Saksa ja Espanja onnistuneet evakuoimaan ihmisiä Sudanista

Molemmat maat kertovat auttaneensa maasta pois myös muiden maiden kansalaisia.

Espanjan hallitus kertoi sunnuntaina lennättäneensä Sudanista noin sata ihmistä. 30 espanjalaisen lisäksi mukana on 70 ihmistä muista Euroopan maista ja Latinalaisesta Amerikasta.

Sotilaslentokone lähti Khartumista hieman ennen puolta yötä Suomen aikaa ja on matkalla Djiboutiin, Espanjan ulkoministeriö kertoi tiedotteessa. Se kertoi lentokoneessa olleen mukana ihmisiä Argentiinasta, Kolumbiasta, Irlannista, Italiasta, Portugalista, Puolasta, Meksikosta, Venezuelasta ja Sudanista.

Operaatio sujui ongelmitta, tiedotteessa kerrottiin.

Saksalainen sotilaslentokone on puolestaan lähtenyt matkaan Sudanista mukanaan 101 ihmistä, kertoo Saksan asevoimat Twitterissä myöhään sunnuntaina. Tviitin mukaan ensimmäinen Airbus A400M -kone on matkalla takaisin Jordaniaan, minkä lisäksi kaksi muuta konetta on saapunut Sudaniin evakuoidakseen ihmisiä.

Asevoimien tiedottajan mukaan koneen kyydissä oli saksalaisten lisäksi myös muiden maiden kansalaisia. Sotilaslentokoneet lähtivät matkaan Azraqin kaupungista Jordaniasta ja käyttävät sudanilaista lentokenttää pääkaupunki Khartumin lähellä, lähteet kertoivat uutistoimisto AFP:lle.

Aiemmin maan ulko- ja puolustusministeriö kertoivat evakuoinnin aloittamisesta Twitterissä.

Saksan mukaan operaatio toteutetaan yhteistyössä kumppanien kanssa, mutta se ei ole kertonut yksityiskohtia siitä, miten evakuointi toteutetaan. Maan puolustusministeriön mukaan Saksa haluaa lennättää pois Sudanista mahdollisimman monta kansalaistaan ja auttaa mahdollisuuksiensa mukaan myös muiden maiden sekä EU:n kansalaisia.

Sudanissa RSF-joukot ovat taistelleet toista viikkoa kenraali Abdel Fattah al-Burhanin johtamaa Sudanin armeijaa vastaan. Konfliktissa on kuollut satoja ihmisiä ja tuhansia on haavoittunut.