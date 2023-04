Satoja otettiin kiinni yhteenotossa al-Aqsan moskeijassa Jerusalemissa

Israelin poliisi on ottanut kiinni yli 350 ihmistä yhteenotossa al-Aqsan moskeijassa Jerusalemissa, poliisi kertoo. Jordania tuomitsi Israelin toimet, kun muslimien pyhä kuukausi ramadan lähestyy puolta väliä.

Poliisin mukaan yhteenotto sai alkunsa, kun virkavalta yritti poistaa pyhäköstä sinne telkeytyneitä ihmisiä.

Yhteenoton seurauksena Gazan palestiinalaisalueelta on ammuttu raketteja Israeliin. Israelin hävittäjät ovat vastanneet rakettituleen ilmaiskuilla Gazaan.

Sen paremmin rakettien kuin ilmaiskujenkaan ei tiedetä vaatineen uhreja.

Poliisin mukaan se teki ratsian moskeijaan häätääkseen häiriköitä.

Silminnäkijöiden mukaan yhteenotossa loukkaantui seitsemän ihmistä, kirjoittaa al-Jazeera. Sen mukaan Palestiinan Punainen puolikuu vahvisti, että tapahtumassa loukkaantui ihmisiä, mutta ei kertonut loukkaantuneiden määrää. Lausunnossaan järjestö sanoi, että Israelin joukot estivät lääkintähenkilöstöä pääsemästä sisään moskeijaan.

Temppelivuorella sijaitseva al-Aqsa on muslimien pyhimpiä paikkoja. Useat tahot ovat tuominneet poliisin toimet.

Times of Israelin mukaan palestiinalaishallinnon presidentti Mahmoud Abbasin tiedottaja varoitti Israelia ”ylittämästä punaista viivaa” pyhillä paikoilla ja sanoi, että se voisi johtaa ”suureen räjähdykseen”.

Jordania, joka hallinnoi Temppelivuorta, tuomitsi Israelin toimet. Se syytti poliisia moskeijaan tunkeutumisesta ja uskovaisten pahoinpitelystä.

”Ulkoministeriö vaatii Israelia vetämään välittömästi poliisinsa ja erikoisjoukkonsa alueelta”, Jordan sanoi lausunnossa.

Jerusalemin vanhassa kaupungissa sijaitsevalla alueella on nähty usein palestiinalaisten ja israelilaisten välisiä väkivaltaisia yhteenottoja, erityisesti muslimien pyhän kuukauden ramadanin aikaan, jolloin kaupunkiin saapuu kymmeniä tuhansia rukoilemaan al-Aqsaan. Uusin selkkaus tapahtui, kun ramadan on ehtinyt lähes puoleenväliin. Temppelivuori on tärkeä alue myös juutalaisille.

Gazasta raketteja Israeliin

Gazan kaistaletta hallitseva äärijärjestö Hamas kutsui poliisin toimintaa ”ennennäkemättömäksi rikokseksi”. Se kehotti Länsirannan palestiinalaisia liikkumaan massoissa puolustamaan moskeijaa, kirjoittaa Times of Israel.

Tapauksen jälkeen Gazan kaistaleelta ammuttiin useita raketteja kohti Israelia, kertovat uutistoimisto AFP:n toimittajat ja silminnäkijät.

AFP:n toimittajat sanovat nähneensä kolme rakettia kaukaisuudesta, silminnäkijät kertovat myös muista havainnoista. Israelin asevoimat raportoivat varoitussireeneistä, jotka laukesivat useissa Israelin keskittymissä lähellä Gazaa.