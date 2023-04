Donald Trump todisti tuntien ajan petosjutussa suljettujen ovien takana

Todistus ei liittynyt rikossyytteisiin, jotka Trumpia vastaan on nostettu.

Entinen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lähti Trump Towerista henkivartijoidensa saattelemana New Yorkissa huhtikuun 13. päivä.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on antanut New Yorkissa useiden tuntien pituisen todistuksen valan vannoneena. Todistus ei liittynyt oikeusjuttuun, josta Trumpia vastaan on nostettu rikossyytteet.

Torstaina Manhattanilla suljettujen ovien takana annettu todistus liittyi siviilioikeudelliseen juttuun, jossa Trumpia ja kolmea tämän lasta epäillään petoksesta liiketoiminnassa. Trump on tuominnut kaikki häneen kohdistuvat oikeusjutut poliittisena ajojahtina. Trump kommentoi todistuksen jälkeen Truth Social -alustalla pitävänsä oikeusjuttuja ”naurettavina”.

Trumpia vastaan on nostettu rikossyytteet jutussa, joka liittyy epäilyihin pornonäyttelijän vaikenemisesta vuonna 2016 maksettuihin rahoihin.

Esiintyjänimellä Stormy Daniels tunnettu näyttelijä Stephanie Clifford on kertonut olleensa Trumpin kanssa seksisuhteessa, josta hänen haluttiin vaikenevan vuoden 2016 presidentinvaalien alla. Trump on kiistänyt suhteen.

Rikossyytteet eivät ole este presidenttiehdokkuudelle

Trump on Yhdysvaltain historian ensimmäinen presidentti, jota vastaan on nostettu rikossyytteet. Rikossyytteiden oikeuskäsittely tai edes tuomio eivät olisi este Trumpin asettumiselle ehdolle ensi vuoden presidentinvaaleissa.

Trump on jo aloittanut vaalikampanjan republikaanien esivaaleja silmällä pitäen ja on käyttänyt hyväkseen oikeusjutun tuomaa julkisuutta.

”Ainoa rikos, jonka olen tehnyt, on puolustaa tätä maata niiltä, jotka yrittävät sen tuhota”, hän sanoi kannattajilleen rikossyytteiden lukemisen jälkeen Floridan Mar-a-Lago-kartanossa pitämässään puheessa.