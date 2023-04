Ulkoministeri Haavisto: Sudanin evakuointeihin liittyviä asioita pyritään ratkaisemaan tuntien sisällä

Haaviston mukaan Sudanin pääkaupungissa Khartumissa on myös suomalaisia lapsia.

STT

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi sunnuntai-iltana, että Sudanissa olevien suomalaisten evakuointeihin liittyviä asioita pyritään ratkaisemaan tuntien sisällä. Hän huomautti, että tilanteeseen liittyy kuitenkin suurta epävarmuutta. ”Voi sanoa, että turvallisuustilanne on vaihtunut tunti tunnilta. Joitain reittejä, jotka aikaisemmin näyttivät turvallisilta, on saattanut muutamien tuntien aikana vaihtua turvattomiksi.”

Töitä turvallisten reittien löytämiseksi kokoontumispaikoille ja niistä eteenpäin etsitään hänen mukaansa koko ajan.

Haavisto kertoi, että evakuoitavat suomalaiset ovat eri puolilla pääkaupunki Khartumia ja turvalliset reitit pitää löytää jokaiselle. Tulitaisteluja on ollut kaupungin eri osissa, myös lähetystöjen lähellä. Lisäksi sähköjä ja puhelinyhteyksiä on poikki.

Haaviston mukaan suomalaisten joukossa on myös lapsia.

Evakuoinneissa tehdään yhteistyötä mahdollisesti usean maan kanssa

Evakuoinneissa tehdään Haaviston mukaan todennäköisesti yhteistyötä eri maiden ja toimijoiden kanssa.

”Suomella ei ole lähetystöä siellä Khartumissa, Norjalla ja Ruotsilla esimerkiksi on. Ja sen takia yhteistyö on heidän kanssaan luontevaa. Mutta siellä on myös eurooppalaisia maita, joilla on suuri määrä omia kansalaisiaan (Sudanissa), esimerkiksi Ranska ja Italia. Ja näihinkin maihin on oltu yhteydessä. Kun evakuoinnit turvallisesti saadaan liikkeelle, niin kaikki on mahdollista tässä”, Haavisto sanoi.

Ruotsi kertoi sunnuntaina lähettävänsä sotilaita avustamaan evakuoinnissa. Haavisto huomautti, että Ruotsin tilanne poikkeaa Suomen tilanteesta paljon, sillä Sudanissa on satakunta ruotsalaista ja heillä on myös lähetystö evakuoitavanaan.

”Mutta pyrimme tekemään mahdollisimman läheistä yhteistyötä heidän ja muiden kanssa.”

”Tilanne on erittäin hämmentävä”

Haavisto sanoi keskustelleensa tilanteesta myös tuntemiensa sudanilaisten, Khartumin eri ryhmien johtajien ja rauhanneuvotteluissa mukana olleiden kanssa. Myös heidän näkökulmastaan tilanne on erittäin hämmentävä.

”Ei pystytä ennustamaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. Mitä tapahtumia on.”

Haavisto huomauttaa, että kaduilla ammutaan, eikä yhteyksien katkeamisen vuoksi tiedetä, mitä naapurikorttelissa tai naapurikaupunginosassa tapahtuu.

”Tämä muodostaa sellaisen hyvin suuren epävarmuuden myös sudanilaisille itselleen, puhumattakaan nyt ulkomaalaisista tällä alueella.”