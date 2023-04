CNN: Kiinan vakoilupallo pystyi lähettämään tietoja reaaliajassa

Yhdysvaltain tiedusteluyhteisö ei usko, että pallolla saatiin juurikaan arvokkaampaa tiedustelutietoa kuin satelliiteilla.

STT

Yhdysvaltain helmikuussa ilmatilastaan alas ampuma Kiinan vakoilupallo pystyi ottamaan kuvia ja tekemään signaalitiedustelua Yhdysvaltain sotilaskohteista, kertoo asiaa tunteva lähde CNN:lle.

Vakoilupallo pystyi myös välittämään keräämäänsä tietoa reaaliajassa Pekingiin.

Yhdysvaltalaiset ovat tutkineet palloa ja sen ominaisuuksia. Vieläkään ei ole varmuutta siitä, pystyivätkö kiinalaiset pyyhkimään pallon tietoja, eli oliko pallo kerännyt sellaistakin tiedustelutietoa, josta Yhdysvallat ei tiedä.

Yhdysvaltain tiedusteluyhteisö ei kuitenkaan ole kovin huolissaan pallon keräämistä tiedoista, sillä ne eivät ole olleet kovin paljoa yksityiskohtaisempia kuin mitä Kiina pystyy keräämään vakoilusatelliiteilla samoista paikoista. Yhdysvalloilla oli myös tiedossa vakoilupallon sijainti, joten keskeisiä sotilaskohteita pystyttiin suojaamaan tiedustelulta.

Kiristi suurvaltasuhteita

Vakoilupallo tuli Yhdysvaltain ilmatilaan tammikuun lopussa Alaskassa ja jatkoi sieltä matkaansa Kanadan läpi Montanaan. Siellä se viipyi useita päiviä, ja Yhdysvallat uskoi sen pyrkivän vakoilemaan tärkeitä sotilaskohteita kuten Malmstromin lentotukikohtaa.

Yhdysvaltalaiset ampuivat pallon alas itärannikolla Atlantin yllä 4. helmikuuta. Tapaus kiristi Yhdysvaltojen ja Kiinan muutenkin jännitteisiä välejä ja aiheutti Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin Kiinan-vierailun lykkääntymisen.

Kiina on sanonut, että kyseessä oli vain reitiltään harhautunut sääpallo. Yhdysvallat ei ole sulkenut pois sitä mahdollisuutta, että palloa ei ohjattu tarkoituksella Yhdysvaltojen ilmatilaan, mutta Kiinan on katsottu vähintäänkin hyödyntäneen pallon sijaintia tiedustelutiedon keräämiseen.

CNN:n mukaan Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisö on saanut kuluneen vuoden aikana selville, että Kiinalla on paljon vakoilupalloja, joita on lennätetty viime vuosina eri puolilla maailmaa. Yhdysvallat on sen jälkeen löytänyt keinoja jäljittää pallojen liikkumista.