Sudanista evakuoitiin kymmenen suomalaista – Sudanilaiset pakenevat pääkaupungista

Ulkomaat kiirehtivät maanantaina evakuointeja taisteluiden repimästä Sudanista. Ulkoministeri Pekka Haavisto näkee läntisen yhteisön poistumisessa riskin, että Venäjän ja palkka-armeija Wagnerin rooli kasvaa Sudanissa.

Useat maat jatkoivat maanantaina pyrkimyksiään evakuoida lähetystöjensä henkilökuntaa ja kansalaisiaan taisteluiden repimästä Sudanista.

Evakuoitavista suomalaisista valtaosa on saatu Sudanin rajojen ulkopuolelle, kertoi toimitusministeristön ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) maanantaina aamupäivällä.

Sudanista on saatu pois kymmenen suomalaista, joiden joukossa on ollut myös lapsia, Haavisto kertoi. Hänen mukaansa korkeintaan viisi suomalaista oli yhä Sudanissa.

”Tehdään tietysti töitä niin kauan, että kaikki, jotka haluavat Sudanista poistua, pääsevät sieltä pois”, hän sanoi.

Suomella ei ole omaa lähetystöä Khartumissa. Suomi on saanut apua evakuoinneissa Ruotsilta, Ranskalta ja Saksalta.

Ulkoministeriön tietojen mukaan suomalaisia on ollut maassa kaikkiaan viitisentoista, ja kaikkiin heistä on saatu yhteys.

Haavisto kommentoi tilannetta saapuessaan EU-maiden ulkoministerien kokoukseen Luxemburgissa. Hän odotti ulkoministerien keskustelevan muun muassa evakuointien koordinoinnista sekä humanitaarisesta tilanteesta.

Sudanissa käydään toista viikkoja taisteluja kenraali Abdel Fattah al-Burhanin johtamien maan asevoimien ja puolisotilaallisten RSF (Rapid Support Forces) -joukkojen välillä. YK:n alaisten virastojen arvioiden mukaan yli 420 ihmistä on kuollut ja yli 3 700 haavoittunut.

Tulitauosta on sovittu useita kertoja, mutta sopimukset eivät ole pitäneet.

Sudanilaiset pakenevat isoina joukkoina maan pääkaupungista Khartumista.

Pakolaisia Eurooppaan?

Haavisto odotti ulkoministereiltä myös keskustelua poliittisen ratkaisun löytämiseksi tilanteeseen. Haavisto näki riskinä, että läntisen yhteisön evakuoituminen ja lähetystöjen sulkeminen jättää pelikentän Venäjän ja venäläisen palkka-armeija Wagnerin roolin kasvamiselle.

Haavisto totesi Sudanin tilanteen puhjenneen sisäisistä jännitteistä, mutta hänen mukaansa hämmennystä halutaan epäilemättä käyttää ulkopuolelta hyväksi. Haavisto arvioi, että RSF-joukkojen Hemetiksi kutsuttu kenraali Mohamed Hamdan Dagalo on tehnyt läheistä yhteistyötä Venäjän kanssa.

”Juuri tällä hetkellä on hämärän peitossa, että mistä suunnasta ryhmät aseellista apua saavat. Mutta on ollut selvää, että tämä Hemetin ryhmä on tehnyt hyvin läheistä yhteistyötä Venäjän kanssa”, Haavisto sanoi.

Haavisto myös huomautti, että osa sudanilaisista on lähtenyt maan pääkaupungista Khartumista ja maassa on jo sisäisiä pakolaisvirtoja. Jos tilannetta ei saada rauhoitettua, pakolaisia voi tulla lisää naapurimaihin ja mahdollisesti kohti Eurooppaa, hän sanoi.

Sudanilaisia on paennut muun muassa Tšadiin, Egyptiin ja Etelä-Sudaniin.

Tuhat EU-kansalaista evakuoitu

Sudanista on evakuoitu yli tuhat Euroopan unionin kansalaista, kertoi EU:n ulkosuhteita johtava Josep Borrell maanantaina. Uutistoimisto AFP:lle on arvioitu EU:n taholta aiemmin, että Khartumissa on noin 1 500 EU-kansalaista.

Unionin Sudanin-lähettiläs oli Borrellin mukaan edelleen maassa.

Borrell kiitti evakuoinneista erityisesti Ranskaa. Ranska kertoi myöhemmin maanantaina sulkevansa Sudanin suurlähetystönsä toistaiseksi.

EU-maista kansalaisiaan ovat evakuoineet lisäksi muun muassa Espanja, Saksa ja Italia. Maiden evakuointilennoilla on ollut mukana myös muiden maiden kansalaisia.

Ihmisiä on paennut myös YK:n autosaattueessa Khartumista Port Sudanin kaupunkiin rannikolle.

YK:n Sudanin ohjelmajohtaja Volker Perthes pysyy toistaiseksi maassa, YK kertoi maanantaina.