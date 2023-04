Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen pohtii Aamulehden haastattelussa, mihin suuntaan Ukrainan tilanne on kehittymässä. Entä miltä asiantuntijan silmissä näyttävät Suomen Nato-jäsenyyden tuomat muutokset, sodan jälkeinen maailma ja suomalaisten kriisinsietokyky?

Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori ja erityisesti informaatiosotaan perehtynyt asiantuntija Aki-Mauri Huhtinen antoi Aamulehdelle haastattelun maailman ja Suomen tilannetta viime aikoina kuohauttaneista teemoista: Ukrainan tämänhetkisestä tilanteesta sodan keskellä ja Suomen tuoreesta Nato-jäsenyydestä. Mihin suuntaan maailma on menossa näiden asioiden osalta?

Millainen tilanne Ukrainassa on tällä hetkellä, ja millaiseksi se on muodostumassa lähitulevaisuudessa?

”Jos katsotaan puhtaasti sotilaallista tilannetta taistelukentällä, monet asiantuntijat odottavat Ukrainan vastahyökkäystä tai muuta merkittävää sotilaallista liikettä, joka saisi pitkään jatkuneen asemasodan liikkeelle.”

Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen.

”Ukrainan poliittisen ja psykologisen uskottavuuden kannalta olisi hyvä, että Ukraina pääsisi eteläisellä rantamalla murtoon. Informaatio- ja mediasota ovat koko ajan mukana, koska länsi elää myös mielikuvista ja tietysti silloin haluttaisiin nähdä ja kuulla uutisia venäläisten joukkojen pakenemisesta ja vetäytymisestä. Tämä resonoisi Ukrainan tukijoukkoihin niin, että avunanto ja ratkaisut, joita Ukrainan eteen on tehty, ovat oikeita. Toivo on ollut uutisoinnissa jatkuvasti nähtävissä, mutta ikävä tosiasia on se, että Venäjä kaikesta sekoilustaan huolimatta kykenee jatkamaan sodankäyntiä päivä päivältä.”

Millaisella aikataululla Ukrainan vastahyökkäys voisi tapahtua, tullaanko se näkemään esimerkiksi jo loppukevään tai kesän aikana?

”Nyt on jo hiukan huhuttu, että etelän rintamalinjassa olisi tällaisia Ukrainan tunnustelevia hyökkäyksiä. Keliolosuhteet alkavat vapun jälkeen olla sellaisia, että maaperä teiden ulkopuolella alkaa myös kantaa. Jotta pääsee huomattavaan vauhtiin ja liikkeeseen maa-alueiden valtaamisessa, se vaatii sitä, että täytyy olla mahdollista operoida myös asfalttiteiden ulkopuolella. Tähän asti ongelma on ollut siinä, kun Ukrainan pellot ovat niin pehmeitä, että ajoneuvot eivät pääse niissä liikkeelle.”

Huhtisen mukaan Ukrainan mahdollinen vastahyökkäys ei tule jäämään keneltäkään huomaamatta, koska siitä uutisoitaisiin niin isolla volyymilla. Muuten taistelut jatkuvat rintamalla molemman osapuolen osalta ”metri metriltä ja sentti sentiltä” kuten tähänkin asti.

Entä millaisia vaihtoehtoja Venäjällä on tällä hetkellä?

”Sodan aloittaminen oli Venäjältä poliittisesti valtava virhe. Venäjä on nyt tavallaan herännyt oman kansansa nauruun siitä, että heillä on vaikeaa ja moninaisia systemaattisia ongelmia. Venäjän poliittiselle johdolle ja varsinkin Putinille on tullut yllätyksenä, että asevoima ei olekaan niin hyvässä kunnossa kuin Putin on joko uskotellut itselleen tai hänelle on uskoteltu. Venäjällä on kyllä uskomaton kyky jatkaa toimintaa, vaikka kaikki menee huonosti, koska heillä on kuitenkin perinteiseen kulutus- ja tuhoamissotaan resursseja.”

”On vaikeaa arvioida, milloin Venäjän kansalaisyhteiskunnan tai poliittisen johdon kamelinselkä katkeaa. Siihen voi mennä vuosia tai se voi olla ikkunan takana. Samalla lailla kuin Neuvostoliiton hajoamisessa, on vaikeaa sanoa, mitä on käynnissä, koska emme pääse kurkistamaan sinne sisälle.”

Miltä maailma näyttää, jos ja kun Ukrainan sota loppuu?

”Tämä on todella vaikea kysymys. Kun miettii, että sota on ollut todella brutaali, ja miten Venäjä on törkeästi rikkonut länsimaisen liberaalidemokratian arvoja, haavojen paikkaamiseen tulee menemään todella pitkään. Monet asiantuntijat ovat veikanneet, että tässä syntyy ainakin jonkinlainen henkinen Berliinin muuri. Jos Venäjällä vaihtuu valta, ja se on ihan toisenlainen arvomaailmaltaan, eheytyminen voi tapahtua aika nopeasti.”

”Vaikka Ukraina nyt taistelee olemassaolostaan, kyllä tietysti tiedetään, että sen voimavarat ovat täysin lännen käsissä. Vaikka tahtoa olisi kuinka paljon, jos resurssit alkavat loppumaan, voi olla, että ruvetaan etsimään neuvottelupöytää. Sota ei tule jatkumaan loputtomasti, koska siinä on tällä hetkellä niin paljon taloudellisia resursseja kiinni, ja talous on kaikista tärkein veturi. Jossain vaiheessa voi käydä niin, että luovutaan ideologisista ja poliittista tavoitteista, sen takia, että saadaan talous kuntoon ja ihmisten hyvinvointi käyntiin.”

Ei ole kauan aikaa siitä, kun Suomesta tuli virallisesti Naton jäsen. Oletko huomannut jo jotain muutoksia Suomen henkisessä ilmapiirissä?

”En oikeastaan. Nato-prosessi ja sen maaliin saattaminen on ollut menestyskertomus. Luulen, että sen analyysin aika on myöhemmin.”

Entä millaiseksi olet kokenut suomalaisten kriisinsietokyvyn nyt kun globaalisti ja Suomen sisälläkin on ollut kuohuntaa?

”Luulen, että se paranee koko ajan. Ihmiset ovat varmaan heränneet siihen, että olisi vähän kotivaraa, ja miten voidaan säästää ilman että elämänlaatu romahtaa. Luulen, että ihmiset alkavat positiivisessa mielessä varautumaan ja ottamaan vastuuta kriisejä varten henkilökohtaisessa elämässään."