Donald Trump lähti kohti New Yorkia, missä hänen odotetaan antautuvan poliisille

Tiistain oikeudenkäynnissä Trumpille luetaan syytteet, häneltä otetaan sormenjäljet ja hänet valokuvataan. Rikossyytteen sisältöä ei ole vielä julkistettu.

Rikossyytteen saaneen Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin odotetaan astuvan oikeuden eteen New Yorkissa tiistai-iltana Suomen aikaa, kertoo uutistoimisto Reuters ja muut viestimet.

Trumpin nimeä kantava Boeing 757 -yksityiskone nousi ilmaan Floridan Palm Beachin kansainväliseltä lentokentältä noin kello 20 Suomen aikaa maanantaina, kertoi esimerkiksi uutiskanava CNN.

Reutersin haastattelemien oikeuden viranhaltijan mukaan Trumpin oikeudenkäynnin on suunniteltu alkavan tiistaina kello 14.15 paikallista aikaa. Oikeudenkäynnissä Trumpille luetaan syytteet, häneltä otetaan sormenjäljet ja hänet valokuvataan.

Rikossyytteiden sisältöä ei ole vielä julkistettu. Tapaus liittyy vuoden 2016 presidentinvaaleihin ja Trumpin rooliin tapauksessa, jossa Stormy Daniels -taiteilijanimiellä tunnettu aikuisviihdenäyttelijä Stephanie Clifford maksettiin hiljaiseksi.

Väitteiden mukaan Cliffordille maksettiin presidentinvaalien aikaan vaitiolosta 130 000 dollaria. Cliffordin mukaan hän oli ollut seksuaalisessa kanssakäymisessä Trumpin kanssa Lake Tahoe -hotellissa vuonna 2006. Trump on kiistänyt väitteet.

Tiistainen oikeudenkäynti tulisi olemaan Trumpin ensimmäinen esiintyminen oikeudessa tapaukseen liittyen.

Aikonee antautua vapaaehtoisesti

Trumpin edustajat ilmoittivat uutistoimistojen AFP ja Reuters mukaan sunnuntaina hänen aikovan puhua yleisölle Floridassa tiistai-iltana. Uutiskanava CNN:n lähteet puolestaan kertoivat, että Trumpin odotetaan saapuvan tiistai-iltana oikeuden eteen New Yorkissa Manhattanilla, josta hän olisi lentämässä Mar-a-Lagon kartanolleen Floridaan pitämään puhetta.

Trumpin asianajajan mukaan presidentti aikoo antautua New Yorkin viranomaisille vapaaehtoisesti, mutta suunnittelee aloittavansa oikeudelliset vastatoimet.

Sunnuntaina CNN:n State of the Union -ohjelman haastateltavana ollut Trumpin asianajaja Joe Tacopina sanoo, että puolustuksen tavoitteena on syytteiden hylkääminen.

Ryöpyttänyt tuomaria

Perjantaina Trump hyökkäsi sosiaalisessa mediassa tapausta käsittelevän tuomari Juan Merchanin kimppuun. Trump kirjoitti Merchanin vihaavan häntä. Reutersin mukaan Trump on hyökännyt myös tapauksessa syyttäjänä toimivaa Manhattanin piirisyyttäjä Alvin Braggia vastaan.

Braggin edeltäjän Cyrus Vancen mukaan sosiaalisen median hyökkäykset saattavat tuoda asiattomasta kielenkäytöstään tunnetulle entiselle presidentille lisävaikeuksia oikeudessa.

”Minua järkyttivät sopimattomat ja äärimmäisen henkilökohtaiset ad hominem -hyökkäykset piirisyyttäjää ja tuomari Merchania vastaa”, Vance sanoi Reutersin mukaan.

Ad hominem tarkoittaa argumentaatiovirhettä, jossa väittäjä viittaa vastapuolen henkilökohtaisiin piirteisiin, joilla ei ole merkitystä käsiteltävän aiheen kannalta.

New Yorkin poliisi teki turvallisuusjärjestelyjä Manhattanin rikostuomioistuimen luona maanantaina.

Varaudutaan mielenosoituksiin

Trumpin oikeudenkäynnin ympärille odotetaan muodostuvan mielenosoituksia. New Yorkin poliisi pystytti viikonlopun aikana ja maanantaina turva-aitoja jalkakäytävien reunoille Trump Towerin ja Manhattanin rikostuomioistuimen luona.

Trumpin tukijana profiloitunut georgialainen edustajainhuoneen jäsen Marjorie Taylor Greene kannusti Trumpin kannattajia yhtymään tiistaina mielenosoituksiin rikostuomioistuimen lähellä.

”He eivät ole presidentti Trumpin perässä. He ovat meidän perässämme, ja hän on vain heidän tiellään”, Greene kirjoitti sosiaalisessa mediassa sunnuntaina.

Trump on ensimmäinen rikossyytteen saanut Yhdysvaltain entinen presidentti. Kävipä syytteiden osalta miten tahansa, ne eivät tule estämään Trumpin asettumista ehdolle Yhdysvaltain presidentiksi seuraavissa presidentinvaaleissa.