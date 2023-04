Venäläinen oppositioaktivisti Kara-Murza sai pitkän 25 vuoden vankeustuomion – tällaiset olivat syytteet

Venäläinen oppositioaktivisti Vladimir Kara-Murza on saanut 25 vuoden vankeustuomion. Hän on muun muassa arvostellut Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Tuomio on syyttäjän vaatimuksen mukainen ja pisin mahdollinen.

Kara-Murza tuomittiin maanpetoksesta, väärän tiedon levittämisestä Venäjän asevoimista sekä yhteyksistä ei-toivottuun organisaatioon.

Kara-Murza on sanonut aiemmin, ettei hän kadu toimintaansa. Monesta muusta Kremlin vastustajasta poiketen hän on myös kieltäytynyt lähtemästä maanpakoon.

Lännessä toimittajaksi kouluttautunut Kara-Murza oli vuonna 2015 ammutun oppositiopoliitikko Boris Nemtšovin ja entisen oligarkin, sittemmin presidentti Vladimir Putinin arvostelijaksi ryhtyneen Mihail Hodorkovskin läheinen liittolainen.