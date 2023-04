Sudanissa taistellaan toista päivää –Khartumissa sairaalat täyttyvät haavoittuneista

Puolisotilaallinen RSF ja Sudanin asevoimat taistelevat toista päivää, ja tilanne näyttää olevan kiihtymässä.

Taistelut vaikuttavat kiihtyvän Sudanin pääkaupungissa Khartumissa sunnuntaina. Tiedot ovat kuitenkin ristiriitaisia.

Raskaita taisteluita nähtiin ympäri Khartumia ja muita kaupunkeja, ja silminnäkijät arvioivat niiden olevan kiihtymässä.

Sotilaita ja sotilasajoneuvoja näkyi Khartumin kaduilla lauantaina.

”Näyttää siltä, että taistelut leviävät muihin kaupunkeihin”, toimittaja Hiba Morgan kertoi uutiskanava Al Jazeeralla.

Sudanin ilmavoimat iski sunnuntaina Rapid Support Forces (RSF) -joukkojen päämajaan ja muihin tukikohtiin Khartumissa.

Asevoimat sanoo vallanneensa tukikohtia, RSF taas sanoo vetäytyneensä järjestyksessä.

Sudanin asevoimat vannoi voiton olevan lähellä. RSF kuitenkin väitti hallitsevansa edelleen lentokenttää ja muita tärkeitä paikkoja Khartumissa.

Sudanin ilmavoimien hävittäjä lensi Khartumin yllä lauantaina.

Ainakin 56 siviiliä on kuollut lauantaina alkaneissa taisteluissa. Kuolleiden sotilaiden ja RSF:n taistelijoiden määrästä ei ole tietoa. YK:n ruokaohjelma WFP ilmoitti, että kolme sen avustustyöntekijää oli kuollut yhteenotoissa Pohjois-Darfurissa.

Sudanin lääkäriliitto kertoi, että ainakin 595 ihmistä on haavoittunut eri puolilla maata.

Siviilit joutuivat taisteluiden väliin.

”Emme ole nukkuneet 24 tuntiin taisteluiden äänten vuoksi, ja talo tärisee. Pelkäämme, että vesi ja ruoka loppuvat, ja diabetesta sairastavan isäni lääkkeet ovat vähissä”, kertoi Huda-niminen nuori nainen Khartumin eteläosista uutistoimisto Reutersille.

”Oikeaa tietoa on mahdotonta saada. Kaikki valehtelevat. Emme tiedä, milloin tämä loppuu ja miten”, hän sanoi.

Lääkintähenkilöstö vetosi sosiaalisessa mediassa osapuoliin, jotta ambulanssit pääsisivät kulkemaan vapaasti ja että pääsy hoitoon turvattaisiin. Avustusjärjestön edustaja kertoi Al Jazeeralle, että haavoittuneita yritetään siirtää pois taisteluiden keskipisteestä, sillä sairaalat ovat kuormittuneet.

Sudanin armeija ja RSF sopivat luovansa humanitaarisen käytävän muutamaksi tunniksi sunnuntaina YK:n ehdotuksesta. Sudanin armeija kertoi avaavansa kulun haavoittuneiden evakuoimiseksi kolmeksi tunniksi, RSF puhui neljästä tunnista. Molemmat osapuolet pitävät kuitenkin oikeuden vastata tauon rikkomuksiin.

Internet suljettiin

Sudanin hallitus määräsi sunnuntaina internetin katkaistavaksi koko maasta, mutta yhteydet palautettiin parin tunnin kuluttua iltapäivällä.

Taisteluilta suojaa etsineitä siviilejä on jäänyt loukkuun kouluihin ja moskeijoihin ilman ruokaa ainakin Khartumissa.

Reutersin mukaan noin 250 opiskelijaa vietti yön koulussa ilman ruokaa lähellä Khartumin presidentinpalatsia, josta käytiin rajuja taisteluja lauantaina. Al Jazeera kertoi 20 pojasta, jotka olivat toista päivää loukussa koulussaan ilman ravintoa.

Osapuolet syyttävät toisiaan

Taistelut alkoivat Khartumissa lauantaiaamuna. Osapuolet syyttelevät niistä toisiaan.

RSF ja Sudanin asevoimat ovat periaatteessa liittolaisia, jotka syrjäyttivät yhdessä presidentti Omar al-Bashirin vuonna 2019. Vuonna 2021 ne tekivät uuden vallankaappauksen ja muodostivat suvereeni neuvosto -nimisen kenraalijuntan.

Sudanin asevoimien komentaja kenraali Abdel Fattah al-Burhan laskeutui Etelä-Sudanin Jubaan tammikuussa.

Sitä johtaa asevoimien komentaja, kenraali Abdel Fattah al-Burhan. Neuvoston apulaisjohtaja taas on RSF:n komentaja, kenraali Mohamed Hamdan Dagalo, joka tunnetaan myös nimellä Hemedti.

RSF:llä on noin 100 000 taistelijaa. Ryhmittymä on ollut määrä sulauttaa asevoimiin, mutta suunnitelman toteutus on ajanut kenraalit ristiriitoihin, jotka kärjistyivät avoimeksi konfliktiksi loppuviikosta.

RSF väitti sunnuntaina olevansa yhä sitoutunut ”demokraattiseen prosessiin” ja syytti hyökkäyksestä al-Burhania.

”Jos Burhan haluaa vuoropuhelua, se pitäisi tehdä ilman kivääreitä. RSF haluaa siirtyä demokratiaan. Burhanin toimet pakottivat sen taisteluun”, RSF:n poliittinen avustaja Yousef Ezzat sanoi sunnuntaina.

Suvereenin neuvoston apulaisjohtaja ja RSF-joukkojen komentaja Mohamed Hamdan Dagalo puhui helmikuussa Khartumissa.

Egypti ja Etelä-Sudan tarjoutuivat sunnuntaina sovittelemaan kriisiä. Afrikan unioni kokoontui kriisin vuoksi Etiopiassa ja kehotti osapuolia välittömään aselepoon. Unionin rauhan ja turvallisuuden neuvosto torjui jyrkästi kaikki ulkopuolisten puuttumiset tilanteeseen, jotta kriisi ei vaikeutuisi.

”Kehotamme alueen maita ja muita osallisia tukemaan meneillään olevia pyrkimyksiä palauttaa valtio siirtymäprosessiinsa kohti perustuslaillista järjestystä”, Afrikan unioni totesi lausunnossaan.