Kymmeniä on kuollut ja satoja loukkaantunut väen­tungoksessa Jemenissä

Uutistoimistolle nimettömänä puhuneen turvallisuus­viranomaisen mukaan kuolleiden joukossa on myös naisia ja lapsia.

Jemenin pääkaupungissa Sanaassa yli 80 ihmistä on kuollut väentungoksessa hyväntekeväisyys­jakelun aikana.

Huthikapinallisten turvallisuus­viranomaisen mukaan ainakin 85 ihmistä on kuollut ja yli 300 loukkaantunut. Pääkaupunki on Iranin tukemien huthikapinallisten hallussa. Uutistoimisto AFP:lle nimettömänä puhuneen turvallisuus­viranomaisen mukaan kuolleiden joukossa on myös naisia ja lapsia.

Kuolleita ja loukkaantuneita on siirretty läheisiin sairaaloihin ja hyväntekeväisyys­jakelusta vastuussa olevat on pidätetty, kapinallisten sisäministeriö sanoi sen tukeman Saba-uutistoimiston jakamassa lausunnossa.

Sisäministeriö ei antanut tarkkaa kuolleiden lukua mutta sanoi ”kymmenien ihmisten kuolleen väentungoksen vuoksi joidenkin kauppiaiden satunnaisen rahan jakamisen aikana”.

AFP:n kaupungissa olevan kirjeenvaihtajan mukaan väentungos tapahtui koulussa, jossa apua jaettiin.

Tragedia tapahtui vain päiviä ennen id al-fitr -juhlaa, joka merkitsee muslimien pyhän kuukauden ramadanin sekä paastonajan loppua.

Jemenissä puhkesi sisällissota vuonna 2014, kun Iranin tukemat huthikapinalliset valloittivat Sanaan. Se sai Saudi-Arabian johtaman koalition puuttumaan asiaan seuraavana vuonna tukemalla kansainvälisesti tunnustettua hallitusta. Taistelut ovat helpottaneet YK:n asettaman kuuden kuukauden aselevon jälkeen, vaikka se päättyi lokakuussa.

Yli kaksi kolmasosaa maan väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. Jemen on Arabian niemimaan köyhin valtio.