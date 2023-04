Trumpin seuraavat syytteet voivat olla jo nurkan takana – Georgiassa selvitetään presidentin yritystä kumota osavaltion vaalitulos

Asiantuntija pitää Georgian tapausta demokratian kannalta merkittävämpänä kuin New Yorkin syytteitä.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump teki New Yorkissa historiaa olemalla maan ensimmäinen presidentti, jota vastaan on nostettu rikossyytteitä. Trumpin asianajajilla on nyt elokuun 8. päivään asti aikaa valmistella keskeiset puolustelunsa ja mahdolliset vetoomukset suhteessa syytteisiin. Samalla seuraava mahdollinen myrsky on jo nurkan takana.

Maan kaakkoisosassa Georgian osavaltiossa Fultonin piirisyyttäjä Fani Willisin odotetaan lähiviikkoina tekevän päätöksen siitä, nostetaanko Trumpia vastaan lisää syytteitä. Georgiassa on tutkittu Trumpin ja tämän liittolaisten yrityksiä kumota osavaltion vaalitulos vuoden 2020 presidentinvaaleissa, jotka Trump hävisi Joe Bidenille. Trumpin on väitetty yrittäneen painostaa Georgian osavaltion ylintä vaaliviranomaista, osavaltiosihteeri Brad Raffenspergeriä kumoamaan vaalituloksen.

Asiaa on tutkittu parin vuoden ajan, ja tutkinnan aikana on kuultu yli 70 todistajaa. Kuten New Yorkinkin osalta, Trump on tuominnut Georgian tutkinnan ”poliittisena noitavainona”.

Willis ei ole kommentoinut asiaa New Yorkin syytteiden tultua julki. Syyskuussa piirisyyttäjä sanoi, että hänen ryhmänsä on kuullut uskottavia väitteitä vakavista rikoksista joiden hän uskoo johtavan vankilatuomioihin joillekin yksilöille.

”Väitteet ovat erittäin vakavia. Jos syytteitä nostetaan ja todetaan syyllisiksi, ihmiset tulevat saamaan vankilatuomioita”, hän kommentoi tuolloin Washington Postille.

”Georgian tapaus on tärkeämpi kuin New Yorkin”

Georgian osavaltion yliopiston oikeustieteen professori Anthony Michael Kreis on seurannut tutkintaa ja syyttäjän työtä tarkkaan.

”Uskon, että hän (Willis) näkee tilanteen samoin kuin uskon monien muidenkin ihmisten näkevän, eli että hänen tapauksensa on tärkeämpi kuin New Yorkin. Sillä on enemmän sosiaalista merkitystä, ja se on tärkeä demokratian vaalimisen vuoksi tavalla, jollaista teemaa New Yorkin tapauksella ei ole”, Kreis sanoi Washington Postin haastattelussa.

Georgian tutkintaan liittyy Trumpin ja hänen lähipiirinsä lisäksi suuri joukko henkilöitä, jotka olivat Trumpin lobbaamisen kohteena hänen yrittäessään kääntää Bidenin niukkaa vaalivoittoa puolelleen.

Mukana joukossa ovat entinen New Yorkin pormestari Rudy Giuliani, republikaanisenaattori Lindsey Graham sekä useita Georgian korkea-arvoisia virkamiehiä, kuten kuvernööri Brian Kemp, lehti kirjoittaa.

Trump on useasti julkisuudessa toistanut väitteensä siitä, ettei usko Georgian vaalitulokseen ja että se tulisi kumota.

Tammikuussa 2021 Trump vaati tunnin kestävän puhelun aikana Georgian osavaltion korkeinta vaaliviranomaista löytämään presidentille riittävästi ääniä, jotta tämä voittaisi vaalit. Asiasta kertoi tuolloin Washington Post, joka sai käsiinsä nauhoitteen puhelusta.