteen. Venäläisten pommitukset osuivat myös kaupungissa sijaitsevaan varasto­rakennukseen. Pommitetun kerrostalon alueelle on hälytettiin suuri joukko pelastus­laitoksen henkilökuntaa.

Ukrainalaiskenraali Serhi Popkon mukaan Kiovan alueella torjuttiin yhteensä 11 ohjusta ja kaksi lennokkia. Hän ei tarkentanut, torjuttiinko kaikki kaupunkiin kohdistuneet tai sen ylitse ammutut ohjukset. Popkon tiedossa ei ollut varhaisaamulla, että iskut olisivat aiheuttaneet uhreja.

Ilmahälytys peruttiin hieman kello kuuden jälkeen.

Perheenjäsenet ja naapurit seuraavat järkyttyneitä asuinkerrostalon raunioiden raivausta Umanissa.

Umanissa Venäjän isku osui asuinrakennukseen.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi, että Venäjän asevoimat vaikuttaa käyttävän uusia taktiikoita ohjusiskuissaan ukrainalais­kohteisiin.

Torstaina Venäjä iski Mykolajivin kaupunkiin. Ukrainalaislähteiden mukaan venäläiset käyttivät iskuissaan muun muassa useita muutoksia ohjusten lentoratoihin sekä eri laukaisukorkeuksia. Tarkoituksena oli heikentää Ukrainan ilmatorjunnan kykyä havaita ja torjua ohjuksia.

Venäjällä on ISW:n mukaan yhä mahdollisuus käynnistää uudestaan laajat ohjus­hyökkäykset, mutta sen täytyisi hyödyntää muun muassa yllä mainittuja taktiikoita ilmatorjunnan välttääkseen.