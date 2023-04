EU:n Sudanin-lähettilään kimppuun käytiin hänen kodissaan Khartumissa, jossa puhkesi taisteluita viikonloppuna

Lähettilään kerrotaan olevan kunnossa, eikä EU:n diplomaatteja ole toistaiseksi evakuoitu maasta. Sudanin pelätään olevan täyden sisällissodan partaalla.

Kuva on otettu Khartumin kaupungista Sudanista 16. huhtikuuta, jossa on käyty taisteluita asuinalueilla.

Euroopan unionin Sudanin-lähettilään kimppuun on käyty hänen kodissaan Khartumissa, EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Josep Borrell kertoi myöhään maanantaina Twitterissä.

”Tämä on (diplomaattisia suhteita koskevan) Wienin yleissopimuksen räikeä rikkomus. Diplomaattisten tilojen ja henkilöstön turvallisuus on Sudanin viranomaisten keskeinen velvoite, josta on säädetty kansainvälisessä oikeudessa”, Borrell kirjoitti.

Borrell ei kommentoinut EU:n Sudanin-lähettiläänä työskentelevän irlantilaisdiplomaatti Aidan O'Haran mahdollista loukkaantumista tarkemmin, mutta EU:n tiedottaja Nabila Massrali kertoi AFP:lle lähettilään olevan kunnossa.

Massralin mukaan EU:n diplomaattista henkilökuntaa Sudanissa ei ole evakuoitu maasta, mutta näiden turvatoimia arvioidaan uudelleen.

Sudanissa viikonloppuna puhjenneissa taisteluissa on riski laajeta sisällissodaksi, arvioi STT:lle Tiina Kukkamaa-Bah, rauhanvälitysjärjestö CMI:n Saharan eteläpuolisen Afrikan tiimin päällikkö.

Taisteluita keskellä Khartumia

Konfliktissa vastakkain ovat Sudanissa valtaa pitävän Abdel Fattah al-Burhanin johtamat maan asevoimat sekä Mohamed Hamdan ”Hemeti” Daglon komentamat puolisotilaalliset RSF-joukot. RSF nousi janjaweed-taistelijoiden keskuudesta. Janjaweedit surmasivat aikoinaan Darfurin alueella kymmeniätuhansia ihmisiä.

Taisteluita käydään keskellä pääkaupunki Khartumin asuinalueita, jossa siviilikansalaiset ovat joutuneet sijaiskärsijöiksi, Kukkamaa-Bah kuvaili STT:lle.

”Tilanne on siellä nyt erittäin vaarallinen.”

Taisteluita on käyty myös muualla kuin pääkaupungissa. Maanantai-iltapäivään mennessä ainakin sadan siviilin oli kerrottu kuolleen. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vaati maanantaina Sudaniin välitöntä tulitaukoa.

YK:n Sudanin ohjelmajohtaja Volker Perthes sanoi maanantaina, että taisteluissa olisi kuollut jo yli 180 ihmistä. Lisäksi lähes kahdentuhannen ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Mediatietojen perusteella Perthes ei erikseen tarkentanut puhuuko hän kokonaisuhrien määrästä vai siviiliuhreista.

G7-maat vaativat loppua taisteluille

Japanin Karuizawassa kokoontuvien maailman suurimpien talousmahtien G7-maiden ministerit vaativat Sudanin taisteluiden osapuolia lopettamaan vihamielisyydet välittömästi ja palaamaan neuvottelupöytiin.

Sudanin leimahtanut väkivalta pakotti tapahtuman puheenaiheeksi G7-kokouksessa, jolla on jo ennestään monta rautaa tulessa. Pääaiheita kokouksessa ovat Ukrainan sota ja Japanille läheisempi Taiwaninsalmen kiristynyt tilanne.

G7-maiden lausunnon mukaan taistelut uhkaavat sudanilaisia siviilejä ja heikentävät mahdollisuuksia palauttaa demokraattinen hallinto Sudaniin. Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken on puhunut molempien osapuolien johtajille tulitauon puolesta.