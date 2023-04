Donald Trumpin syytteidenluku lähestyy – ex-presidentin tukijat ja vastustajat saapuivat sankoin joukoin Manhattanille

Trumpia vastaan nostettava syyte liittyy tutkintaan 130 000 dollarin maksusta pornonäyttelijälle. Kaupunkiin on luvassa valtava mediakaaos: ”Kaupungin paras show! Edes Shakespeare ei olisi pystynyt tähän.”

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump saapui New Yorkiin maanantaina 3. huhtikuuta. Tiistaina hänen odotetaan astuvan oikeuden eteen.

STT

Yhdysvalloissa entisen presidentin Donald Trumpin on määrä saapua tiistaina oikeuden eteen kuulemaan häneen kohdistuvat syytteet.

New Yorkin syyttäjänvirasto kertoi viime viikolla, että Trumpia vastaan nostetaan rikossyyte. Syyte liittyy tutkintaan 130 000 dollarin maksusta pornonäyttelijä Stephanie Cliffordille vuoden 2016 presidentinvaali­kampanjan aikaan. Clifford tunnetaan myös esiintyjänimellään Stormy Daniels.

Trumpin tiimin on sanottu maksaneen Cliffordin hiljaiseksi väitetystä seksisuhteesta Trumpin kanssa. Maksun on tunnustanut tehneensä Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen Trumpin puolesta. Trump on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Trumpin odotetaan saapuvan New Yorkissa oikeuden eteen tiistaina iltaseitsemän jälkeen Suomen aikaa. Trump matkusti maanantaina Floridasta New Yorkiin.

Tuomari on kieltänyt videokuvaamisen oikeussalissa, mutta joitakin valokuvia saanee ottaa. Trumpista voidaan ottaa myös normaali poliisin pidätyskuva, josta tullee välittömästi julkisuudessa nettihitti.

Yhdysvaltalaisen uutiskanava CNN:n mukaan Trumpin videokuvaaja on matkustanut hänen kanssaan New Yorkiin. Tarkoituksena on nähtävästi kuvata jonkinlaista kulissien taakse kurkistavaa materiaalia historiallisesta päivästä. Uutiskanava arvelee tämän olevan merkki siitä, että liikemies yrittää hyödyntää oikeustaloreissua poliittisiin tarkoituksiin.

”Trump tai kuolema”, julisti entisen presidentin Donald Trumpin kannattajien tiistaina New Yorkissa heiluttama lippu.

Vaati käsittelyn siirtämistä

Vielä Suomen aikaa tiistaina iltapäivästä Trump vaati omassa sosiaalisen median palvelussaan Truth Socialissa, että käsittely siirrettäisiin Manhattanilta Staten Islandille.

Hän väitti päivityksessään suunnitellun tapahtumapaikan olevan erittäin epäreilu, ja alleviivasi joillain alueilla vain yhden prosentin ihmisistä äänestäneen republikaaneja. Staten Island olisi hänen mukaansa sen sijaan erittäin reilu ja turvallinen paikka pitää oikeudenkäynti.

Manhattanilla Trumpia on vastassa kokenut kasvo, New Yorkin korkeimman oikeuden virkaa tekevä tuomari Juan Merchan. Häntä on kuvailtu tiukaksi tuomariksi, mutta hänen sanotaan olevan oikeudenmukainen riippumatta siitä, kuka hänen eteensä päätyy.

Trump on jo tuulettanut näkemyksiään Merchanista sosiaalisessa mediassa, myös tuoreiden Staten Islandiin liittyvien vaateidensa yhteydessä. Tuomarin edessä esiintyneet asianajajat ovat kuitenkin kertoneet CNN:lle, ettei Merchan hyväksy häiriöitä eikä viivästyksiä.

Istunnossa syytetylle luetaan häntä vastaan nostetut syytteet, minkä jälkeen tuomari päättää, vapautetaanko syytetty takuita vastaan vai vangitaanko hänet. Tarkat syytteet julkistetaan oletettavasti vasta, kun ne on luettu Trumpille.

Trumpin odotetaan matkaavan oikeustalovisiitin jälkeen takaisin Floridaan ja pitävänsä puheen Mar-a-Lagon kartanossaan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa.

Yhdysvaltain lipun väriseen ja malliseen asuun pukeutunut Donald Trumpin kannattaja oli asettunut syyttäjän toimiston ulkopuolelle tiistaina.

Ex-presidentti Donald Trumpin kannattaja huusi koomikolle oikeustalon edessä tiistaina.

”Nyt on kysymys oikeudesta”

New Yorkin poliisi on varautunut tiistaina mahdollisiin Trumpin tukijoiden ja vastustajien protesteihin.

Suomen aikaa tiistaina iltapäivällä New Yorkissa piti puheen muun muassa Trumpin kovaääninen tukija, republikaanien kongressiedustaja Marjorie Taylor Greene. Yhdysvaltalaislehti Washington Postin mukaan Greene oli saapunut New Yorkiin Trumpin tueksi, mutta hänen lyhykäisestä puheestaan oikeustalon lähellä sijaitsevassa puistossa ei saanut juuri selvää vihellyksien ja välihuutojen alta.

New Yorkissa paikalle oli jo hyvissä ajoin kerääntynyt niin Trumpin vastustajia kuin tukijoitakin. Tukijoiden joukossa oli Vito Dichiara, 71, joka kertoi olleensa aikaisemmin Fox News -kanavan palveluksessa.

”Olen täällä tukemassa Donald Trumpia, Yhdysvaltojen edellistä ja seuraavaa presidenttiä”, Dichiara perusteli.

Trumpin vastustajiin lukeutuva Nancy Andrews, 67, sanoi oikeudenkäynnin osoittavan, ettei Trump kerskumisestaan huolimatta ole lain yläpuolella. ”Trump on sanonut, että hän voisi ampua jonkun keskellä New Yorkia ja selvitä siitä. On hyvä, että tällaiset puheet haastetaan”, Andrews sanoi.

New Yorkissa niin ikään asuva Lea Sturley muistutti maan jakautuneisuudesta. ”On tärkeää muistaa, ettei nyt ole kysymys siitä, millä puolella kukakin on. Nyt on kysymys oikeudesta”, hän perusteli.

Sankan toimittajajoukon ohi kiihdyttänyt ohikulkija taas arvosti tulossa olevan tapahtuman draaman kaarta: ”Kaupungin paras show! Edes (William) Shakespeare ei olisi pystynyt tähän.”

Poliisi asetti esteen New Yorkin Manhattanilla sijaitsevan Trump Tower -pilvenpiirtäjän edustalle tiistaina. Poliisin on kerrottu varautuneen mahdollisiin protesteihin.

Myös muita tutkintoja

Trumpista on tulossa Yhdysvaltain historian ensimmäinen presidentti, jota vastaan nostetaan rikossyyte.

Julkaisemassaan lausunnossa Trump kutsui valamiehistön päätöstä ”poliittiseksi vainoksi ja korkeimman tason vaalihäirinnäksi historiassa”. Entinen presidentti syytti demokraattipuoluetta valehtelusta ja pakkomielteestä saada hänet kiinni.

New Yorkin osavaltiossa tehty tutkinta on yksi kolmesta Trumpiin kohdistuvasta tutkinnasta, jotka voivat johtaa rikossyytteisiin. Entiseen presidenttiin kohdistuu tutkintoja myös Georgiassa ja Washingtonissa. Georgialaistutkinta liittyy vuoden 2020 vaaleihin. Washingtonissa aloitetussa tutkinnassa taas on selvitetty Trumpin tukijoiden vuoden 2021 tammikuussa Yhdysvaltain kongressitaloon tekemää hyökkäystä.

Trump on ilmoittanut pyrkivänsä republikaanien presidentti­ehdokkaaksi ensi vuoden vaaleissa.